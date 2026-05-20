Nam diễn viên vừa qua đời vì tai nạn xe máy ở tuổi 24

Sáng 20/5, tờ Ifeng đưa tin, nam diễn viên Hoàng Tử Thiên vừa qua đời đột ngột do gặp phải tai nạn khi lái xe mô tô phân khối lớn. Sau vụ tai nạn giao thông, anh đã được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng. Nam nghệ sĩ trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 24 khi nhiều hoài bão vẫn còn đang dang dở.

Trên trang cá nhân, bạn thân vừa đăng bài viết tưởng niệm cố diễn viên họ Hoàng. Trong bài viết, người bạn này bày tỏ rằng bản thân chưa từng nghĩ được rằng ngày gặp lại nhau lại là lúc phải chứng kiến Hoàng Tử Thiên được khiêng ra từ trong nhà lạnh. Trong phần bình luận, người bạn thân cũng xác nhận thông tin nam tài tử họ Hoàng qua đời vì tai nạn xe máy.

Hoàng Tử Thiên qua đời đột ngột ở độ tuổi đẹp nhất của đời người vì tai nạn giao thông. Ảnh: Ifeng

Trên các diễn đàn mạng xã hội, người hâm mộ không khỏi bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi đột ngột của nam diễn viên bạc mệnh. Đồng thời, khán giả cũng gửi nhiều lời chia buồn sâu sắc và động viên tới tang quyến, hy vọng họ có thể vượt qua được nỗi mất mát to lớn.

Bên cạnh đó, 1 số khán giả bỗng lan truyền lại hình ảnh trước đây của Hoàng Tử Thiên và phát hiện ra môi anh bị thâm đen, từ đó suy đoán rằng nam diễn viên xấu số mắc phải bệnh tim. Về điều này, bạn thân của tài tử họ Hoàng đã lên tiếng bác bỏ tin đồn và khẳng định nam diễn viên vốn rất khỏe mạnh trước khi qua đời vì tai nạn giao thông.

Cái chết đột ngột của nam diễn viên họ Hoàng đã gây ra cú sốc lớn cho đồng nghiệp và người hâm mộ. Ảnh: Ifeng

Hoàng Tử Thiên là nam diễn viên được đào tạo bài bản qua trường lớp chính quy. Trong suốt những năm tháng hoạt động nghệ thuật không ngừng nghỉ của mình, anh đã được nhiều khán giả nhớ đến qua loạt phim ngắn ăn khách như Lục Tổng Đòi Ly Hôn, Trở Lại Những Năm 80: Gừng Càng Già Càng Cay, Mùa Mưa Phùn Gặp Được Anh,... Đáng nói, ở thời điểm hiện tại, nam nghệ sĩ vẫn còn nhiều bộ phim ngắn khác chưa được lên sóng. Bên cạnh diễn xuất, anh còn từng ghi dấu ấn với vai trò phó đạo diễn ở 1 tác phẩm.

Bản thân Hoàng Tử Thiên cũng là 1 người rất đam mê xe mô tô và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc chạy xe lên mạng xã hội. Hồi tháng 3 năm nay, anh từng để lại dòng thông điệp gây chú ý trên trang cá nhân: “Tranh thủ lái xe lúc còn trẻ, xương có gãy cũng nhanh lành”.

Trong ký ức của bạn bè, Hoàng Tử Thiên là 1 chàng trai đối xử với mọi người bằng sự chân thành, thuần khiết, và luôn mang đến hình ảnh “trên cả tuyệt vời” trong mắt mọi người xung quanh. Chỉ 1 thời gian ngắn trước khi xảy ra vụ tai nạn giao thông mới đây, nam diễn viên trẻ còn cùng bạn bè lên kế hoạch cho những lần tụ họp tiếp theo.

Hoàng Tử Thiên đang có sự nghiệp không ngừng thăng tiến, là ngôi sao tiềm năng với tương lai đầy hứa hẹn ở phía trước. Ngậm ngùi thay, cuộc hành trình nghệ thuật đó đã phải khép lại quá sớm khi những hoài bão còn dang dở và nhiều tác phẩm của anh vẫn chưa kịp ra mắt người hâm mộ. Ảnh: 163

Trên trang cá nhân, nam diễn viên từng chia sẻ nhiều hình ảnh và clip lái mô tô cho thấy niềm đam mê của anh với lái xe phân khối lớn. Ảnh: 163

Nguồn: Ifeng