5 xu hướng tóc ngắn của năm 2026: Không hề kén mặt, cắt xong là xinh hơn hẳn năm ngoái

Bước sang năm 2026, tóc ngắn tiếp tục khẳng định vị thế là lựa chọn hàng đầu của phái đẹp hiện đại. Không chỉ gọn gàng, dễ chăm sóc, các kiểu tóc ngắn ngày nay còn được biến tấu linh hoạt để phù hợp với nhiều phong cách khác nhau, từ nữ tính, thanh lịch đến cá tính, thời thượng.

Điểm chung của các xu hướng tóc ngắn năm 2026 là sự tự nhiên, mềm mại và đề cao nét riêng của từng gương mặt. Dưới đây là 5 kiểu tóc ngắn được dự đoán sẽ "lên ngôi" trong năm mới.

Tóc ngắn layer mái thưa

Tóc ngắn layer mái thưa vẫn giữ được sức hút bền bỉ và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong năm 2026. Kiểu tóc này được cắt tỉa nhiều lớp mỏng, tạo độ phồng tự nhiên, kết hợp với phần mái thưa nhẹ nhàng giúp gương mặt trở nên hài hòa và trẻ trung hơn. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn "hack tuổi" mà không cần thay đổi quá táo bạo.

Ưu điểm lớn của tóc ngắn layer mái thưa là phù hợp với nhiều dáng mặt, đặc biệt là mặt tròn và mặt dài. Phần mái thưa giúp che nhược điểm trán cao hoặc gò má, trong khi các lớp tóc layer tạo cảm giác tóc dày và bồng bềnh hơn. Kiểu tóc này cũng rất dễ tạo kiểu, chỉ cần sấy nhẹ hoặc uốn lơi là đã có diện mạo tự nhiên, cuốn hút.

Tóc ngắn layer ngang vai

Tóc ngắn layer ngang vai là sự giao thoa hoàn hảo giữa tóc ngắn và tóc trung bình, mang lại vẻ ngoài thanh lịch nhưng vẫn trẻ trung. Năm 2026, kiểu tóc này được yêu thích nhờ tính ứng dụng cao, phù hợp cả khi đi làm lẫn đi chơi. Phần tóc được cắt ngang vai, tỉa layer mềm mại giúp tổng thể mái tóc trông nhẹ nhàng và có chuyển động hơn.

Kiểu tóc này đặc biệt phù hợp với những cô nàng chưa sẵn sàng cắt quá ngắn nhưng muốn làm mới bản thân. Tóc ngắn layer ngang vai có thể kết hợp với nhiều kiểu mái như mái bay, mái thưa hoặc không mái, dễ dàng biến hóa theo phong cách cá nhân. Khi kết hợp cùng màu nhuộm nhẹ như nâu trà sữa, nâu lạnh hay xám khói, kiểu tóc này càng trở nên thời thượng và tinh tế.

Tóc bob

Tóc bob là biểu tượng kinh điển của tóc ngắn và vẫn giữ vững vị trí trong danh sách xu hướng năm 2026. Tuy nhiên, tóc bob hiện đại đã được làm mới với nhiều biến tấu mềm mại hơn, không còn quá cứng nhắc hay "kén mặt" như trước. Bob thẳng tự nhiên, bob uốn nhẹ hay bob bất đối xứng đều được ưa chuộng.

Điểm mạnh của tóc bob nằm ở sự gọn gàng và cá tính. Kiểu tóc này giúp tôn lên đường nét khuôn mặt, đặc biệt là xương hàm và cổ, tạo cảm giác thanh thoát và tự tin. Tóc bob rất phù hợp với những cô nàng yêu thích phong cách tối giản, hiện đại, đồng thời muốn thể hiện cá tính rõ ràng qua diện mạo bên ngoài.

Tóc ngắn ôm gáy

Tóc ngắn ôm gáy là xu hướng nổi bật dành cho những ai yêu thích vẻ đẹp tinh tế và nữ tính. Kiểu tóc này có phần sau được cắt gọn, ôm sát gáy, trong khi phần tóc phía trước được giữ độ dài vừa phải để tạo sự mềm mại cho gương mặt. Năm 2026, tóc ngắn ôm gáy được đánh giá cao nhờ khả năng tôn dáng cổ và mang lại cảm giác gọn gàng, thanh lịch.

Kiểu tóc này đặc biệt phù hợp với môi trường công sở hoặc những ai theo đuổi phong cách trưởng thành, sang trọng. Khi kết hợp với uốn nhẹ hoặc duỗi tự nhiên, tóc ngắn ôm gáy mang đến vẻ đẹp tinh giản nhưng không hề đơn điệu. Đây cũng là lựa chọn lý tưởng cho mùa hè nhờ sự mát mẻ và dễ chăm sóc.

Tóc ngắn uốn

Tóc ngắn uốn tiếp tục là xu hướng được yêu thích trong năm 2026 nhờ khả năng tạo độ bồng bềnh và mềm mại cho mái tóc. Các kiểu uốn sóng lơi, uốn xoăn nhẹ giúp tóc trông dày dặn hơn, đồng thời mang lại vẻ ngoài nữ tính và cuốn hút.

Tóc ngắn uốn phù hợp với nhiều độ dài khác nhau, từ ngang cằm đến ngang vai, dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu mái. Kiểu tóc này đặc biệt thích hợp với những cô nàng có mái tóc mỏng hoặc muốn tạo điểm nhấn cho diện mạo. Chỉ cần một chút tạo kiểu và chăm sóc đúng cách, tóc ngắn uốn sẽ luôn giữ được độ phồng đẹp tự nhiên, giúp bạn tự tin trong mọi hoàn cảnh.

