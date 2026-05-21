“Nữ hoàng dao kéo” Lee Da Hae vỡ òa mang thai con đầu lòng cho ông xã tai tiếng Se7en sau 3 năm cưới

Chiều 20/5, tờ Newsis đưa tin, “nữ hoàng dao kéo Kbiz” Lee Da Hae hiện đang mang thai con đầu lòng cho ông xã - nam ca sĩ Se7en sau 3 năm kết hôn. Trên trang cá nhân mới đây, mỹ nhân họ Lee đăng clip thông báo tin vui tới người hâm mộ kèm dòng chú thích: “Nhà tôi từ 2 người bây giờ thành 3 người rồi nha. 1 phép màu nhỏ bé đang xảy ra với chúng tôi”.

Đoạn video ngập tràn bầu không khí ấm áp ghi lại khoảnh khắc Lee Da Hae và Se7en hạnh phúc vỡ òa khi đón nhận tin vui. Trước ống kính, 2 vợ chồng cùng nhau khoe đôi giày em bé chuẩn bị cho con đầu lòng và ảnh siêu âm thai nhi. 2 ngôi sao còn đội mũ đôi, lần lượt in chữ “bố” và “mẹ”, qua đó xác nhận thông tin họ đã lên chức, đồng thời chuẩn bị đón nhận 1 trọng trách thiêng liêng trong trang mới của cuộc đời. Chỉ sau khoảng 1 giờ đồng hồ, đoạn clip này đã nhanh chóng hút về hàng chục ngàn lượt thả tim chỉ tính riêng trên nền tảng Instagram.

Lee Da Hae đăng video công bố tin đang mang thai con đầu lòng. Trong clip, cô và ông xã Se7en đã không giấu nổi niềm hạnh phúc trào dâng ở thời khắc đón nhận tin vui

Còn nhớ hôn lễ của cặp đôi được tổ chức tại phòng cưới Dynasty Hall thuộc khách sạn Shilla vào hôm 6/5/2023. Đám cưới đã quy tụ nhiều ngôi sao của làng giải trí xứ kim chi như các thành viên BIGBANG, Super Junior, Lee Soo Hyuk, Jaejoong (JYJ),...

Lee Da Hae - Se7en công khai hẹn hò hồi năm 2016. Trước đó, 2 ngôi sao quen biết nhau vì có vài người bạn chung, tuy nhiên, mỹ nhân My Girl thừa nhận khi ấy cô không thân thiết với Se7en. Phải tới lần nam ca sĩ chủ động đón Lee Da Hae đi dự tiệc cùng hội bạn và bộc lộ tính cách dễ mến, cô mới dần có cảm tình với anh. Theo thời gian, họ rung động trước đối phương và chính thức trở thành 1 cặp đôi của làng giải trí Hàn Quốc.

Cặp đôi chính thức về chung 1 nhà hồi tháng 5/2023. Ảnh: Naver

Lee Da Hae sinh ra tại Seoul, Hàn Quốc. Khi cô học lớp 5, gia đình đã chuyển tới Sydney, Australia sinh sống. Ngay từ nhỏ, cô đã có thiên hướng nghệ thuật. Suốt thời niên thiếu, Lee Da Hae nhiều lần tham gia biểu diễn các điệu múa truyền thống của Hàn Quốc trên các sân khấu Australia. Biết được bản thân muốn gì, ngay khi tốt nghiệp trường trung học nữ Burwood Girls High School, Lee Da Hae đã quay về Hàn Quốc để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Tuy nhiên bước đầu tiên của cô lại là tham gia cuộc thi Hoa hậu Chunhyang lần thứ 71 vào năm 2001 và giành được chiếc vương miện cao quý. Từ đây, cô bắt đầu tham gia đóng vai phụ trong các dự án phim truyền hình.

Dù không có nền tảng diễn xuất từ trước nhưng Lee Da Hae lại được đánh giá là không thua gì các diễn viên chuyên nghiệp. Cô từng bước đi lên từ các vai phụ nhỏ và dần khẳng định được vị thế nhờ vai chính ở loạt phim như My Girl, Xin Chào Tiểu Thư, Miss Ripley, Săn Nô Lệ, Hoa Hồng Xanh,...

Lee Da Hae là “nữ hoàng dao kéo” ở Kbiz, tên tuổi cô gắn liền với hàng loạt bộ phim truyền hình đạt rating cao ngất ngưởng. Ảnh: Nate

Trong khi đó, Se7en có tên thật là Choi Dong Wook, sinh năm 1984, là ca sĩ đình đám Kpop ở dòng nhạc pop và R&B. Anh gia nhập YG hồi năm 15 tuổi và bắt đầu luyện tập từ đó. Se7en bắt đầu gặt hái được thành công đầu tiên vào năm 2003, kể từ đó tiếng tăm của nam ca sĩ dần lan rộng khắp châu Á. Trong suốt sự nghiệp, anh gây tiếng vang với loạt bản hit nổi tiếng như Crazy, Come Back To Me, Passion, La La La, When I Can’t Sing,... Ngoài ca hát, nam ngôi sao còn từng thủ vai chính trong bộ phim Goong S (Hoàng Cung phần 2). Trước khi yêu Lee Da Hae, Se7en đã có mối tình “khắc cốt ghi tâm” với Park Han Byul.

Dù gặt hái được vô số thành công trong sự nghiệp song hình tượng đẹp của Se7en đã bị tổn hại nặng nề sau scandal nhạy cảm. Còn nhớ hồi năm 2013, nam nghệ sĩ vướng vào scandal lén đi massage 19+ lúc còn đang trong quân ngũ.

Đại diện của tiệm massage lên tiếng ngay sau bê bối: “Khi họ (Se7en và Sangchu) đến đây, chúng tôi không còn phòng trống, nên họ không được massage và đã ra về”. Thế nhưng, công chúng vẫn “ném đá” Se7en kịch liệt vì anh thực sự đã nảy sinh ý định đi massage trong quân ngũ. Sau cùng, nam ca sĩ bị phạt giam trong nhà tù quân đội 10 ngày.

Se7en bị tóm cảnh bước ra từ tiệm massage. Ảnh: Naver

