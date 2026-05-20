Trúc Nhân thông báo tin buồn

Chiều 20/5, Trúc Nhân khiến nhiều đồng nghiệp lẫn khán giả xúc động khi đăng tải bức ảnh trắng đen ghi lại khoảnh khắc anh đang cầm máy ảnh chụp cho bà nội. Kèm theo đó, nam ca sĩ nghẹn ngào thông báo tin buồn: "Kiếp sau. Làm Bà Nội của con tiếp nghen".

Ngay sau khi bài viết được chia sẻ, đông đảo bạn bè nghệ sĩ và khán giả đã để lại bình luận động viên, gửi lời chia buồn đến Trúc Nhân cùng gia đình. Nhiều đồng nghiệp thân thiết như Tóc Tiên, Thuận Nguyễn, Vũ Đức Thiện (Rhymastic), Jun Phạm, Hải Nam... đều nhắn nhủ nam ca sĩ sớm vượt qua mất mát. Không khí dưới phần bình luận phủ kín những lời an ủi và chia sẻ dành cho Trúc Nhân trong thời điểm buồn này.

Trúc Nhân thông báo tin bà nội qua đời

Bà nội của Trúc Nhân từng xuất hiện trong MV Không Ra Gì được nam ca sĩ phát hành vào tháng 11/2024. Khi ấy, bà có mặt tại địa điểm ghi hình, ngồi ở hàng ghế khán giả và còn tham gia một đoạn phỏng vấn ngắn để chia sẻ cảm xúc về dự án âm nhạc của cháu trai. Khoảnh khắc giản dị nhưng gần gũi giữa Trúc Nhân và bà nội từng nhận được nhiều sự yêu thích từ cư dân mạng vì cho thấy tình cảm gia đình gắn bó của nam ca sĩ.

Trước đó, Trúc Nhân nhiều lần nhắc về gia đình trong các chia sẻ đời thường lẫn âm nhạc. Nam ca sĩ cũng thường đăng tải những khoảnh khắc gần gũi bên người thân, đặc biệt là bà nội. Vì vậy, thông tin bà qua đời khiến nhiều khán giả không khỏi xúc động và đồng cảm với mất mát mà nam ca sĩ đang trải qua.

Bà nội Trúc Nhân (bên trái) từng xuất hiện trong MV của nam ca sĩ như cách cổ vũ tinh thần cháu trai trên chặng đường nghệ thuật

Trúc Nhân là một trong những nghệ sĩ sở hữu màu sắc riêng biệt của Vpop. Bước ra từ chương trình Giọng Hát Việt năm 2012 dưới sự dẫn dắt của Thu Minh, nam ca sĩ nhanh chóng gây ấn tượng nhờ chất giọng lạ, phong cách trình diễn cá tính và tư duy âm nhạc khác biệt. Thay vì theo đuổi hình tượng "nam thần" hay ballad thị trường, Trúc Nhân chọn hướng đi riêng với loạt ca khúc mang màu sắc châm biếm, phản ánh đời sống xã hội như Bốn Chữ Lắm , Thật Bất Ngờ , Sáng Mắt Chưa hay Không Ra Gì...

Không hoạt động quá dày đặc nhưng mỗi lần trở lại, Trúc Nhân thường tạo được hiệu ứng nhờ concept độc đáo và khả năng kể chuyện bằng âm nhạc. Anh được xem là nghệ sĩ dung hòa tốt giữa yếu tố giải trí đại chúng và cá tính nghệ thuật riêng.

Về cuộc sống cá nhân, Trúc Nhân khá kín tiếng. Nam ca sĩ hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm hay đời tư trên truyền thông. Trên mạng xã hội, anh thường xuất hiện với hình ảnh hài hước, hoạt ngôn và gần gũi. Dù đã có chỗ đứng trong showbiz, Trúc Nhân vẫn giữ lối sống giản dị và nhiều lần nhắc về quãng thời gian khó khăn trước khi nổi tiếng như một phần giúp anh giữ được sự tỉnh táo trong nghề.

