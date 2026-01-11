Cam thường mới không còn vết tích thẩm mỹ của Trương Bá Chi

Là một trong những minh tinh hàng đầu châu Á, Trương Bá Chi luôn trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện lớn nhỏ. Khác với những khoảnh khắc được trau chuốt quá kỹ, ở tuổi 45, nhan sắc của nữ diễn viên qua ống kính cam thường mới là đề tài được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Những khung hình đời thực, không filter của minh tinh đình đám ở tuổi trung niên càng khiến nhiều người tò mò, liệu nhan sắc đỉnh cao đó có trường tồn với thời gian.

Mới đây, Trương Bá Chi góp mặt tại một sự kiện thương hiệu và ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn khi lấy lại trọn vẹn phong độ nhan sắc. Gương mặt rạng rỡ, đường nét hài hòa cùng khí chất sang trọng giúp cô nổi bật giữa đám đông.

Cam thường của Trương Bá Chi tại 1 sự kiện gần đây. (Nguồn: Sohu)

Qua ống kính cam thường, Trương Bá Chi ghi điểm với khí chất nhẹ nhàng, cuốn hút đúng chuẩn minh tinh châu Á. Gương mặt nữ diễn viên hiện lên với những đường nét hài hòa, sắc sảo nhưng không hề tạo cảm giác cứng hay gắt. Làn da mịn màng, đều màu, gần như không lộ khuyết điểm giúp diện mạo thêm phần rạng rỡ, tươi tắn. Layout makeup được xử lý tinh tế, tập trung vào lớp nền mỏng nhẹ, đôi mắt được nhấn vừa đủ để giữ nét sắc sảo, kết hợp cùng son môi rực rỡ tôn lên khí chất sang trọng.

Mỹ nhân xứ Cảng diện bộ trang phục tweed tối màu đính sequin của Balmain, với thiết kết cổ trụ điển toát lên vẻ thanh lịch, sang chảnh nổi bật giữa đám đông. Cô lựa chọn kiểu tóc ép thẳng đơn giản, vén gọn qua tai để diện mạo thêm phần nhã nhặn, quý phái.

Trạng thái làn da khá tốt của Trương Bá Chi ở tuổi 45. (Nguồn: Instagram)

Tại các sự kiện gần đây, minh tình đình đám đều ghi điểm qua ống kính cam thường, được nhận xét trẻ hơn, đẹp hơn. Thậm chí, tạo hình son đỏ còn khiến nữ diễn viên như gợi nhắc lại nhan sắc thời trẻ từng khuynh đảo cả châu Á. (Nguồn: Weibo)

Ngọc nữ Hong Kong gây sốt với vẻ đẹp đậm chất điện ảnh trên đường phố Milan. (Nguồn: Weibo)

Trước đó, Trương Bá Chi từng không ít lần gây bàn luận khi xuất hiện với phong độ nhan sắc bị cho là sụt giảm rõ rệt. Qua ống kính cam thường, gương mặt nữ diễn viên có thời điểm lộ vẻ đơ cứng, thiếu tự nhiên, làn da bóng dầu, đôi lúc, trông nữ diễn viên lại khá hốc hác và mệt mỏi. Chính những khoảnh khắc ấy đã làm dấy lên loạt nghi vấn xoay quanh việc nữ minh tinh lạm dụng thẩm mỹ, tiêm chất làm đầy, sử dụng silicone hoặc các phương pháp trẻ hóa xâm lấn để níu kéo tuổi xuân.