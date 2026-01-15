Thiên Ân chi chục triệu chỉ để dỗ Kỳ Duyên?

Thời gian qua, cư dân mạng gần như không kịp "nghỉ tay" trước hàng loạt động thái ngọt ngào xoay quanh Thiên Ân và Kỳ Duyên. Từ những lần xuất hiện chung cho đến các chi tiết nhỏ nhưng đủ khiến fan tinh ý phải soi, cặp nàng Hậu liên tục trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội.

Mới đây, Kỳ Duyên tiếp tục khiến dân tình xôn xao khi đăng tải một story khoe món quà mới kèm caption đầy ẩn ý: "Dặn là không được mua gì cho. Để dành tiền đi mà cứ len lén mua thôi. Ok để mặc chụp hình đẹp nha, thank you" . Trong khung hình, dù không rõ mặt chủ nhân của món quà nhưng với những ai theo dõi cặp đôi này đủ lâu đều ngầm hiểu, món quà kia nhiều khả năng đến từ Thiên Ân.

Trên MXH, các fan bày tỏ sự ngưỡng mộ với mối quan hệ khăng khít giữa hai nàng Hậu. Không phô trương, hay khẳng định bằng lời nói, cách họ chăm sóc và bảo vệ nhau qua từng hành động nhỏ lại càng khiến dân tình "đẩy thuyền" nhiệt tình hơn.

Bức ảnh món quà trên story của Kỳ Duyên được nhiều netizen chia sẻ lại trên Threads, thể hiện niềm ngưỡng mộ đối với sự chăm sóc lẫn nhau của Thiên Ân và Kỳ Duyên. (Ảnh Threads)

Trong story mới nhất, món quà mà Kỳ Duyên nhận được chính là chiếc Thom Browne Sweater 01, đây là mẫu áo sweater với chi tiết sọc ba màu xanh-đỏ-trắng đã quá nổi tiếng của thương hiệu Mỹ. Với mức giá hơn 10 triệu đồng, đây không phải món đồ hiệu đầu tiên hay cao cấp nhất mà Thiên Ân từng gửi tặng đối phương, nhưng lại đủ tinh tế và chu đáo thể hiện sự quan tâm đến phong cách daily của Kỳ Duyên. Bởi Thom Browne vốn cũng là thương hiệu yêu thích của nàng Hậu nhờ tinh thần thanh lịch, hiện đại nhưng vẫn giữ được nét cổ điển.

Ảnh IGNV

Kỳ Duyên dù "cấm" nhưng vẫn không giấu được sự vui mừng khi nhận món quà bất ngờ. Giống với cách cô từng "trách yêu" Thiên Ân đã chi số tiền lớn cho quà sinh nhật của mình trước đó. Cụ thể, vào sinh nhật tuổi 29 Kỳ Duyên từng nhận được từ Thiên Ân chiếc vòng cổ Tiffany Knot Pendant in Yellow Gold with Diamonds với giá niêm yết 5.800 USD (hơn 150 triệu đồng). Thiết kế được chế tác từ vàng 18K, đính kim cương trên biểu tượng nút thắt đặc trưng của Tiffany & Co., mang ý nghĩa gắn kết và bền chặt.

Khi mở quà, Kỳ Duyên không giấu được sự thích thú, gọi đây là "save the best for last" và cảm thán đầy tình cảm: "Tốn kém quá Bơ ơi, sao biết chị đang thích cái này hay vậy" . Chiếc vòng Tiffany sau đó còn được chính Thiên Ân đeo trong khoảnh khắc đón giao thừa cùng Kỳ Duyên. Hình ảnh này nhanh chóng được lan truyền với nhận xét vui rằng đây chẳng khác nào một cách "đánh dấu chủ quyền" đầy tinh tế, không cần lời nói nhưng đủ khiến dân tình hiểu ý.

Ảnh IGNV

Câu chuyện món quà mới xuất hiện ngay sau thời điểm nhạy cảm, khi dư âm xoay quanh chiếc váy gây tranh cãi của Thiên Ân tại một lễ trao giải vừa lắng xuống. Theo đó, vấn đề nằm ở chỗ thiết kế Thiên Ân mặc vốn là thiết kế trễ vai chứ không phải bị tuột dây, khiến hành động hỗ trợ Steven Nguyễn trở nên không cần thiết. Khoảnh khắc tưởng chừng hài hước này nhanh chóng được lan truyền, nhưng cuối cùng lại tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Kỳ Duyên sau đó đã lên tiếng giải thích rằng Thiên Ân giật mình vì chưa quen người đối diện, đồng thời gửi lời cảm ơn vì sự giúp đỡ. Tuy nhiên, phát ngôn mang tính "giải vây" này lại vô tình tạo thêm tranh luận mới khiến 2 nàng Hậu gặp phản ứng lớn.