Thứ nước màu đen không bắt mắt nhưng uống vào tóc đẹp thôi rồi: U60 đầu không tóc bạc cũng nhờ vậy

Nếu nhìn câu chuyện này bằng lăng kính của y học hiện đại, câu trả lời thường xoay quanh di truyền, hormone, stress hay chế độ ăn uống. Nhưng nếu quay ngược thời gian, trở về với y học cổ truyền Trung Quốc (TCM), người ta sẽ kể cho bạn một câu chuyện khác.

Trong TCM, cơ thể con người không được nhìn như một tập hợp các bộ phận rời rạc, mà là một hệ thống thống nhất, nơi màu sắc của thực phẩm, cơ quan nội tạng và biểu hiện bên ngoài có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Và từ đó, một nguyên tắc nổi tiếng ra đời: ăn theo màu để nuôi cơ thể từ gốc.

Theo triết lý ngũ hành trong y học cổ truyền, mỗi màu sắc tương ứng với một tạng phủ:

– Xanh liên quan đến gan

– Đỏ liên quan đến tim

– Vàng liên quan đến tỳ

– Trắng liên quan đến phổi

– Và đen: màu của thận

Vì thế, thực phẩm màu đen như đậu đen, mè đen, mộc nhĩ, hà thủ ô… từ lâu đã được xếp vào nhóm bổ thận. Đây không phải là cách nói mang tính biểu tượng, mà là một niềm tin y học đã được truyền qua nhiều thế hệ.

Ảnh: Ava Lee

Trong TCM, thận không chỉ là cơ quan lọc máu như cách hiểu hiện đại. Thận được xem là nơi tàng tinh - tức là lưu giữ năng lượng gốc quyết định sức sống, sự phát triển và quá trình lão hóa của con người. Khi thận khỏe, tinh khí đầy đủ, cơ thể duy trì được trạng thái ổn định từ bên trong.

Tóc - "Tấm gương" của thận

Một trong những quan niệm thú vị nhất của y học cổ truyền là: "Thận chủ cốt tủy, sinh ra tóc". Nghĩa là: Thận tàng tinh, chủ cốt tủy. Tinh khí của Thận đi nuôi dưỡng tủy xương, tủy sinh ra máu, máu huyết lưu thông nuôi dưỡng tóc. Tóc chính là phần "nhô ra" của thận, phản ánh trực tiếp tình trạng Thận. Thận khỏe: Tóc khỏe mạnh, đen bóng, mọc tốt. Thận yếu: Tóc khô xơ, dễ gãy, rụng nhiều, bạc sớm (do thận suy giảm chức năng, không đủ tinh khí nuôi tóc).

Ảnh: Pinterest

Chính vì vậy, thay vì tìm cách "xử lý" tóc từ bên ngoài bằng thuốc nhuộm hay các sản phẩm chăm sóc, người xưa lại chọn cách bổ thận từ bên trong như một phương pháp lâu dài và tự nhiên hơn để duy trì mái tóc trẻ trung theo năm tháng.

Vai trò của đậu đen và mè đen trong dưỡng tóc

Trong số các thực phẩm màu đen, đậu đen và mè đen được xem là hai nguyên liệu quen thuộc và dễ áp dụng nhất trong đời sống hàng ngày. Đậu đen theo TCM có tính bình, vị ngọt, giúp bổ thận, thanh lọc cơ thể và nuôi dưỡng tinh khí. Mè đen lại nổi tiếng với công dụng ích gan, bổ thận, nhuận tràng, đồng thời hỗ trợ tóc chắc khỏe, hạn chế gãy rụng.

Khi kết hợp hai nguyên liệu này, người ta không chỉ tạo ra một món ăn hay thức uống giàu dinh dưỡng, mà còn hình thành một thói quen dưỡng sinh nhẹ nhàng, phù hợp để duy trì lâu dài. Không cần liều cao, không cần dùng cấp tốc, chỉ cần sự đều đặn.

Ảnh: Pinterest

Mái tóc đẹp là kết quả của sự kiên nhẫn



Mẹ của Ava Lee - blogger có hơn 899k follower trên Instagram - không hề có một sợi tóc bạc nào dù đã ở tuổi 60, nhờ loại thức uống màu đen đơn giản nhưng hiệu quả từ những nguyên liệu thiên nhiên này. Câu chuyện này đã thu hút sự quan tâm của nhiều người bởi sự tự nhiên, an toàn và dễ thực hiện. Nàng blogger cho biết cô bắt đầu uống theo công thức này sau khi thấy mẹ mình duy trì được mái tóc đen tuyệt vời dù tuổi đã cao.



Ảnh: Ava Lee

*Công thức dành cho 2 khẩu phần được blogger Ava Lee chia sẻ:

- Ngâm 2 muỗng canh đậu đen qua đêm để đậu mềm, sau đó luộc trong khoảng 10 phút cho đến khi đậu chín mềm.

- Xay đậu cùng với 2–3 cốc nước cho đến khi hỗn hợp mịn, sánh.

- Thêm 5 muỗng canh bột mè đen vào hỗn hợp và khuấy đều. Nếu muốn cảm giác có kết cấu, có thể thêm một thìa mè đen nguyên hạt.

- Nếu muốn ngọt nhẹ nhàng, có thể thêm táo tàu khô hoặc siro phong, nhưng phiên bản nguyên bản không thêm đường vẫn rất ngon.

- Thức uống có thể dùng nóng hoặc lạnh tùy thích, rất dễ uống và bổ dưỡng.

Ảnh: Ava Lee

Điều khiến nhiều người thực sự dừng lại ở câu chuyện này không phải là công thức hay lý thuyết y học cổ truyền, mà là câu chuyện hết sức thuyết phục của một người phụ nữ đã ngoài 60, tóc vẫn đen, dày và bóng, không nhờ đến thuốc nhuộm, cũng chẳng quá cầu kỳ trong việc chăm sóc bản thân. Chỉ là những thói quen nhỏ, lặp đi lặp lại suốt nhiều năm: ăn uống chừng mực, ngủ nghỉ điều độ, và kiên trì với những món "bổ từ gốc" mà người xưa đã tin dùng.

Khi thận được nuôi dưỡng tốt, cơ thể cân bằng hơn, tinh khí ổn định hơn - mái tóc cũng vì thế mà giữ được sức sống của nó. Đen hay bạc, dày hay thưa, đôi khi không chỉ là vấn đề tuổi tác, mà là cách chúng ta đã chăm sóc bản thân mình trong suốt một chặng đường dài.