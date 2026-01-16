Mẹ Nhật Bản giảm 12kg trong 6 tháng, eo thắt lại nhờ bài tập 3 phút mỗi ngày

Mùa lạnh lười ra ngoài, bận chăm con, sợ đau khớp gối… là những lý do khiến nhiều người từ bỏ việc tập luyện. Thế nhưng một bà mẹ Nhật Bản lại chứng minh điều ngược lại: chỉ với 3 phút vận động mỗi ngày, kết hợp ăn uống lành mạnh, cô đã giảm thành công 12kg trong vòng 6 tháng mà không cần chạy nhảy hay tập nặng.

Nhân vật được nhắc đến là honkidasumaru, một bà mẹ sống tại Nhật Bản. Cô chia sẻ rằng, cơ thể tăng cân không chỉ vì ăn nhiều mà còn do thói quen ít vận động khiến cơ bắp bị "đóng băng", lâu dần dễ chuyển hóa thành mỡ. Bên cạnh đó, chế độ ăn thiếu cân bằng cũng khiến cơ thể rối loạn trao đổi chất, càng ngày càng khó giảm cân.

Từ nhận thức đó, cô bắt đầu điều chỉnh lại chế độ ăn theo hướng lành mạnh hơn và duy trì thói quen vận động mỗi ngày. Chỉ sau 3 tháng đầu tiên, cô đã giảm được gần 10kg. Dù có thời điểm chững cân, honkidasumaru vẫn kiên trì và kết quả cuối cùng là giảm tổng cộng 12kg sau nửa năm.

Ảnh @honkidasumaru

Điều đáng nói là chuỗi bài tập mà cô duy trì mỗi ngày chỉ gồm 6 động tác giãn cơ - cardio nhẹ, hoàn toàn không chạy, không nhảy, cực kỳ thân thiện với đầu gối. Video hướng dẫn của cô hiện đã đạt hơn 5 triệu lượt xem, giúp honkidasumaru từ một bà mẹ bình thường trở thành KOL giảm cân được nhiều người theo dõi.

Bài tập 3 phút giúp tăng trao đổi chất, không cần chạy nhảy

Toàn bộ bài tập kéo dài khoảng 3 phút, mỗi động tác thực hiện 30 giây. Động tác đầu tiên là xoay vai ra sau, hai tay đặt lên vai và xoay tròn chậm rãi. Bài tập này giúp giải phóng vùng vai và lưng trên, cải thiện tình trạng vai tròn, gù lưng và hỗ trợ làm gọn phần lưng, bắp tay.

Ảnh @honkidasumaru

Tiếp theo là động tác mở tay và siết chặt bả vai. Hai tay đặt trước ngực, mở rộng sang hai bên, khuỷu tay vuông góc và kéo bả vai sát lại với nhau rồi trở về vị trí ban đầu. Động tác này tác động rõ rệt đến cơ lưng và cơ tay sau, đồng thời giúp tư thế đứng thẳng hơn.

Ảnh @honkidasumaru

Ở động tác thứ ba, người tập giữ thân người thẳng, siết chặt core, hai tay duỗi thẳng và lần lượt vẽ vòng tròn lớn như động tác bơi tự do. Dù nhìn đơn giản nhưng chỉ sau vài chục giây, toàn thân sẽ nóng lên rõ rệt, giúp kích hoạt nhiều nhóm cơ cùng lúc.

Ảnh @honkidasumaru

Giãn eo, đốt mỡ bụng và kích hoạt core nhẹ nhàng

Động tác thứ tư tập trung vào phần eo và cơ trung tâm. Hai tay chắp cao qua đầu, nghiêng người sang phải khoảng 45 độ rồi trở về giữa, sau đó đổi bên. Động tác này giúp kéo giãn vùng eo, hỗ trợ đốt mỡ bụng và đồng thời tác động đến lưng và cánh tay.

Ảnh @honkidasumaru

Tiếp theo là động tác nâng cao gối tại chỗ nhưng không chạy. Người tập đứng thẳng, hai tay chắp cao, nâng từng chân lên tạo góc vuông và đưa tay chạm nhẹ vào cẳng chân. Thực hiện luân phiên trong 30 giây. Động tác này giúp đổ mồ hôi nhanh, tăng nhịp tim, kích thích tiêu hóa và hỗ trợ đốt mỡ toàn thân mà vẫn an toàn cho khớp gối.

Ảnh @honkidasumaru

Động tác cuối cùng là biến thể của nâng gối: hai tay đặt sau đầu, nâng gối trái và xoay khuỷu tay phải chạm vào đầu gối, sau đó đổi bên. Bài tập này giúp cảm nhận rõ phần lưng sau và core đang hoạt động, đồng thời kết thúc bằng 30 giây thả lỏng để cơ thể hạ nhiệt.

Ảnh @honkidasumaru

Vì sao bài tập này phù hợp với người lười vận động?

Theo chia sẻ của honkidasumaru, chìa khóa không nằm ở cường độ mà ở sự đều đặn. Bài tập ngắn, không gây đau khớp, không làm người tập "sợ vận động" nên rất dễ duy trì mỗi ngày. Khi kết hợp với ăn uống cân bằng, cơ thể dần cải thiện trao đổi chất, từ đó hình thành "thể trạng dễ gầy" đúng nghĩa.

Với những người bận rộn, ngại ra ngoài vào mùa đông hoặc sợ đau đầu gối, bài tập 3 phút này là lựa chọn nhẹ nhàng nhưng hiệu quả. Quan trọng nhất, nó đủ đơn giản để duy trì lâu dài - yếu tố then chốt giúp honkidasumaru giảm cân thành công và giữ vóc dáng ổn định suốt nhiều năm.

Nguồn TVBS