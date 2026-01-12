Lisa mang đồ xuyên thấu trở lại, không dám hở bạo mà trông đã “đỉnh nóc kịch trần”!

Ngày 12/1 (theo giờ Việt Nam), Lisa chính thức mở màn cho thảm đỏ lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 83 bằng một màn xuất hiện khiến giới mộ điệu không thể rời mắt. Là một trong những ngôi sao lớn đầu tiên đặt chân tới khách sạn Beverly Hilton (Los Angeles), lựa chọn thời trang của thành viên BLACKPINK ngày hôm nay xác nhận một xu hướng cho năm mới rằng, váy xuyên thấu không chỉ chưa hạ nhiệt mà còn bước sang năm 2026 với diện mạo tinh tế và sang trọng hơn.

Lisa tham dự lễ trao giải Quả cầu vàng với tư cách người trao giải (Nguồn W Magazine).



Không phải Louis Vuitton, chiếc váy Lisa lựa chọn đến từ bộ sưu tập Xuân/Hè 2026 của Jacquemus, một thiết kế vừa mới trình làng trên sàn runway chưa lâu. Phom dáng mềm rũ, phần thân trên xuyên thấu, chân váy đen lì đối lập rõ nét, kết hợp tay áo dài như áo choàng với chi tiết tua rua ở cổ tay, tạo nên tổng thể vừa mong manh lại quyền lực.

Trên sàn diễn, thiết kế này từng được người mẫu và chính nhà mốt thể hiện theo cách táo bạo hơn nhiều với phần thân trên gần như phô diễn ngực trần hoàn toàn qua lớp vải mỏng tang, gợi cảm không che giấu.

Lisa còn chưa thực sự “chơi tất tay” với naked dress, hiệu ứng mang lại đã đủ đỉnh (Ảnh Getty Image, Jacquemus).

Tuy nhiên, với Lisa, lựa chọn đã được điều chỉnh khéo léo. Nữ idol phối thêm một chiếc áo quây đen bên trong, vừa đủ kín đáo nhưng không làm mất đi tinh thần xuyên thấu của thiết kế. Sự tiết chế này giúp tổng thể trở nên thanh lịch, phù hợp với bối cảnh thảm đỏ và hình ảnh cá nhân của Lisa, đồng thời cho thấy khả năng chơi thời trang rất thông minh, không cần phô bày tối đa vẫn đủ khiến công chúng bàn tán.

Chính điểm dừng vừa vặn này lại khiến outfit của Lisa được đánh giá cao hơn, bởi nó cho thấy naked dressing không nhất thiết phải cực đoan mới tạo hiệu ứng.

Sự tiết chế, tính toán kỹ lưỡng giữa gợi cảm và thanh lịch giúp cô một lần nữa chứng minh vị thế biểu tượng thời trang toàn cầu (Ảnh Getty Image).

Giọng ca Rockstar giữ bảng màu đen xuyên suốt, từ váy cho đến phụ kiện. Cô kết hợp đôi giày cao gót đan dây mang cùng quần tất, thêm vòng cổ choker vàng bản lớn và nhẫn đồng điệu để tạo điểm nhấn sang trọng. Ngay cả bộ móng tay trong suốt cũng được cài cắm chi tiết lá vàng tinh tế, đủ để người nhìn phải chú ý khi quan sát kỹ.

Ảnh Getty Image.

Tại thảm đỏ danh giá này, Lisa cũng khiến người hâm mộ bất ngờ khi tạm biệt tóc blonde để xuất hiện với giao diện mới cùng màu nâu socola đậm. Màu tóc tối giúp tổng thể trở nên sắc lạnh hơn, đặc biệt ăn khớp với chiếc váy mang hơi hướng u tối.

Để cân bằng lại màu tóc trầm, layout makeup được làm nhẹ nhàng với má hồng lạnh, son bóng hồng trong trẻo, tạo cảm giác tươi tắn, trẻ trung.

Cô Đại sứ BVLGARI cũng được hãng ưu ái giao phó chiếc vòng cổ high jewelry lần đầu tiên được giới thiệu. Thiết kế thuộc BST Vimini dự kiến sẽ được ra mắt vào cuối 2026.

Ảnh Getty Image.

Dù không được đề cử giải thưởng cá nhân tại Quả cầu vàng năm nay, Lisa xuất hiện với vai trò người trao giải, đứng chung sân khấu cùng hàng loạt tên tuổi lớn như Julia Roberts, Zoë Kravitz, Pamela Anderson, George Clooney, Miley Cyrus hay Snoop Dogg.

Đặc biệt, series The White Lotus nơi Lisa chính thức ra mắt với vai trò diễn viên trong mùa 3 cũng nhận được nhiều đề cử quan trọng, trong đó có hạng mục Phim truyền hình chính kịch xuất sắc nhất. Việc Lisa góp mặt không chỉ là nghĩa vụ, mà còn là sự ủng hộ dành cho dàn diễn viên và dự án đã đánh dấu một cột mốc mới trong sự nghiệp của cô.