Mùa đông leo cầu thang cũng có thể giảm 5kg

Mùa đông đến là chỉ muốn ở lì trong nhà, ra ngoài tập luyện thì lạnh tới mức "nghi ngờ nhân sinh", nhưng cân nặng lại âm thầm tăng lúc nào không hay. Tin vui là muốn giảm cân thật ra không cần phải ra khỏi nhà hay sắm máy móc cầu kỳ. Chỉ cần nơi bạn ở hoặc chỗ làm có cầu thang, bạn đã có ngay một phương pháp giảm cân cực kỳ hiệu quả. Gần đây, trên mạng xã hội đang rộ lên phương pháp leo cầu thang giảm cân, được dân văn phòng và hội lười vận động thử nghiệm thành công: không cần đổ mồ hôi vật vã, vẫn gầy đi rõ rệt, chân còn thon gọn hơn hẳn, cực kỳ hợp với mùa đông.

Ảnh Si Eun.

Leo cầu thang thật sự giúp giảm cân?

Nhiều người nghĩ leo cầu thang chỉ là sinh hoạt thường ngày, khó có tác dụng giảm mỡ. Thế nhưng trên thực tế, đây lại là một dạng vận động đốt mỡ rất hiệu quả. Hiệp hội Y học Thể thao Mỹ (ACSM) xếp leo cầu thang vào nhóm bài tập cường độ cao ngắt quãng, có khả năng làm tăng nhịp tim nhanh chóng và kích thích cơ thể đốt cháy mỡ thừa trong thời gian ngắn. Đại học Y Harvard cũng từng phân tích rằng với người nặng khoảng 57kg, chỉ cần leo cầu thang 10 phút đã có thể tiêu hao từ 80 đến 100 calo, hiệu quả còn cao hơn cả đi bộ nhanh. Điểm cộng lớn nhất là bài tập này không phụ thuộc thời tiết, hoàn toàn có thể thực hiện ngay trong nhà.

Leo cầu thang được yêu thích không phải là ngẫu nhiên. Thứ nhất, hiệu quả đốt mỡ cao, không cần tập hàng tiếng đồng hồ vẫn thấy thay đổi. Thứ hai, cực kỳ tiết kiệm: không phòng gym, không dụng cụ, không chi phí phát sinh. Thứ ba, rất thân thiện với phần thân dưới, giúp kích hoạt đồng thời mông, đùi và cơ core, nhờ đó dáng chân gọn và đẹp hơn. Cuối cùng, thời gian linh hoạt, có thể tranh thủ leo vài lượt vào buổi sáng, sau giờ làm hoặc trước khi tắm, đặc biệt phù hợp với người bận rộn và không thích vận động nặng.

Ảnh Real Simple

Leo cầu thang thế nào để giảm cân nhanh hơn?

Muốn giảm cân hiệu quả, cách leo quan trọng không kém thời gian leo. Thời điểm lý tưởng là sau bữa ăn khoảng 30-60 phút hoặc trước khi tắm, khi cơ thể đã ấm lên, giảm nguy cơ đau khớp gối. Khi leo, hãy đặt gót chân chắc chắn, hơi nghiêng người về phía trước và hạn chế bám tay vịn để cơ thể phải tự dùng lực. Lúc lên cầu thang nên tập trung đẩy lực từ chân và mông, khi xuống thì đi chậm để bảo vệ đầu gối. Người mới có thể bắt đầu với 3 lượt lên xuống khoảng 5 tầng, tương đương 10-15 phút. Khi quen dần, có thể nâng lên 10 tầng hoặc kéo dài 20 phút mỗi lần, duy trì 4-5 ngày mỗi tuần sẽ thấy thay đổi rõ rệt.

Ảnh Shutterstock

Nhiều cư dân mạng chia sẻ rằng chỉ cần điều chỉnh ăn uống nhẹ nhàng, kết hợp leo cầu thang 15–20 phút mỗi ngày, họ có thể giảm tới 5kg trong vòng một tháng. Vòng eo và đùi là những vùng thay đổi rõ rệt nhất. Dù tốc độ giảm cân không phải cấp tốc, nhưng quần áo nhanh chóng rộng ra, dáng người trông nhẹ nhõm và gọn gàng hơn. Quan trọng nhất, đây là phương pháp dễ duy trì lâu dài: không lạnh, không quá mệt, không cần ép bản thân ra ngoài giữa mùa đông.

Nguồn: TVBS