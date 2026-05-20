"Ông hoàng nhạc sến" Long Nhật giàu cỡ nào?

Bất động sản trải dài Bắc — Trung — Nam

Không phải ai cũng biết rằng tổ ấm thực sự của Long Nhật tại TP.HCM không phải dinh thự hay biệt phủ, mà là một căn hộ hơn 100m2 nhỏ hơn nhiều so với những gì người ta tưởng tượng về "ông hoàng nhạc sến". Số tiền mua căn hộ vốn định dùng để tổ chức liveshow, nhưng bà xã Kim Ngân khuyên anh nên mua nhà. Anh nghe theo.Mọi thứ bên trong đều do chính tay Long Nhật lựa chọn và sắp xếp: từ bình hoa, giá đĩa cho đến khăn trải bàn, rèm cửa màu gì. Tông chủ đạo là trắng điểm nâu và kem giản dị, nhưng có chủ ý rõ ràng, đúng chất người đàn ông thích kiểm soát không gian sống của mình.

Dù tự nhận "nghệ sĩ cũng nghèo òm thôi", danh sách tài sản của Long Nhật không hề khiêm tốn. Tại Huế, anh có căn nhà lớn do cha mẹ để lại, ngay phía sau là biệt thự 3 tầng anh tự xây, hoàn thành cuối năm 2018, chiều dài 35 mét, chiều rộng 17,5 mét được định giá khoảng 21 tỷ đồng.

Tại Sài Gòn, anh sở hữu một căn chung cư cao cấp ở quận Bình Tân. Tại Hà Nội, Long Nhật từng chia sẻ mình đứng tên một biệt thự triệu đô ở ngoại thành. Nội thất trong biệt thự Huế chủ yếu là gỗ đúc nguyên khối, điêu khắc tinh xảo từ bàn ghế đến đồng hồ, đồ trang trí. Riêng bộ bàn ghế tiếp khách ước tính lên tới vài trăm triệu gỗ Đồng Kỵ loại lớn, phải hai người ngồi mới hết một ghế đơn.

Còn tại TP.HCM, Long Nhật thường xuyên xuất hiện trong một căn biệt thự phong cách châu Âu cổ điển hoành tráng ở khu nhà giàu nhưng đây thực ra là cơ ngơi của em gái anh, nơi anh chọn làm chốn đi về mỗi khi vào Nam. Anh thẳng thắn thừa nhận: "Nói chung cũng nhờ gia đình, còn thật sự đi hát, nghệ sĩ cũng nghèo òm thôi mà."

Đi hát 30 năm, tiền từ đâu?

Long Nhật không phải ngôi sao hạng A xét theo tiêu chuẩn showbiz hiện đại, nhưng dòng nhạc bolero, trữ tình quê hương lại có một tệp khán giả trung thành và chi tiền đều đặn đặc biệt ở các tỉnh miền Trung và cộng đồng người Việt hải ngoại. Nhờ lượng fan trung thành mà anh vẫn được nhiều bầu show ưu ái sau hơn 30 năm ca hát. Thêm vào đó, anh còn đảm nhận vai trò MC, dẫn chương trình thiếu nhi, tham gia game show truyền hình những nguồn thu ổn định song song với việc đi diễn.

Câu hỏi "Long Nhật giàu thế nào" có lẽ không có một con số chính xác.