Thời gian vừa qua, liên tiếp các nghệ sĩ Việt vướng vào lao lý vì sử dụng trái phép chất ma tuý. Giữa lúc dư luận vẫn chưa hết xôn xao trước thông tin ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh bị bắt để điều tra liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, bài chia sẻ mới đây của nghệ sĩ Hạnh Thúy bất ngờ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Nghệ sĩ khẳng định cô không bao giờ ủng hộ việc sử dụng chất cấm hay các hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, thay vì chỉ lên án, nghệ sĩ Hạnh Thúy cho biết cô muốn nhìn vấn đề ở một góc độ khác, như một lời cảnh báo dành cho những người đang xem đó là thú vui vô hại. Trong bài viết, nghệ sĩ Hạnh Thúy cho rằng chất cấm hiện nay xuất hiện khá công khai ở nhiều môi trường như quán bar, vũ trường hay các cuộc vui thâu đêm. Theo nữ nghệ sĩ, không ít người xem việc sử dụng những thứ này là sành điệu, không gây nghiện và chỉ để giải trí.

Cô chia sẻ bản thân từng chứng kiến nhiều người quen sử dụng bóng cười, thuốc lá điện tử hay các chất kích thích khác trong thời gian dài. Ban đầu, họ chỉ nghĩ đơn giản là "thử cho biết", "chơi vui thôi" hoặc tin rằng bản thân có thể kiểm soát được. Thế nhưng theo nghệ sĩ Hạnh Thúy, điều đáng sợ nhất là khi người ta nhận ra mình đang dần bị kéo xuống nhưng không thể dừng lại.

Nữ diễn viên viết: "Tất nhiên những việc mình chứng kiến đã hơn 10 năm, thậm chí 30 năm hơn rồi. Nhưng một điểm chung của những người đó (nếu không tự ý thức và dừng lại được) là tan nát. Tự cuộc đời tan nát, vì đến lúc không ai dám hợp tác, không ai dám mời. Và sự nghiệp tan tành".

NS Hạnh Thuý chia sẻ đã chứng kiến việc nhiều người quen sử dụng chất ma tuý từ khoảng hơn 30 năm trước.

NS Hạnh Thúy cũng cho biết điểm chung của nhiều người lún sâu vào chất cấm chính là cuộc sống và sự nghiệp dần tan nát. Không chỉ đánh mất công việc, danh tiếng, họ còn mất cả lòng tự trọng và các mối quan hệ xung quanh. Cuối bài viết, nghệ sĩ Hạnh Thúy cũng nhắn nhủ những ai đang mắc kẹt trong các chất gây nghiện hãy đủ can đảm tìm kiếm sự giúp đỡ và dừng lại trước khi mọi thứ đi quá xa. Quan điểm thẳng thắn nhưng đầy suy ngẫm của nữ nghệ sĩ nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ nhiều cư dân mạng.

Nghệ sĩ chia sẻ: "Đáng sợ nhất không phải lúc người ta chơi mà đáng sợ nhất là lúc người ta biết mình đang hư hao dần… nhưng không dừng lại được nữa. Mình nghĩ xã hội cần nghiêm khắc với hành vi sai phạm. Nhưng bên cạnh đó, cũng cần nhìn những người lún vào đó như một lời cảnh báo cho tất cả chúng ta: Không có cái "sành điệu" nào đáng để đổi bằng thần kinh, tương lai, gia đình và lòng tự trọng của mình.

Nên nếu bạn còn đang đứng ngoài những thứ đó, xin đừng bao giờ thử để biết. Bởi có những thứ biết rồi… rất khó để không biết nữa. Còn nếu ai đó đang lỡ mắc kẹt trong nó, mình mong họ đủ can đảm để bỏ, hoặc tìm người giúp đỡ để bỏ, trước khi mọi thứ đi quá xa. Vì đôi khi, điều mạnh mẽ nhất không phải là chứng minh mình "chơi được".

Trong bài đăng, nghệ sĩ Hạnh Thuý lên tiếng cảnh báo netizen không bao giờ có lối suy nghĩ thử để cho biết chất cấm.

Ngày 20/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) đã vừa triệt phá thành công một đường dây ma túy quy mô lớn trên địa bàn, khởi tố và bắt tạm giam 71 bị can về các hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị xử lý hình sự có một số trường hợp là người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, có ảnh hưởng nhất định trên mạng xã hội và đời sống văn hóa, gồm: ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh.

Ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh bị bắt để điều tra về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Tại cơ quan công an, Long Nhật khai nhận đã sử dụng ma túy đá cùng một người giúp việc và một "đệ tử" thường xuyên đến nhà chơi. Người được nhắc đến là Nguyễn Minh Nhật - quản lý đồng thời là người thân cận của nam ca sĩ. Theo lời khai, số ma túy này được mua từ Kiều Quốc Nhã với giá 500.000 đồng. Khi giao hàng, Nguyễn Minh Nhật là người trực tiếp nhận và mang vào nhà của Long Nhật để sử dụng. Nam quản lý cũng được cho là ở tại căn phòng bên cạnh phòng riêng của ca sĩ.

Theo nội dung điều tra ban đầu, số ma túy sau đó được Nguyễn Minh Nhật và người giúp việc chuẩn bị để cả nhóm cùng sử dụng. Sau khi dùng xong, phần còn lại được cất giấu trong nhà để tiếp tục sử dụng vào những ngày sau.

Tại cơ quan điều tra, ca sĩ Long Nhật khai đã sử dụng ma tuý từ trước Tết. Long Nhật còn chia sẻ từng cảm thấy mặc cảm và tội lỗi, mong bản thân sẽ không chơi chất cấm: "Tôi chơi ma tuý từ trước Tết tới giờ. Trong lòng mình có mặc cảm tội lỗi, mong ước làm sao đừng chơi cái này nữa. Tụi mày đừng bày ra chơi cái này nữa, anh không thích chút nào".

Tại cơ quan công an, Long Nhật khai nhận đã sử dụng ma túy đá cùng với 2 người.

Trước khi bị bắt giữ, Long Nhật là giọng ca nổi tiếng của dòng nhạc quê hương, trữ tình từ thập niên 1990. Nam ca sĩ ghi dấu trong lòng khán giả nhờ chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc cùng phong cách biểu diễn đậm chất dân ca.

Anh được yêu mến qua nhiều ca khúc quen thuộc như Mấy nhịp cầu tre, Tóc em đuôi gà, Ở hai đầu nỗi nhớ… Đồng thời, Long Nhật cũng được xem là một trong số ít nghệ sĩ bền bỉ theo đuổi dòng nhạc dân ca – trữ tình trong bối cảnh thị trường âm nhạc ngày càng chuộng nhạc trẻ và các xu hướng hiện đại.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ cũng nhiều lần trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội bởi những câu chuyện liên quan đến đời tư.