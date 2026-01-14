4 xu hướng quần jeans sẽ hot suốt năm 2026, không biết hết là khó mặc đẹp

Bước sang năm 2026, quần jeans tiếp tục khẳng định vị thế "xương sống" của tủ đồ hiện đại. Dù thời trang liên tục xoay vòng, denim vẫn chứng minh khả năng thích nghi đáng nể khi vừa giữ được tinh thần cổ điển, vừa liên tục được làm mới để phù hợp với nhịp sống đương đại.

Năm nay, xu hướng jeans không quá phô trương mà tập trung vào tính ứng dụng, phom dáng thoải mái và bảng màu dễ phối. Trong đó, 4 kiểu quần jeans dưới đây được dự đoán sẽ phủ sóng street style của mọi chị em.

Quần jeans trắng

Nếu trước đây quần jeans trắng thường bị "e dè" vì khó mặc và dễ lộ khuyết điểm, thì năm 2026 chính là thời điểm để item này lấy lại vị thế. Xu hướng mới của jeans trắng hướng đến chất liệu denim dày dặn hơn, đứng phom hơn, giúp tổng thể trông gọn gàng và sang trọng. Các gam trắng ngà, trắng kem hay trắng sữa được ưa chuộng hơn trắng tinh, tạo cảm giác mềm mại và dễ phối đồ.

Quần jeans trắng mang đến tinh thần tối giản nhưng không hề đơn điệu. Chỉ cần kết hợp cùng áo sơ mi oversized, áo thun trơn hoặc blazer trung tính, bạn đã có một outfit vừa hiện đại vừa tinh tế. Đặc biệt, jeans trắng rất hợp với phong cách "quiet luxury", nơi sự tinh giản và chất lượng được đặt lên hàng đầu. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn làm mới phong cách mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ.

Quần denim đen

Denim đen tiếp tục là "vùng an toàn" của những tín đồ yêu thời trang tối giản và cá tính. Trong năm 2026, quần jeans đen được làm mới bằng các đường cắt sắc nét, phom dáng gọn gàng và bề mặt denim mịn, ít wash. Thay vì rách hay bạc màu quá nhiều, jeans đen năm nay ưu tiên vẻ ngoài sạch sẽ, có thể mặc từ ban ngày đến buổi tối.

Ưu điểm lớn nhất của quần denim đen là khả năng linh hoạt. Bạn có thể diện cùng áo thun và sneaker cho phong cách casual, hoặc phối với áo sơ mi, boots da để tạo nên hình ảnh trưởng thành và thanh lịch hơn. Với những ai theo đuổi phong cách tối giản, jeans đen gần như là món đồ không thể thiếu. Nó vừa dễ mặc, dễ phối, vừa mang lại cảm giác "cool" một cách rất tự nhiên.

Quần jeans xanh ống suông

Quần jeans xanh ống suông chính là đại diện tiêu biểu cho tinh thần thoải mái của thời trang 2026. Phom quần suông thẳng, không bó sát cũng không quá rộng, tạo sự cân bằng hoàn hảo giữa tính thời trang và sự tiện dụng. Màu xanh denim truyền thống được giữ nguyên hoặc chỉ wash nhẹ, gợi cảm giác cổ điển nhưng không hề lỗi thời.

Điểm cộng lớn của jeans ống suông là khả năng phù hợp với nhiều dáng người. Phom quần giúp kéo dài đôi chân, tạo cảm giác cao ráo và gọn gàng hơn. Khi kết hợp cùng áo crop top, áo tank top hay áo len mỏng, quần jeans xanh ống suông mang đến vẻ ngoài trẻ trung, năng động. Đây cũng là item thường xuyên xuất hiện trong street style của hội sành điệu, đặc biệt là những ai theo đuổi phong cách effortless – mặc đẹp mà không cần quá cố gắng.

Quần jeans ống loe

Sự trở lại của quần jeans ống loe trong năm 2026 là minh chứng cho việc thời trang luôn xoay vòng nhưng không lặp lại một cách nhàm chán. Phiên bản mới của jeans ống loe được tiết chế hơn so với những năm 70 hay đầu 2000. Phần loe nhẹ từ gối trở xuống, tạo hiệu ứng đôi chân dài và dáng người thanh thoát.

Quần jeans ống loe mang đậm tinh thần retro nhưng lại rất phù hợp với hơi thở hiện đại. Khi kết hợp cùng áo ôm, áo cổ vuông hoặc áo blazer ngắn, tổng thể trang phục trở nên cân đối và thời thượng. Đây là kiểu quần dành cho những ai muốn tạo điểm nhấn cho phong cách cá nhân, không ngại thử nghiệm nhưng vẫn giữ được sự tinh tế.

Ảnh: Instagram