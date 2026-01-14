Vừa mở đầu 2026, giới indie fashion đón nhận một cái tên đang tạo làn sóng mạnh mẽ trên mạng xã hội, đó là HOUSE OF ERRORS với BST kỷ niệm 6 năm thành lập mang tên "AGUIRRE", ra mắt ngày 3/1. BST nhanh chóng viral tột độ nhờ những hình ảnh thêu và dệt kim sống động, được tái hiện một cách chi tiết đến không ngờ trên các sản phẩm thời trang.

Một điểm dễ khiến nhiều người xem nhầm tưởng đây là sản phẩm của thị trường châu Á là việc HOUSE OF ERRORS đã lựa chọn những hình ảnh như nón lá/nón rơm hay thuyền tam bản... đều là các "chất liệu" dễ gợi lên tinh thần Á Đông. Điều này cũng có cơ sở khi Đài Bắc vừa qua là thành phố mà thương hiệu đến từ Anh Quốc lựa chọn thực hiện một chiến dịch lớn trong năm 2025. Sự kết hợp giữa DNA phương Tây và những motif phương Đông trong BST mới này đã tạo nên một ngôn ngữ thị giác độc đáo mang hơi thở toàn cầu.

Với AGUIRRE, HOUSE OF ERRORS biến tinh thần của một cuộc viễn chinh thành ngôn ngữ thiết kế cụ thể. BST tập trung mạnh vào kỹ thuật thêu dày, bề mặt chất liệu phong phú và cách kể chuyện đậm chất điện ảnh, nơi từng thiết kế đều giống như một phân cảnh trong một chuyến hành trình chưa có hồi kết. Cái tên "AGUIRRE" cũng được lấy cảm hứng từ bộ phim "Aguirre, the Wrath of God" (1972), kể một câu chuyện về cuộc thám hiểm đầy tham vọng và điên rồ.

Được chú ý nhất trong BST AGUIRRE là các thiết kế knitwear, yếu tố đã trở thành định danh của HOUSE OF ERRORS. Lần này, các mẫu áo nỉ được dệt tựa như những bức tranh vải, tái hiện khung cảnh thiên nhiên xanh mướt, những chuyến du ngoạn bằng thuyền và cảm giác tự do gắn liền với hành trình khám phá. Cách xử lý hình thêu như tranh minh họa sống động trên bề mặt vải, mang lại cảm giác vừa mơ mộng vừa rất điện ảnh, đúng với tinh thần mà thương hiệu theo đuổi. Tất cả được thực hiện bằng kỹ thuật "shaggy knit" - dệt kim xù lông tạo chiều sâu và kết cấu 3D cho hình ảnh.

"Tôi không nghĩ là mình sẽ muốn mặc một chiếc áo có hình thuyền buồm, nhưng nhìn cái này thì... take my money!" - một comment viral trên Instagram của thương hiệu đã nhận hơn 15.000 likes. Những hình ảnh này vừa mang tính nghệ thuật cao, lại có phần đáng yêu, khiến người xem không thể không mỉm cười.

Sản phẩm nổi bật tiếp theo trong BST là mẫutrench coat da được trang trí bằng loạt patch có thể tuỳ chỉnh, lấy cảm hứng từ bộ môn đua xe, tạo nên cảm giác mạnh mẽ, mang hơi thở retro. Bên cạnh đó, những chiếc quần với thiết kế phần ống cầu kỳ cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm, khi mỗi sản phẩm đòi hỏi tới khoảng 1,5 triệu mũi thêu để hoàn thiện - con số cho thấy mức độ đầu tư thủ công gần như đến mức "ám ảnh" của thương hiệu.

Trong bối cảnh ngành công nghiệp thời trang liên tục bị chi phối bởi những cái tên lớn và các xu hướng ngắn hạn, HOUSE OF ERRORS là thương hiệu đến từ London có tuổi đời còn khá non trẻ và hoạt động theo chiều hướng lowkey. Một trong những lý do khiến HOUSE OF ERRORS được giới mộ điệu đánh giá cao là việc thương hiệu chủ động đứng ngoài lịch trình thời trang theo mùa truyền thống. Thay vì chạy theo xu hướng ngắn, họ tập trung vào phom dáng thử nghiệm, kỹ thuật xử lý chất liệu và quy trình sản xuất mang tính thủ công cao.

Tên thương hiệu "House of Errors" (Ngôi nhà của những sai lầm) bắt nguồn từ triết lý của người sáng lập: Sai lầm không hẳn là điều tiêu cực, mà là cửa ngõ dẫn tới sáng tạo nguyên bản. Ý tưởng này cho thấy thương hiệu không theo đuổi sự hoàn hảo máy móc như đa số hãng khác, mà chấp nhận yếu tố bất quy tắc, thử nghiệm và cá tính riêng biệt trong mỗi thiết kế. Đây cũng có thể coi là tuyên ngôn của hãng: không sợ thất bại, không sợ thử nghiệm, và quan trọng nhất là biến những "lỗi" thành điểm độc đáo. Kể từ khi ra mắt năm 2020, HOUSE OF ERRORS đã phát hành nhiều món đồ signature bao gồm áo phao trông như tranh vẽ và áo jersey bóng đá dệt kim. Thiết kế của House of Errors thường sử dụng các yếu tố dị thường, đường nét phá cách và hình họa mạnh mẽ để thể hiện câu chuyện chứ không chỉ chạy theo trend. Điều này khiến sản phẩm của brand dễ ghi dấu trong tâm trí nhóm tiêu dùng yêu sáng tạo.

Trong khi những thương hiệu lớn tổ chức pop-up thành công tại các thành phố lớn như New York và Paris, Fully - nhà sáng lập thương hiệu lại muốn mở rộng đến những thành phố ít được ghé thăm hơn: "Tôi chỉ muốn đến một số nơi ngẫu nhiên chưa bao giờ có pop-up store và xem chuyện gì đang xảy ra ở đó!".