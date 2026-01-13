Chiếc váy thị phi của Thiên Ân, Kỳ Duyên cũng bị kéo vào tâm điểm gạch đá

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc Thiên Ân ngã tại lễ trao giải Ngôi Sao Xanh đang bùng nổ tranh luận trên MHX. Sự việc bắt đầu như một tình huống có thể coi là khá đáng yêu khi Steven Nguyễn nhanh chóng chạy tới đỡ và chỉnh lại váy cho nàng Hậu, tạo nên hình ảnh tương tác thú vị trong mắt nhiều khán giả.

Tuy nhiên, từ khoảnh khắc dễ thương này, một số netizen bỗng “soi” lại hành động gạt tay và biểu cảm của Đoàn Thiên Ân khi nhận được sự giúp đỡ của Steven, cộng thêm bình luận của Kỳ Duyên đã khiến dân tình bùng nổ tranh cãi. Nhiều người cho rằng biểu cảm của Thiên Ân khiến Steven bị sượng trên sân khấu dù nam diễn viên chỉ đơn thuần muốn giúp đỡ và giữ hình ảnh cho người đẹp. Vậy mà, chiếc váy này lại trở thành outfit thị phi nhất từ trước đến nay của Miss Grand Vietnam 2022, khi vừa làm cô vấp ngã, vừa khiến người đẹp nhận nhiều chỉ trích.

Khoảnh khắc vấp ngã của Thiên Ân tại Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh. Sau đó, Steven Nguyễn đã tưởng nhầm dây váy của nàng Hậu bị tụt nên muốn chỉnh lại. Nhiều người cho rằng hành động gạt tay và biểu cảm của nàng Hậu hơi quá mức. (Nguồn: hongsaovbiz, chumchum)

Đặc biệt, động thái bênh Thiên Ân của Kỳ Duyên cũng khiến dân mạng chỉ trích. Cụ thể, nàng hậu cho rằng biểu cảm của Thiên Ân là điều dễ hiểu vì lần đầu tiếp xúc với Steven Nguyễn. Thế nhưng, câu nói: "Mình nghĩ ảnh chỉ dừng lại ở việc đỡ cổ lên sân khấu là đẹp rồi" khiến nhiều người không vừa mắt, vì thực chất, hành động của Steven xuất phát từ ý tốt, do sợ Thiên Ân hớ hênh trang phục sau cú ngã. Sau chia sẻ làm rấy lên tranh cãi, Kỳ Duyên lên tiếng khẳng định cô không thể làm ngơ khi người thân bị chỉ trích vô cớ.

Kỳ Duyên hiện cũng bị kéo vào thị phi của Thiên Ân. (Nguồn: TikTok, Threads)

Cận cảnh layout lộng lẫy của Thiên Ân trước khi gặp sự cố không mong muốn tại lễ trao giải. (Nguồn: doanthienan.mgvn)

Chiếc váy đen của Thiên Ân tại lễ trao giải Ngôi Sao Xanh là thiết kế đến từ NTK Lê Thanh Hòa, mang tinh thần gợi cảm nhưng vẫn giữ được sự nữ tính, nhẹ nhàng. Thiết kế sử dụng phom dáng váy dài thướt tha, chất liệu mềm nhẹ giúp từng bước di chuyển của nàng hậu trở nên uyển chuyển. Mẫu váy này làm rất tốt trong việc tôn lên bờ vai, xương quai xanh thanh mảnh, vừa tạo hiệu ứng thị giác cuốn hút.

Điểm nhấn gây chú ý nhất nằm ở phần dây áo rủ trễ vai, được xử lý bất đối xứng, tạo cảm giác mong manh như thể chiếc váy chỉ khẽ “neo” trên bờ vai. Chính chi tiết này đã vô tình tạo nên khoảnh khắc gây tranh cãi khi Steven Nguyễn lầm tưởng phần dây áo bị tuột nên đã chỉnh váy cho nàng hậu.

Mẫu váy Thiên Ân diện tại lễ trao giải có thiết kế đẹp, nhẹ nhàng và bay bổng. Nếu không phải do sự cố vấp ngã thì tạo hình này của nàng hậu xứng đáng điểm 10. (Nguồn: FBNV)

Thiên Ân hoàn thiện layout với kiểu tóc dài uốn sóng nhẹ, rẽ ngôi lệch, để từng lọn tóc buông mềm mại ôm lấy gương mặt, tôn lên đường nét thanh tú và khí chất dịu dàng. Layout trang điểm đi theo hướng trong veo nhưng sắc sảo, tập trung vào làn da mịn màng, bắt sáng vừa đủ, đôi mắt kẻ eyeliner mảnh cùng son môi hồng nude ngọt ngào. Nàng hậu lựa chọn bộ trang sức của Tiffany & Co. để tăng thêm vẻ sang trọng, hiện đại cho diện mạo.