Những sự kiện ồn ào nhất showbiz thế giới năm 2022: Will Smith gây sốc với cú tát dành cho đồng nghiệp, Jennie bị "hacker" tung ảnh hẹn hò V (BTS)

Ai cũng phải công nhận rằng, bên cạnh những niềm vui thì năm 2022 cũng phải đối mặt với không ít sóng gió. Trong đó, làng giải trí thế giới nói chung chính là nơi tập trung không ít sự kiện ồn ào khiến công chúng xôn xao suốt một thời gian dài. Điển hình trong đó phải kể tới như: Cái tát bất ngờ của Will Smith dành cho đồng nghiệp Chris Rock, Lý Dịch Phong cùng bê bối mua dâm...

Cùng điểm lại những sự kiện ồn ào gây xôn xao làng giải trí thế giới trong năm 2022 nhé.

Will Smith và cú tát chưa từng có tiền lệ

Trong bài báo được đăng tải vào ngày 5/12, trang Reuters khẳng định rằng, vụ việc Will Smith tung cú tát vào thẳng mặt Chris Rock khi nam danh hài này đang dẫn chương trình trên sân khấu Lễ trao Giải Oscar 2022 là một sự kiện chưa từng có.

Will Smith tát thẳng mặt Chris Rock ngay tại Oscar 2022

Thời điểm xảy ra vụ việc, tất cả các khách mời đều vô cùng bất ngờ và ngỡ ngàng trước hành động của Will Smith. Thậm chí, có không ít khán giả ngồi sau màn hình tivi theo dõi từ nhà còn tưởng rằng, đây chỉ là một tiết mục trong sự kiện Oscar năm nay. Tuy nhiên, thực tế lại chẳng phải vậy. Nguyên nhân khiến Chris Rock phải nhận cú tát từ Will Smith là do nam danh hài này đã có những câu nói được cho là bông đùa tới vợ ngôi sao Những Gã Trai Hư Trọn Đời.

Cái tát của Will Smith khiến ai cũng sốc

Ngay sau đó, Will Smith đã phải lên tiếng xin lỗi vì hành động được cho là bốc đồng này. Tuy nhiên, nam tài tử vẫn nhận "cơn mưa" chỉ trích cùng hàng loạt ý kiến tranh luận trên mạng xã hội. Hành động này cũng khiến Will Smith phải đối mặt với "trái đắng" ngay lập tức. Cụ thể, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ đã ra quyết định xử phạt Will Smith. Theo đó, nam tài tử bị cấm tham gia Lễ trao giải Oscar cũng như các sự kiện, chương trình khác của viện trong 10 năm.

Vụ kiện kéo dài của Johnny Depp và Amber Heard

Bên cạnh cú tát của Will Smith, công chúng cũng không khỏi bàn tán về cuộc chiến tại tòa án giữa Johnny Depp và vợ cũ Amber Heard. Vụ kiện giữa cặp đôi đình đám một thời này đã kéo dài thời gian dài đúng chuẩn "từ năm này sang năm khác".

Johnny Depp và Amber Heard có cuộc chiến pháp lý kéo dài nhiều năm

Sang tới năm 2022, vụ kiện này mới chính thức đi tới hồi kết. Theo phán quyết của tòa, Amber Heard phải bồi thường cho Johnny Depp hơn 10 triệu USD (khoảng 235 tỷ đồng). Trong khi đó, Johnny Depp phải trả vợ cũ 2 triệu USD (khoảng 47 tỷ đồng).

Cuộc chiến pháp lý này diễn ra trong sự theo dõi của công chúng thế giới. Đa số mọi người đều đứng về phía Johnny Depp. Về phần Amber Heard, với những bằng chứng được đưa ra, cô nàng đã gặp phải sự chỉ trích từ phía công chúng.

Johnny Depp và Amber Heard tại tòa án

Điều này khiến hình ảnh của Amber Heard càng thêm xuống cấp trong lòng công chúng. Có thể nói, trong những năm qua, cuộc chiến với Amber Heard đã khiến Johnny Depp ảnh hường nhiều, đặc biệt là sự nghiệp. Nam tài tử mất rất nhiều vai diễn cùng những khoản thù lao khổng lồ.

Bê bối mua dâm của Lý Dịch Phong

Đấy là đối với làng giải trí Hollywood, về phần showbiz xứ Trung, công chúng lại đặc biệt quan tâm tới vụ bê bối mua dâm của nam thần Lý Dịch Phong. Sự nghiệp của Lý Dịch Phong đã hoàn toàn tiêu tan sau khi vụ bê bối này nổ ra.

Lý Dịch Phong dính bê bôi mua dâm

Theo đó, vào ngày 11/9, cảnh sát Bắc Kinh thông báo Lý Dịch Phong bị giam hành chính 15 ngày vì "nhiều lần mua dâm". Không chỉ vậy, nam diễn viên còn lộ clip nóng, cho thấy đời sống thác loạn, bê bối... khác hẳn hình tượng mà anh đã xây dựng bấy lâu.

Lý Dịch Phong đi tong sự nghiệp vì bê bối

Ngay sau khi vụ việc bung bét, Lý Dịch Phong lập tức bị công chúng quay lưng, hàng loạt nhãn hàng tuyên bố chấm dứt hợp đồng... Thậm chí, rất nhiều nhãn hàng đã cho xé và vứt toàn bộ hình ảnh của Lý Dịch Phong tại cửa hàng ngay trong đêm. Ban tổ chức giải Hoa Đỉnh - một trong liên hoan phim lớn nhất Trung Quốc - hủy hai danh hiệu từng trao cho Lý Dịch Phong năm 2017, gồm Nam diễn viên chính xuất sắc và Ngôi sao được yêu thích nhất.

Hình ảnh của Lý Dịch Phong bị xé bỏ tại các cửa hàng

Sau bê bối, Lý Dịch Phong hoàn toàn biến mất. Nhiều nguồn tin cho rằng, nam diễn viên đã ra nước ngoài sinh sống, thậm chí có ý định phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, tất cả chí là những lời đồn được công chúng truyền tai nhau.

Từ Khai Sính bị "bóc phốt" cặp kè 2 mỹ nhân

Sau bê bối mua dâm của Lý Dịch Phong, chính là vụ ồn ào ngoại tình tới từ nam diễn viên Từ Khai Sính. Nếu so với danh tiếng thì Từ Khai Sính hoàn toàn không thể sánh bằng Lý Dịch Phong nhưng theo nhiều người thì độ ăn chơi, trăng hoa chắc chắn chẳng hề kém cạnh.

Từ Khai Sính dính phốt ngoại tình

Theo đó vào khoảng tháng 8/2022, Từ Khai Sính bị tố ngoại tình khi cùng một lúc hẹn hò với cả Trương Thiên Ái và Cổ Lực Na Trát. Sau đó, người đẹp Thái Tử Phi Thăng Chức Ký đã tung đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa cô cùng Từ Khai Sính. Trong đoạn ghi âm này, Từ Khai Sính đã thừa nhận việc ngoại tình với Cổ Lực Na Trát. Nam diễn viên bị bắt gặp ra vào, ở qua đêm tại nhà riêng của Cổ Lực Na Trát.

Từ Khai Sính và Trương Thiên Ái

Về phần Cổ Lực Na Trát, cô khẳng định bản thân cũng bị Từ Khai Sính lừa. Cô không hề biết tới chuyện giữa Từ Khai Sính và Trương Thiên Ái. Trước sức ép từ công chúng, Từ Khai Sính đã viết tâm thư xin lỗi cả hai mỹ nhân.

Từ Khai Sính và Cổ Lực Na Trát

Hình ảnh của Từ Khai Sính trở nên tồi tệ trong mắt công chúng. Nhiều người chỉ trích nam diễn viên là lăng nhăng, nhân phẩm không ra sao. Sau vụ việc, vai nam chính của Từ Khai Sính trong Take It, Till You Make It cũng bị Hàn Đông Quân thay thế. Nam diễn viên phải đền bù 7 triệu USD (164 tỷ đồng) cho các thương hiệu, đoàn phim bị ảnh hưởng bởi bê bối này.

"Hacker" tung ảnh riêng tư của Jennie và V

Đối với showbiz Hàn cũng không ngoại lệ, năm 2022 ngoài tin vui về đám cưới của các cặp đôi đình đám, thì công chúng còn xôn xao trước vụ việc, Jennie (BLACKPINK) và V (BTS) bị "hacker" tung loạt ảnh riêng tư được cho là chụp khi cả hai hẹn hò. Loạt ảnh đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội suốt 1 khoảng thời gian dài.

Jennie và V bị nghi đi Jeju riêng với nhau

Từ tháng 5/2022, Jennie và V đã vướng nghi án hẹn hò khi 1 bức ảnh được cho là 2 thần tượng này lái xe cùng nhau tại đảo Jeju bị lan truyền trên mạng xã hội. Đối với hình ảnh này, phía công ty quản lý của 2 bên đều giữ thái độ im lặng.

Hình ảnh được cho là Jennie đang chụp V

Khoảnh khắc được cho là ảnh hẹn hò giữa Jennie và V

Tuy nhiên, vụ việc không dừng lại ở đó khi chỉ sau vài tháng, 1 tài khoản Twitter tên @gurumiharibo đã tung loạt hình ảnh được cho là Jennie và V hẹn hò. Trong loạt ảnh, có thể thấy rõ, Jennie và V vô cùng thân thiết, thường xuyên chụp hình "selfie", thậm chí là đi du lịch riêng với nhau. Bên cạnh những fan cho rằng, đây chỉ là hình cắt ghép thì có nhiều ý kiến lại khẳng định đó là ảnh thật.

Những hình ảnh được cho là khoảnh khắc Jennie và V hẹn hò liên tục bị công khai

Sau một thời gian bị công chúng chỉ trích vì không đứng ra bảo vệ "gà nhà", phía công ty quản lý V (BTS) đã lên tiếng. Ngày 29/9, công ty quản lý của BTS khẳng định đã gửi đơn kiện những kẻ tung tin ác ý về BTS lên văn phòng công tố. Trong tuyên bố từ công ty quản lý BTS có nhiều câu nhắc tới chuyện tấn công cá nhân, do vậy nhiều ý kiến cho rằng, phía HYBE đang muốn nói tới vụ lộ ảnh giữa Jennie cùng V.

Lee Seung Gi bị công ty "bóc lột" quỵt lương suốt 18 năm

Vào ngày 21/11, trang săn tin Dispatch đã đăng tải bài báo độc quyền "bóc phốt" việc Lee Seung Gi bị công ty quản lý Hook Entertainment quỵt toàn bộ các khoản lợi nhuận từ hoạt động âm nhạc trong suốt 18 năm qua. Theo đó, dù đã phát hành 137 bài hát và 27 album nhưng toàn bộ doanh thu từ âm nhạc Lee Seung Gi nhận được chỉ là con số 0.

Dispatch cho biết, phía công ty đã xóa bỏ các tài liệu về báo cáo tài chính từ năm 2004 - 2009, khiến Lee Seung Gi không thể xác minh số tiền mà bản thân đáng ra được nhận. Sau bài báo này, phía Hook đã lên tiếng xin lỗi Lee Seung Gi.

Lee Seung Gi bị công ty quỵt tiền suốt 18 năm

Tuy nhiên, vào ngày 23/11, Dispatch tiếp tục tung bằng chứng chống lại CEO của Hook là Kwon Jin Young. Trang săn tin này đã tung đoạn ghi âm cho thấy CEO này buông lời đe dọa sẽ dùng toàn bộ danh dự để giết Lee Seung Gi. Đáng chú ý, trong đoạn hội thoại, CEO này còn nói nhiều ngôn từ thô tục rồi đập bàn, phá đồ đạc. Dispatch cũng tung tin nhắn bằng chứng, CEO này dặn quản lý yêu cầu Lee Seung Gi tự trả tiền cơm và phí gửi xe.

Sau khoảng thời gian ồn ào, tới ngày 16/12, Hook Entertainment đưa ra thông báo chính thức về việc họ đã thanh toán cho Lee Seung Gi số tiền 5.4 tỷ Won (gần 98 tỷ đồng). Tuy nhiên, phía Hook nói rằng, con số Lee Seung Gi yêu cầu khác xa với số tiền công ty còn nợ nam tài tử. Do vậy công ty quyết định thanh toán cho Lee Seung Gi 5.4 tỷ Won. Đồng thời gửi lời xin lỗi chân thành tới Lee Seung Gi.

Cuộc chiến giữa Lee Seung Gi và CEO Hook Entertainment vẫn chưa có hồi kết

Đối với thông tin này, Lee Seung Gi cho biết, anh đã nhận được khoản tiền trên. Tuy nhiên, điều khiến anh quyết tâm kiện không phải vì số tiền này. Do vậy, nam tài tử cho biết, anh sẽ vẫn tiếp tục theo đuổi vụ kiện với Hook Entertainment. Về khoản tiền trên, Lee Seung Gi cho biết, anh sẽ dùng vào mục đích từ thiện.