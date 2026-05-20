Hương Giang được khen

Sau đêm mở màn của cuộc thi, cái tên nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên nhiều diễn đàn sắc đẹp quốc tế lẫn mạng xã hội Việt Nam. Đại diện Việt Nam được khen ngợi nhờ thần thái tự tin, kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp và khả năng tạo spotlight giữa dàn thí sinh giàu kinh nghiệm của mùa All Stars đầu tiên.

Tối 19/5, trong hoạt động “Welcome All The Stars to Bangkok”, Hương Giang xuất hiện nổi bật ở cả phần trình diễn bikini lẫn dạ hội. Khác với nhiều thí sinh chọn phong cách an toàn ở ngày đầu nhập cuộc, người đẹp Việt Nam gây chú ý bằng những màn catwalk dứt khoát, thần thái sắc lạnh và liên tục tương tác với máy quay. Trên các diễn đàn sắc đẹp quốc tế, nhiều khán giả để lại bình luận ví màn xuất hiện của cô giống “final walk” của một đương kim hoa hậu hơn là phần chào sân thông thường.

Hương Giang xuất hiện đầy tự tin.

Điểm nhấn lớn nhất trong đêm là bộ đầm dạ hội nặng tới 19kg được đính kết cầu kỳ do nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư thực hiện. Thiết kế có phần tà dài và hiệu ứng lấp lánh giúp Hương Giang nổi bật giữa sân khấu đông người. Theo nhiều fan sắc đẹp, chính sự đầu tư mạnh về thời trang đã giúp đại diện Việt Nam tạo được dấu ấn thị giác ngay từ những ngày đầu tiên của cuộc thi.

Không chỉ ghi điểm ở phần dạ hội, Hương Giang còn được khen ở màn trình diễn bikini. Người đẹp chọn thiết kế hai mảnh kết hợp lớp voan tua rua và thực hiện màn thay đổi trang phục nhanh ngay trên sân khấu. Khoảnh khắc cô xoay người, tung tà và để lộ bộ bikini phía trong khiến khán giả hào hứng vì tạo được hiệu ứng trình diễn rõ rệt. Nhiều bình luận cho rằng Hương Giang cho thấy sự tiến bộ đáng kể về phong thái và khả năng làm chủ sân khấu so với lần thi quốc tế trước đó.

Một trong những yếu tố giúp Hương Giang được chú ý là kinh nghiệm hoạt động lâu năm trong showbiz. Không chỉ là hoa hậu, cô còn hoạt động với vai trò ca sĩ, người dẫn chương trình và nhà sản xuất. Chính nền tảng giải trí giúp Hương Giang có lợi thế trong việc kiểm soát biểu cảm, biết cách tạo khoảnh khắc viral và giữ tương tác với ống kính. Một số chuyên trang sắc đẹp nhận định đây là kiểu thí sinh phù hợp với tinh thần giải trí mà Miss Grand International theo đuổi.

Trước khi chính thức nhập cuộc, Hương Giang cũng đã nhận được nhiều sự quan tâm từ fan quốc tế. Chuyên trang Missosology từng dự đoán cô có khả năng đăng quang mùa giải năm nay. Đây là tín hiệu cho thấy đại diện Việt Nam đang có sức hút nhất định trên đường đua All Stars.

Ngoài kỹ năng trình diễn, khả năng giao tiếp tiếng Anh của Hương Giang cũng nhận được phản hồi tích cực. Trong video giới thiệu do tổ chức Miss Grand International đăng tải trước thềm cuộc thi, cô xuất hiện với phong thái tự tin, nói tiếng Anh lưu loát và chia sẻ về hành trình hoạt động nghệ thuật của mình. Video nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn từ cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế.

Cô được khen về sự tự tin, trình diễn đầy cuốn hút.

Dù được khen ngợi, hành trình của Hương Giang tại MGI All Stars vẫn được nhận định là nhiều áp lực. Là gương mặt nổi tiếng và có lượng người theo dõi lớn, cô cũng đối diện sự soi xét khắt khe hơn từ công chúng. Mỗi lần xuất hiện, từ trang phục đến phát ngôn hay cách trình diễn đều trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội. Tuy nhiên, chính điều này cũng giúp Hương Giang luôn nằm trong nhóm thí sinh được nhắc tên nhiều nhất cuộc thi.

MGI All Stars 2026 là mùa giải đầu tiên được tổ chức, quy tụ hàng chục người đẹp từng chinh chiến ở nhiều đấu trường quốc tế. Theo công bố từ ban tổ chức, cuộc thi diễn ra tại Bangkok, Thái Lan và chung kết dự kiến tổ chức ngày 30/5.

Sau đêm mở màn, nhiều khán giả Việt Nam bày tỏ kỳ vọng Hương Giang có thể tiến sâu nhờ kinh nghiệm, độ nhận diện và khả năng trình diễn sân khấu. Trong bối cảnh cuộc thi đề cao yếu tố giải trí và sức hút truyền thông, đại diện Việt Nam đang cho thấy mình là một trong những thí sinh tạo được hiệu ứng mạnh nhất ở giai đoạn đầu của MGI All Stars 2026.