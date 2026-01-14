Brand 156 tuổi trình làng son dưỡng màu kiêm serum: Thành phần tuyệt hảo, khiến môi bạn tươi như quả mọng

Trong vài năm trở lại đây, xu hướng "son dưỡng có màu" lên ngôi mạnh mẽ khi người dùng ngày càng ưu tiên sản phẩm đa năng: vừa làm đẹp tức thì, vừa chăm sóc môi lâu dài. Giữa làn sóng đó, Vaseline Gluta-Hya Lip Serum Gloss nhanh chóng ghi điểm nhờ định vị là một thỏi son bóng dạng serum – nơi trang điểm và dưỡng môi giao thoa một cách mượt mà, đúng với tinh thần chăm sóc da vốn là thế mạnh của Vaseline.

Dòng son mới ra mắt của nhà Vaseline. (Nguồn: vaselineuk)

Đầu tiên phải kể tới pakaging của Gluta-Hya Lip Serum Gloss, thỏi son gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vỏ son với những phối màu đồng điệu với sắc son bên trong, tạo cảm giác mọng nước, tươi mới. Thiết kế nhỏ gọn, dễ mang theo, đầu cọ mềm giúp lấy lượng son vừa đủ, tán đều và ôm sát viền môi. Đây là kiểu packaging vừa "xinh" để lên hình, vừa tiện dụng cho người dùng thực tế - đúng gu Gen Z và những ai yêu thích mỹ phẩm có tính thẩm mỹ cao.

Pakaging của Vaseline Gluta-Hya Lip Serum Gloss có phối màu vô cùng ấn tượng. (Nguồn: Instagram)

Điểm cộng lớn nhất của Gluta-Hya Lip Serum Gloss nằm ở kết cấu. Son có chất serum gloss - lỏng nhẹ, trong veo, khi thoa lên môi tan chảy gần như ngay lập tức. Cảm giác đầu môi căng mọng rõ rệt nhưng không hề nặng hay dính, đây có lẽ là nỗi ám ảnh thường gặp ở son bóng truyền thống. Công thức được chứng minh lâm sàng cho hiệu ứng môi đầy đặn tức thì nhờ tripeptide, kết hợp 4 loại axit hyaluronic giúp cấp ẩm đa tầng, giữ môi mềm mượt suốt nhiều giờ. Son để lại lớp bóng vừa phải, đủ "glossy" để đôi môi trông quyến rũ hơn nhưng vẫn phù hợp dùng hằng ngày, kể cả trong môi trường công sở.

Chất son của Vaseline Gluta-Hya lỏng nhẹ, trong veo. (Nguồn: Instagram)

Khác với nhiều dòng son bóng chỉ tập trung vào hiệu ứng thị giác, Gluta-Hya Lip Serum Gloss được tăng cường GlutaGlow giúp cải thiện sắc môi, đồng thời bổ sung SPF 15 - yếu tố thường bị bỏ quên trong chăm sóc môi. Nhờ đó, sản phẩm không chỉ tạo màu mà còn hỗ trợ bảo vệ môi trước tác động của ánh nắng, giúp hạn chế sự xuất hiện của rãnh môi và dấu hiệu lão hóa sớm. Với nền tảng 156 năm nghiên cứu chăm sóc da, Vaseline mang đến một thỏi son đúng nghĩa "dùng càng lâu, môi càng đẹp".

Son hiện có 4 gam màu: Rosy Pink (Hồng nhạt) trong trẻo, Cherry Crush (Đỏ anh đào) tươi tắn, Royal Plum (Mận đậm) cá tính và Juicy Peach (Đào mọng nước) ngọt ngào. Các sắc son đều thiên về hiệu ứng trong veo, dễ điều chỉnh độ đậm nhạt theo số lớp thoa, phù hợp với nhiều tông da. Gluta-Hya Lip Serum Gloss đặc biệt lý tưởng cho những ai có môi khô, môi nhợt màu, người thích makeup "no-makeup" hoặc đơn giản là muốn một thỏi son tiện lợi: thoa nhanh – đẹp ngay – môi vẫn được chăm sóc.

Vaseline Gluta-Hya sở hữu 4 gam màu “quốc dân”, dễ dùng, đủ tinh tế để dùng hằng ngày và cũng đủ nổi bật cho mọi dịp xuất hiện. (Nguồn: Instagram)

Về giá bán, Vaseline Gluta-Hya Lip Serum Gloss hiện được phân phối tại thị trường châu Âu với mức 9,95 EUR (khoảng 305.000 đồng). So với một thỏi son vừa có màu, vừa dưỡng ẩm chuyên sâu lại tích hợp SPF 15, mức giá này được đánh giá là khá "dễ thở", đúng tinh thần mỹ phẩm chăm sóc môi chất lượng – dễ tiếp cận mà Vaseline theo đuổi bấy lâu nay.

