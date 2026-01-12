Con gái của nữ diễn viên mới 15 tuổi đã xinh ngang Lưu Diệc Phi: Nhìn tủ đồ skincare đúng là nhỏ mà có võ

Nhắc đến những “ái nữ nhà sao” sở hữu nhan sắc nổi bật trong vài năm trở lại đây, ba cô con gái của nữ diễn viên Chung Lệ Đề chắc chắn là cái tên không thể bỏ qua. Không chỉ thừa hưởng trọn vẹn đường nét gương mặt sắc sảo, thần thái cuốn hút từ mẹ, cả ba chị em còn sớm bộc lộ gu làm đẹp và chăm sóc da rất riêng. Trong đó, cô con gái út Cayla gần đây bất ngờ gây bão mạng xã hội khi loạt ảnh chụp cận mặt không chỉnh sửa được lan truyền, khiến cư dân mạng đồng loạt trầm trồ trước nhan sắc “không góc chết” dù mới chỉ 15 tuổi.

Ảnh @Cayla

Sinh năm 2010, Cayla cô bé sẽ chính thức bước sang tuổi 16 trong tháng 2 tới. Ngay từ khi còn nhỏ, Cayla đã được chú ý nhờ gương mặt đậm nét Á Đông, sống mũi cao, đôi mắt sâu và thần thái chững chạc hơn tuổi. Ở tuổi 15, Cayla càng khiến nhiều người bất ngờ khi sở hữu vẻ đẹp trưởng thành, khí chất thanh tú, được ví như “phiên bản trẻ của Chung Lệ Đề” hay thậm chí nổi bật ngang ngửa Lưu Diệc Phi khi đứng chung khung hình.

Ảnh Weibo

Cùng với nhan sắc gây chú ý, thói quen chăm sóc da hằng ngày của Cayla cũng nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của cư dân mạng. Qua những hình ảnh đời thường, từ bồn rửa mặt đến bàn trang điểm, cộng đồng mạng đã “truy vết” ra loạt sản phẩm mà cô bé sử dụng. Điều thú vị là dù tuổi còn rất trẻ, Cayla lại ưu tiên những món skincare thiên về phục hồi, dưỡng ẩm và bảo vệ da, đúng tinh thần “ít nhưng chất”.

Ảnh @Cayla

Xịt dưỡng phục hồi dịu nhẹ, ưu tiên da khỏe

Một trong những sản phẩm xuất hiện thường xuyên trong routine của Cayla là xịt dưỡng chứa vitamin B5 và rau má đến từ BIOHEAL BOH – dòng sản phẩm luôn nằm trong top bán chạy tại Olive Young (Hàn Quốc). Công thức tập trung vào việc làm dịu, cấp ẩm và củng cố hàng rào bảo vệ da, đặc biệt phù hợp với làn da nhạy cảm hoặc dễ kích ứng ở tuổi dậy thì. Kết cấu dạng xịt mỏng nhẹ, không gây bết dính, có thể dùng trước trang điểm để giúp lớp nền mịn và bám da hơn.

Ảnh BOH





Sữa rửa mặt quốc dân, lành tính cho da tuổi teen

Trên bồn rửa mặt của Cayla, không khó để nhận ra tuýp sữa rửa mặt màu xanh quen thuộc – Senka Perfect Whip. Đây là sản phẩm gắn bó với rất nhiều người từ thời đi học nhờ khả năng tạo bọt mịn, làm sạch nhẹ nhàng nhưng không khiến da bị khô căng. Với làn da còn trẻ, chưa cần treatment phức tạp, việc chọn một loại sữa rửa mặt đơn giản, dễ dùng như Senka được xem là lựa chọn an toàn và hợp lý.

Ảnh Senka

Kem dưỡng phục hồi hàng rào da – lựa chọn thông minh cho tuổi dậy thì

Một sản phẩm khác cũng được cộng đồng skincare đánh giá cao xuất hiện trong tủ đồ của Cayla là kem dưỡng AESTURA Daily Moisturizing Barrier Cream. Đây là dòng kem chuyên phục hồi da, giàu ceramide, phù hợp cho cả làn da nhạy cảm. Chất kem không quá dày, thấm nhanh, giúp da duy trì độ ẩm ổn định suốt ngày dài, đặc biệt thích hợp dùng khi thời tiết hanh khô hoặc trong môi trường máy lạnh.

Ảnh AESTURA





Xịt tinh chất dầu – nước: Cấp ẩm nhanh, tiện lợi

Cayla cũng sử dụng xịt tinh chất d’Alba – sản phẩm nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ thiết kế dầu – nước hai lớp. Thành phần chiết xuất nấm truffle trắng kết hợp cùng các loại dầu thực vật giúp cấp ẩm tức thì, mang lại hiệu ứng da căng bóng tự nhiên. Dạng xịt mịn, không nặng mặt, rất phù hợp để bổ sung độ ẩm trong ngày hoặc dùng sau khi rửa mặt.

Ảnh d'Alba





Chống nắng đầy đủ từ sớm – thói quen đáng học hỏi

Dù còn rất trẻ, Cayla đã hình thành thói quen sử dụng kem chống nắng mỗi ngày. Sản phẩm cô bé chọn là dòng chống nắng dạng sữa với chỉ số SPF50+ PA++++, có kết cấu mỏng nhẹ, dễ tán và không để lại vệt trắng.

Ảnh Shiseido

