Mẫu áo len được mặc nhiều nhất hiện tại: Hợp mọi dáng người, ai diện cũng thành nàng thơ

Khi thời tiết chuyển mình từ những ngày đông lạnh giá sang mùa xuân dịu nhẹ, tủ đồ của phái đẹp cũng cần một "làn gió mới" vừa ấm áp vừa thời trang. Và không nằm ngoài dự đoán, mẫu áo len đang được các tín đồ thời trang lăng xê nhiệt tình nhất hiện tại chính là cardigan.

Không quá cầu kỳ, cũng chẳng phô trương, cardigan chinh phục người mặc bằng vẻ đẹp mềm mại, nữ tính và khả năng ứng dụng cực cao. Chỉ cần khoác lên người, bạn đã có ngay diện mạo xinh tươi, nhẹ nhàng như một nàng thơ mùa xuân.

Cardigan – mẫu áo len đặc trưng của mùa xuân

So với áo len chui đầu truyền thống, cardigan mang đến cảm giác linh hoạt và dễ mặc hơn hẳn. Thiết kế dáng mở với hàng khuy cài phía trước giúp cardigan vừa đóng vai trò như một chiếc áo len giữ ấm, vừa có thể xem như áo khoác mỏng nhẹ. Chính sự đa năng này khiến cardigan trở thành lựa chọn hoàn hảo để mặc từ thời điểm hiện tại cho đến hết mùa xuân – khi thời tiết không còn quá lạnh nhưng vẫn cần một lớp áo đủ ấm áp.

Không khó để bắt gặp cardigan xuất hiện dày đặc trên ảnh street style của các fashionista hay trong tủ đồ của các quý cô theo đuổi phong cách thanh lịch, nữ tính. Từ cardigan dáng ngắn, dáng lửng cho đến cardigan oversized, mỗi kiểu đều mang một nét cuốn hút riêng, nhưng điểm chung là đều tạo cảm giác mềm mại, gần gũi và rất "thơ".

Tôn dáng hiệu quả nhờ thiết kế cài khuy

Một trong những ưu điểm lớn nhất của cardigan chính là khả năng tôn dáng đáng kể nhờ thiết kế cài khuy phía trước. Khi cài kín, hàng khuy chạy dọc theo thân áo giúp tạo hiệu ứng thon gọn, kéo dài vóc dáng.

Cardigan dáng lửng khi kết hợp cùng quần cạp cao hoặc chân váy chữ A cũng là "công thức" hack dáng được nhiều quý cô yêu thích. Chỉ cần lựa chọn đúng độ dài và phom dáng, cardigan hoàn toàn có thể giúp tổng thể trang phục trở nên cân đối và thanh thoát hơn.

Trẻ trung và ngọt ngào

Nhắc đến cardigan là nhắc đến sự trẻ trung và ngọt ngào. Những gam màu pastel như hồng phấn, xanh mint, kem sữa hay tím nhạt đặc biệt được ưa chuộng trong mùa xuân, mang lại cảm giác tươi mới và đầy sức sống. Bên cạnh đó, cardigan trơn đơn giản hay cardigan dệt họa tiết nhỏ xinh đều dễ dàng ghi điểm nhờ vẻ ngoài đáng yêu, không hề "dừ" như nhiều người vẫn lo ngại khi nói đến áo len.

Chỉ cần phối cardigan cùng áo thun trắng, quần jeans sáng màu hoặc chân váy ngắn, bạn đã có ngay một outfit trẻ trung, năng động nhưng vẫn rất dịu dàng. Đây cũng là kiểu trang phục lý tưởng cho những buổi dạo phố, cà phê cuối tuần hay những buổi hẹn hò nhẹ nhàng.

Nữ tính và dịu dàng

Không phải ngẫu nhiên mà cardigan thường gắn liền với hình ảnh "nàng thơ". Chất liệu len mềm mại, phom dáng không quá cứng cáp giúp tổng thể trang phục trở nên uyển chuyển và nữ tính hơn. Khi kết hợp cardigan với váy hoa, váy lụa hoặc chân váy midi, vẻ dịu dàng của người mặc gần như được nhân đôi.

Đặc biệt, những mẫu cardigan mỏng nhẹ, ôm vừa phải cơ thể còn giúp tôn lên đường nét một cách tinh tế, không phô trương. Đây chính là điểm cộng lớn đối với những cô nàng yêu thích phong cách nữ tính, thanh lịch nhưng vẫn muốn giữ sự thoải mái trong sinh hoạt hằng ngày.

Hợp mặc từ công sở ra phố

Một điểm cộng không thể bỏ qua của cardigan chính là khả năng ứng dụng linh hoạt trong nhiều hoàn cảnh. Với môi trường công sở, bạn có thể chọn cardigan màu trung tính như be, xám, nâu nhạt và phối cùng sơ mi, quần âu hoặc chân váy bút chì để tạo nên vẻ ngoài chỉn chu, chuyên nghiệp mà không hề cứng nhắc.

Có thể nói, cardigan không chỉ là mẫu áo len hot nhất hiện tại mà còn là khoản đầu tư thông minh cho phong cách. Dịu dàng, trẻ trung, tôn dáng và dễ mặc từ công sở ra phố – không có lý do gì để bạn không sở hữu ít nhất một chiếc cardigan cho mùa xuân này.

