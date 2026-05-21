LHP Cannes ngày 9: Bella Hadid hở bạo "chặt chém", ca sĩ Trung Quốc 18 tuổi "đại náo" thảm đỏ

LHP Cannes 2026 đã diễn ra đến ngày thứ 9 và thu hút được sự quan tâm của công chúng toàn cầu. Cả dàn sao đình đám Bella Hadid, Mục Chỉ Thừa, Coco Rocha, Irina Shayk, Heidi Klum, Bar Refaeli... đã đổ bộ thảm đỏ công chiếu phim La Bataille De Gaulle: L'Âge De Fer (De Gaulle: Tilting Iron).
Tại đây, Bella Hadid trở thành tâm điểm nhờ diện 1 thiết kế cắt khoét táo bạo, biến thảm đỏ thành sàn cattwalk. Dù hở bạo là thế nhưng tổng thể trang phục toát lên vẻ quyến rũ mà không hề phô phang, phản cảm. Cô còn liên tục có những cử chỉ tình cảm với Caroline Scheufele - chủ tịch thương hiệu trang sức xa xỉ Chopard. Ca sĩ trẻ Mục Chỉ Thừa cũng gây chú ý mạnh khi xuất hiện ở Cannes lúc mới 18 tuổi, có gương mặt tươi trẻ đáng yêu.