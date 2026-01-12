31 tuổi, Thiều Bảo Trâm sở hữu thứ nhiều người chỉ biết ước

Thiều Bảo Trâm vẫn tiếp tục ghi điểm trong mắt công chúng với nhan sắc ngày càng thăng hạng cùng hình ảnh gần gũi, tích cực. Không chỉ xuất hiện rạng rỡ trong những lần lên đồ chỉn chu, nữ ca sĩ sinh năm 1994 còn được yêu mến bởi sự tự tin, thoải mái với vẻ đẹp của bản thân.

Mới đây, người đẹp cũng khiến hội chị em phải "xin vía" khi đăng tải đoạn video mặt mộc, khoe cận cảnh làn da mịn màng cùng mái tóc óng ả. Gương mặt không trang điểm vẫn giữ được thần thái tươi tắn, trẻ trung, tràn đầy năng lượng. Không những thế, nữ ca sĩ còn khiến dân tình thích thú với chia sẻ: "Tuổi 31 ngày rảnh rỗi sẽ trốn các bạn ở nhà dưỡng tóc dưỡng da".

Thiều Bảo Trâm khoe nhan sắc mộc mạc khi ở nhà. (Nguồn: baotramthieu)

Điều mà Thiều Bảo Trâm khiến nhiều người "xin vía" nhất chính là làn da căng bóng, mịn màng và trắng hồng rạng rỡ. Không cần những hiệu ứng từ makeup, làn da của nữ ca sĩ vẫn giữ được độ đều màu, ẩm mượt và sáng khỏe tự nhiên, dường như không có khuyết điểm. Bên cạnh đó, mái tóc suôn mượt cũng là điểm cộng lớn của người đẹp. Tóc Trâm được để xõa tự nhiên nhưng vẫn vào nếp, bóng khỏe và mềm mại, tôn lên nét nữ tính đặc trưng của Thiều Bảo Trâm. Cô thực hiện các hành động như massage da đầu, chải tóc để kích thích nang tóc phát triển, giảm rụng tóc cũng như xịt khoáng serum cấp ẩm cho da mặt.

Làn da căng khoẻ, mịn màng cùng mái tóc mượt mà khiến ai nhìn cũng phải mê của Thiều Bảo Trâm.

Netizen dành nhiều lời khen cho nhan sắc rạng rỡ của Thiều Bảo Trâm, thậm chí còn khen nữ ca sĩ đẹp hơn cả khi makeup.

Trước đó, Thiều Bảo Trâm cũng nhiều lần khiến cộng đồng mạng phải tấm tắc khen ngợi với trạng thái làn da tốt. Dù xuất hiện với lớp makeup nhẹ hay hoàn toàn mộc mạc, làn da của nữ ca sĩ vẫn giữ được độ mịn, sáng và căng khỏe. Đáng chú ý, dù thường xuyên để tóc xõa hay tạo kiểu đơn giản, mái tóc của Thiều Bảo Trâm lúc nào cũng bồng bềnh, khiến dân tình liên tục xin bí kíp chăm tóc.