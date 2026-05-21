Câu nói chấn động của nam ca sĩ đình đám trước khi bị bắt vì ma túy

Park Yoochun từng là nam thần Kpop đình đám gen 2, cựu thành viên TVXQ và sau này là JYJ. Thế nhưng scandal sử dụng ma túy đã khiến anh đánh mất tất cả: từ sự nghiệp, tiền bạc cho đến tình yêu của người hâm mộ. Sau nhiều năm, đây vẫn là 1 trong những vụ án ma túy chấn động nhất showbiz Hàn.

Câu nói chấn động và sự phản bội fan đến tột cùng

Vào tháng 4/2019, khi scandal ma túy của Park Yoochun bùng nổ liên quan đến hôn thê cũ Hwang Hana, nam ca sĩ tổ chức họp báo khẩn cấp. Tại đây, anh kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc, tuyên bố mạnh mẽ rằng mình chưa bao giờ dính líu đến ma túy và sẵn sàng chịu trách nhiệm nếu kết quả xét nghiệm dương tính. Câu nói “Nếu tôi dương tính, tôi sẽ giải nghệ khỏi showbiz” đã lan truyền rộng rãi, khiến nhiều fan tin tưởng và ủng hộ idol của mình.

Nam ca sĩ tuyên bố sẽ giải nghệ nếu dương tính. Ảnh: Instagram

Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm từ Viện Khoa học Tư pháp Quốc gia Hàn Quốc cho thấy Park Yoochun dương tính với methamphetamine (ma túy đá). Sau đó, nam ca sĩ thừa nhận đã sử dụng ma túy khoảng 7 lần cùng hôn thê cũ Hwang Hana. Câu nói trước đó trở thành “cú tát” vào lòng tin của công chúng và fan hâm mộ. Nhiều người cảm thấy bị phản bội vì đã tin tưởng và bảo vệ idol trong những ngày đầu scandal. Agency C-JeS Entertainment lập tức chấm dứt hợp đồng, bày tỏ sự thất vọng vì không thể duy trì lòng tin với nghệ sĩ.

Yoochun có kết quả dương tính với ma túy. Ảnh: Xportsnews

Cú trượt dài của "idol quốc dân"

Vụ việc bắt nguồn từ việc Hwang Hana – hôn thê cũ của Park Yoochun và là thiên kim tiểu thư tập đoàn sữa Namyang – bị bắt vì liên quan đến ma túy. Cô này khai báo có liên quan đến “người nổi tiếng A”. Park Yoochun bị tình nghi mua và sử dụng methamphetamine cùng cô.

Cảnh sát khám xét nhà riêng của cựu thành viên DBSK, thu thập chứng cứ chuyển tiền mua ma túy. Ban đầu anh phủ nhận kịch liệt, nhưng sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính, Park Yoochun thừa nhận hành vi. Tòa án Hàn Quốc tuyên án Park Yoochun 10 tháng tù giam, tù treo 2 năm, phạt tiền khoảng 1,4 triệu won (khoảng 28 triệu VND lúc đó), buộc cai nghiện và quản chế. Anh đã chấp hành án treo mà không vi phạm thêm.

Nam ca sĩ sử dụng ma túy cùng hôn thê cũ Hwang Hana. Ảnh: X

Các đài truyền hình gần như “phong sát”, hàng loạt thương hiệu gỡ hình ảnh Park Yoochun. Fan quay lưng trên diện rộng và hình tượng "idol quốc dân" tan biến chỉ trong vài tuần. Điều cay đắng nhất là Park Yoochun từng vượt qua rất nhiều biến cố trước đó để cứu vãn sự nghiệp. Anh từng có fandom trung thành đến mức dù dính scandal đời tư, vẫn còn lượng lớn người hâm mộ bảo vệ. Nhưng vụ ma túy đã trở thành “giới hạn cuối cùng”. Ở Hàn Quốc, ma túy bị xem là tội cực kỳ nghiêm trọng về mặt hình ảnh xã hội. Một idol dính chất cấm gần như mất sạch cơ hội trở lại. Park Yoochun từ ngôi sao hạng A rơi xuống thành nhân vật bị công chúng chỉ trích nhiều năm liền.

Nam ca sĩ bị fan và công chúng quay lưng. Ảnh: X

Lời hứa giải nghệ chỉ là "gió thoảng mây bay"

Điều khiến công chúng phẫn nộ nhất không chỉ là việc sử dụng ma túy, mà là sự thất hứa. Sau khi bị kết án, Park Yoochun không hề rút lui như đã hứa. Anh liên tục tìm cách quay trở lại showbiz thông qua phát hành photobook, thu phí fanclub giá trên trời.

Sau đó, nam idol chuyển hướng hoạt động ở các thị trường nước ngoài như Thái Lan, Nhật Bản, dù bị các đài truyền hình Hàn Quốc cấm sóng vĩnh viễn. Việc "nuốt lời" càng làm hình ảnh của anh trở nên hoen ố trong mắt công chúng. Từ một ngôi sao hạng A, Park Yoochun giờ đây là biểu tượng của sự phản bội đối với lòng tin của người hâm mộ. Nam idol còn vướng phải vô số ồn ào khác như kiện tụng với công ty cũ, nợ thuế và nhận chỉ trích mỗi khi xuất hiện.

Park Yoochun chuyển sang hoạt động ở Nhật Bản, Thái Lan. Ảnh: Starnews

Trong những năm gần đây, Park Yoochun xuất hiện với ngoại hình thay đổi, gần như không còn dáng vẻ của ngôi sao từng làm mưa làm gió Kpop. Cơ thể gầy gò, khuôn mặt hằn dấu thời gian và ánh mắt mệt mỏi của anh khiến nhiều người liên tưởng đến một con người đã bị bào mòn sau hàng loạt biến cố.

Có người chỉ trích, nhưng cũng có không ít khán giả cảm thấy tiếc nuối. Bởi họ nhớ rằng Park Yoochun từng là một nghệ sĩ rất tài năng, người sở hữu giọng hát hay, khả năng diễn xuất tốt và từng mang đến tuổi thanh xuân cho cả một thế hệ fan Kpop. Từ “hoàng tử Kpop”, Park Yoochun giờ trở thành ví dụ điển hình cho cú ngã đau đớn nhất của làn sóng Hallyu: khi danh tiếng, tiền bạc và hào quang không thể cứu một con người khỏi những lựa chọn sai lầm của chính mình.

