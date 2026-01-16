Body bốc lửa tuổi 34 của Khổng Tú Quỳnh

Tối qua, sự kiện riêng tư của một thương hiệu thời trang trong nước đã nhanh chóng trở thành tâm điểm mạng xã hội khi được tổ chức trên du thuyền 5 sao sang trọng tại Cảng Sài Gòn (TP.HCM). Không gian lộng lẫy giữa sông nước về đêm càng làm nổi bật dàn khách mời toàn những gương mặt quen thuộc của giới thời trang và giải trí như Ninh Dương Lan Ngọc, Huyền Baby, Ngọc Thanh Tâm, Thảo Nhi Lê, Đỗ Hương Giang… Mỗi người xuất hiện với một phong cách riêng, nhưng đều toát lên khí chất "phú bà" hiện đại, chỉn chu từ trang phục đến thần thái. Giữa dàn mỹ nhân ấy, Khổng Tú Quỳnh bất ngờ trở thành cái tên chiếm sóng mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội chỉ sau vài khung hình được lan truyền.

Khổng Tú Quỳnh trong sự kiện tối 15/1 (Nguồn @multi.show2025).

Xuất hiện tại sự kiện, Khổng Tú Quỳnh lựa chọn set đồ mang tông màu pastel nhẹ nhàng nhưng lại có phom cực kỳ tôn vóc dáng. Phần corset ôm sát giúp khoe trọn vòng eo gọn gàng, trong khi thiết kế xẻ sâu khéo léo làm nổi bật vòng một đầy đặn. Kết hợp cùng chân váy ngắn và tất ren mỏng, tổng thể outfit vừa mang hơi hướng tiểu thư hiện đại, lại phảng phất nét quyến rũ rất "đàn bà".

Không cần tạo dáng quá cầu kỳ, chỉ với những bước đi nhẹ nhàng và thần thái tự tin, Khổng Tú Quỳnh đã khiến ống kính gần như không thể rời mắt. Body săn chắc, đường cong rõ nét cùng làn da mịn màng giúp visual của nữ ca sĩ nổi bật giữa không gian sự kiện xa hoa.

Ảnh @multi.show2025

Ngay dưới các bài đăng về Khổng Tú Quỳnh, không ít bình luận bày tỏ sự bất ngờ, thậm chí thừa nhận bản thân vẫn "mắc kẹt" ở hình ảnh bé Dâu năm nào. Hơn 1 thập kỷ trước, khi ấy Khổng Tú Quỳnh là một trong những ngôi sao của tuổi teen gắn liền với phong cách ngọt ngào, dễ thương, hiếm khi gắn với cụm từ gợi cảm:

"Chị Dâu giờ đẹp và sexy quá, nhìn mà không dám tin đây là bé Dâu ngày nào", "Từ bé Dâu ngây thơ thành nữ hoàng quyến rũ rồi", "34 tuổi mà body này thì chị em 2X phải học hỏi thật"...

Ảnh FBNV

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Khổng Tú Quỳnh đã dần thay đổi hình ảnh từ cô gái ngọt ngào sang phong cách trưởng thành, quyến rũ hơn. Cô không ngại thử nghiệm những trang phục táo bạo, sexy, thể hiện sự tự tin với cơ thể và phong cách của mình.

Ảnh FBNV

Dễ nhận thấy thời gian dường như ưu ái Khổng Tú Quỳnh hơn là lấy đi của cô điều gì. Làn da căng mịn, vóc dáng săn chắc cùng gu ăn mặc ngày càng táo bạo nhưng vẫn tinh tế giúp nữ ca sĩ liên tục ghi điểm mỗi khi xuất hiện. Không chạy theo xu hướng "hack tuổi" bằng phong cách trẻ trung quá đà, Khổng Tú Quỳnh lựa chọn tỏa sáng theo cách của phụ nữ trưởng thành: mềm mại, gợi cảm và đầy khí chất.