4 siêu bí kíp mặc chân váy dài tôn dáng cho người cao dưới 1m60

Chân váy dài thường bị xem là "khắc tinh" của những cô nàng có chiều cao khiêm tốn. Nhiều người lo ngại rằng kiểu váy này sẽ khiến vóc dáng trông thấp hơn, nặng nề hơn nếu không biết cách phối đồ. Thực tế, chân váy dài lại là món đồ rất linh hoạt, vừa nữ tính vừa thời trang, chỉ cần bạn nắm được một vài nguyên tắc cơ bản khi lựa chọn và mix & match.

Với người cao dưới 1m60, việc tạo cảm giác kéo dài đôi chân và cân đối tỷ lệ cơ thể là yếu tố quan trọng nhất. Dưới đây là 4 cách mặc chân váy dài giúp bạn "hack dáng" hiệu quả mà vẫn giữ được phong cách riêng.

Mix chân váy dài và áo lửng

Áo lửng là "trợ thủ đắc lực" cho những quý cô thấp bé khi diện chân váy dài. Điểm mấu chốt của cách phối này nằm ở việc rút ngắn phần thân trên, từ đó tạo hiệu ứng đôi chân dài hơn so với chiều cao thật. Khi phần eo được đẩy lên cao, tổng thể vóc dáng sẽ trông gọn gàng và thanh thoát hơn rất nhiều.

Bạn có thể chọn áo lửng ôm sát để tôn vòng eo, hoặc áo lửng dáng rộng vừa phải để tạo cảm giác năng động, trẻ trung. Với những ngày hè, áo lửng hai dây hoặc áo thun croptop kết hợp cùng chân váy dài cạp cao sẽ mang lại vẻ ngoài vừa mát mẻ vừa thời thượng. Vào những ngày se lạnh, áo len lửng tay dài mix cùng chân váy dài dáng suông cũng là lựa chọn đáng thử. Lưu ý, độ dài áo chỉ nên chạm ngang hoặc trên rốn để tránh làm mất đi hiệu ứng kéo dài chân.

Ưu tiên chân váy dáng suông

Không phải mọi kiểu chân váy dài đều phù hợp với người cao dưới 1m60. Trong đó, chân váy dáng suông được xem là lựa chọn an toàn và dễ mặc nhất. Kiểu váy này có thiết kế thẳng từ hông xuống, không quá ôm cũng không quá xòe, giúp cơ thể trông cao và gọn hơn.

Chân váy suông còn có ưu điểm là không làm lộ nhược điểm phần hông hoặc đùi, đồng thời tạo đường thẳng dọc theo cơ thể, yếu tố quan trọng để "ăn gian" chiều cao. Bạn nên ưu tiên những mẫu váy có độ dài chạm mắt cá chân hoặc trên mắt cá một chút, tránh váy quá dài quét đất vì sẽ khiến tổng thể nặng nề. Về màu sắc, các gam màu trung tính hoặc đơn sắc như đen, be, nâu, xám cũng giúp tạo cảm giác liền mạch, từ đó giúp dáng người trông cao hơn.

Đi giày cao gót

Giày cao gót gần như là "bảo bối" không thể thiếu khi người thấp diện chân váy dài. Chỉ cần tăng thêm vài centimet chiều cao, tỷ lệ cơ thể sẽ thay đổi rõ rệt. Khi kết hợp cùng chân váy dài, giày cao gót giúp phần chân trông thon dài hơn, đồng thời tạo dáng đi uyển chuyển, nữ tính.

Bạn không nhất thiết phải chọn những đôi gót quá cao. Giày cao gót từ 5–7 cm là đủ để cải thiện chiều cao mà vẫn đảm bảo sự thoải mái khi di chuyển. Sandal cao gót quai mảnh, giày mũi nhọn hoặc giày cao gót hở gót đều là những lựa chọn phù hợp. Nếu muốn phong cách trẻ trung hơn, bạn có thể chọn giày đế xuồng hoặc giày cao gót đế vuông để dễ đi cả ngày. Một mẹo nhỏ là nên chọn giày có màu tiệp với màu váy hoặc màu da để tạo cảm giác đôi chân dài và liền mạch hơn.

Sơ vin

Sơ vin là thao tác đơn giản nhưng mang lại hiệu quả "hack dáng" đáng kể cho người cao dưới 1m60. Khi áo được sơ vin gọn gàng vào trong chân váy, phần eo sẽ được xác định rõ ràng, giúp phân chia tỷ lệ cơ thể hợp lý hơn. Nhờ đó, đôi chân trông dài hơn và tổng thể trang phục cũng trở nên chỉn chu, thanh lịch.

Bạn có thể áp dụng sơ vin toàn phần với áo sơ mi, áo thun hoặc áo blouse để tạo phong cách gọn gàng, phù hợp với môi trường công sở. Với phong cách casual, sơ vin nửa vạt cũng là gợi ý thú vị, vừa tự nhiên vừa không quá cứng nhắc. Đặc biệt, khi kết hợp sơ vin với chân váy cạp cao, hiệu ứng kéo dài chân sẽ càng rõ rệt, rất phù hợp cho những quý cô có chiều cao khiêm tốn nhưng vẫn muốn chinh phục chân váy dài một cách tự tin.

Ảnh: Instagram