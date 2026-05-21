Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 Nguyễn Thanh Thảo vừa hoàn thành chương trình đại học tại Bentley University với thành tích loại xuất sắc. Người đẹp sinh năm 2002 cho biết cô sẽ sớm trở về Việt Nam để phát triển sự nghiệp cá nhân, đồng thời tiếp tục theo đuổi chương trình thạc sĩ trong thời gian tới.

Trong lễ tốt nghiệp diễn ra tại Mỹ, Nguyễn Thanh Thảo xuất hiện trong trang phục cử nhân cùng dây đeo danh dự màu vàng - biểu tượng dành cho những sinh viên đạt thành tích học tập nổi bật. Hoa hậu đạt GPA 3.8/4.0 và hoàn thành chương trình đúng tiến độ dù phải cân bằng giữa việc học và lịch trình hoạt động nghệ thuật trong nhiệm kỳ. Được biết, thời điểm đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025, Thanh Thảo vẫn đang là du học sinh tại Mỹ. Suốt thời gian đương nhiệm, cô liên tục di chuyển giữa Việt Nam và Mỹ để vừa đảm bảo việc học, vừa tham gia các hoạt động cộng đồng, sự kiện giải trí và những dự án thuộc khuôn khổ cuộc thi.

Hoa hậu Đại dương Thanh Thảo vừa tốt nghiệp Đại học loại xuất sắc ở Mỹ. Ảnh: FBNV

Không chỉ gây chú ý bởi thành tích học tập, Nguyễn Thanh Thảo còn được nhiều khán giả quan tâm nhờ khả năng ngoại ngữ. Ngoài tiếng Việt, cô có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Hàn. Trên mạng xã hội, nàng hậu thường chia sẻ cuộc sống du học, những câu chuyện học tập và hành trình thích nghi với môi trường quốc tế.

Theo chia sẻ, Thanh Thảo từng nhận học bổng đầu vào 50% từ Bentley University và nhiều năm duy trì kết quả học tập tốt. Trong quá trình du học, cô cũng tích cực tham gia các chương trình trao đổi sinh viên và thực tập quốc tế để tích lũy kinh nghiệm thực tế. Người đẹp từng tham gia chương trình trao đổi tại Yonsei University và có thời gian thực tập tại RSA Asia ở Thượng Hải, Trung Quốc. Những trải nghiệm này được cô xem là cơ hội để mở rộng góc nhìn và rèn luyện kỹ năng trong môi trường đa văn hóa.

Sau khi hoàn thành việc học, cô sẽ trở về Việt Nam theo đuổi đam mê nghệ thuật. Ảnh: FBNV

Bên cạnh sự đồng hành của người hâm mộ, Thanh Thảo cho biết gia đình cũng là chỗ dựa tinh thần lớn trong suốt hành trình học tập và hoạt động nghệ thuật. Cha mẹ của nàng hậu đã có mặt trong ngày cô nhận bằng tốt nghiệp để chúc mừng cột mốc quan trọng này. Sau khi kết thúc chương trình đại học tại Mỹ, Nguyễn Thanh Thảo dự định trở về Việt Nam để tập trung phát triển các hoạt động nghệ thuật, học thêm kỹ năng chuyên môn cũng như tiếp tục thực hiện vai trò của đương kim hoa hậu. Người đẹp tiết lộ cô đang lên kế hoạch theo học bậc thạc sĩ trong tương lai gần nhằm hoàn thiện bản thân và mở rộng định hướng nghề nghiệp.