Tham khảo từ Phạm Thanh Hằng 4 mẫu áo dài tay đẹp hoàn hảo cho phụ nữ trên 40 tuổi

Ở tuổi ngoài 40, phong cách thời trang của phụ nữ thường hướng đến sự thanh lịch, tinh tế nhưng vẫn cần giữ được nét trẻ trung và hiện đại. Phạm Thanh Hằng – mỹ nhân sành điệu của Vbiz là minh chứng rõ ràng cho việc tuổi tác không hề giới hạn khả năng mặc đẹp. Quan sát cách cô lựa chọn trang phục đời thường, đặc biệt là các mẫu áo dài tay, chị em có thể dễ dàng rút ra nhiều gợi ý ứng dụng cao.

Dưới đây là 4 kiểu áo dài tay được Phạm Thanh Hằng thường xuyên lăng xê và cũng là những item mà phụ nữ trên 40 tuổi nên có trong tủ đồ.

Áo bèo nhún

Áo bèo nhún là lựa chọn lý tưởng để mang lại vẻ mềm mại và nữ tính cho phong cách hàng ngày. Phạm Thanh Hằng thường chọn những thiết kế bèo nhún vừa phải, tập trung ở cổ áo, tay áo hoặc phần thân trước, tránh các chi tiết quá cầu kỳ. Chính sự tiết chế này giúp tổng thể trang phục trông sang trọng thay vì "bánh bèo" quá đà.

Với phụ nữ trên 40 tuổi, áo bèo nhún còn có tác dụng che khuyết điểm rất tốt, đặc biệt là vùng vai và vòng hai. Những chất liệu nhẹ như voan, lụa hoặc cotton mềm giúp áo đứng phom nhưng vẫn tạo độ rủ tự nhiên. Khi phối đồ, có thể kết hợp áo bèo nhún với quần âu ống đứng, chân váy midi hoặc jeans tối màu để cân bằng giữa nét nữ tính và sự chững chạc.

Áo len họa tiết

Áo len họa tiết là món đồ giúp phong cách mùa đông - xuân trở nên sinh động hơn. Phạm Thanh Hằng thường ưu ái các mẫu áo len có họa tiết kẻ với gam màu hài hòa mà vẫn bắt mắt. Cách chọn họa tiết của cô luôn hướng đến sự tinh tế, không quá rực rỡ nhưng đủ tạo điểm nhấn.

Đối với phụ nữ trên 40 tuổi, áo len họa tiết giúp "hack tuổi" hiệu quả nếu biết chọn đúng kiểu. Nên ưu tiên họa tiết vừa phải, tránh các hình in quá to hoặc màu sắc quá tương phản. Khi mặc áo len họa tiết, phần còn lại của trang phục nên tối giản, chẳng hạn như quần trơn màu trung tính hoặc chân váy đơn sắc, quần jeans xanh. Điều này giúp tổng thể trông gọn gàng và thời thượng hơn.

Áo len trơn

Nếu phải chọn một món đồ "an toàn" nhưng không bao giờ lỗi mốt, thì áo len trơn chắc chắn là ứng cử viên hàng đầu. Trong style đời thường, Phạm Thanh Hằng thường diện áo len trơn với các gam màu trung tính như trắng, nâu hoặc xanh rêu. Chính sự tối giản này làm nổi bật khí chất sang trọng và đẳng cấp của cô.

Áo len trơn đặc biệt phù hợp với phụ nữ trên 40 tuổi bởi tính ứng dụng cao và dễ phối đồ. Chỉ cần một chiếc áo len trơn dáng vừa, chị em có thể mặc đi làm, đi dạo phố hay gặp gỡ bạn bè. Để tránh cảm giác đơn điệu, có thể chú ý đến chất liệu cao cấp, phom dáng chuẩn hoặc phối thêm phụ kiện như khăn quàng, dây chuyền mảnh, túi xách da. Đây là cách Phạm Thanh Hằng thường áp dụng để giữ cho outfit đơn giản nhưng không hề nhàm chán.

Áo màu nổi

Nhiều phụ nữ trên 40 tuổi thường e ngại các gam màu nổi vì sợ "cưa sừng làm nghé". Tuy nhiên, Phạm Thanh Hằng lại cho thấy rằng màu sắc rực rỡ nếu được sử dụng khéo léo sẽ giúp diện mạo tươi tắn và tràn đầy sức sống. Cô thường chọn áo dài tay màu đỏ, xanh cobalt, nhưng thiết kế luôn tối giản, không quá nhiều chi tiết.

Bí quyết khi mặc áo màu nổi ở độ tuổi này là chọn tông màu phù hợp với làn da và phối cùng các item trung tính. Một chiếc áo màu nổi kết hợp với quần đen, trắng hoặc be sẽ tạo điểm nhấn vừa đủ, giúp tổng thể hài hòa và sang trọng. Ngoài ra, phom áo nên gọn gàng, tránh quá ôm hoặc quá rộng để giữ được vẻ thanh lịch cần thiết.

Ảnh: Instagram @phamthanhhang_