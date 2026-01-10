Jennie mặc thiết kế từng đẩy Kim Kardashian vào bão tranh cãi: Jennie win chặt!

Tại thảm đỏ 40th Golden Disc Awards 2026 , Jennie một lần nữa khẳng định đẳng cấp "fashion icon" khi xuất hiện trong chiếc đầm đỏ rực đến từ Maison Margiela , thuộc BST Fall Couture 2025 . Giữa rừng sao, ngôi sao hàng đầu Kpop lập tức trở thành tâm điểm nhờ thần thái đẳng cấp cùng lựa chọn trang phục đầy bản lĩnh.

Jennie tại thảm đỏ 40th Golden Disc Awards 2026. (Nguồn: Womenhealth)



Thiết kế đầm đỏ Jennie diện mang phom dáng dạ hội hở vai, chất liệu rũ mềm ôm sát cơ thể, nổi bật với phần corset được xử lý cấu trúc tinh tế, làm nổi bật vòng eo thon cùng bờ vai "mắc áo" nức tiếng. Gam đỏ quyền lực giúp tổng thể thêm phần sắc sảo, tôn làn da và khí chất sang chảnh vốn đã là "đặc sản" của thành viên BLACKPINK.

Về makeup, nữ ca sĩ lựa chọn tone nude, tập trung vào làn da mịn lì, đôi môi màu be hồng nhẹ và phần mắt được tiết chế tối đa. Mái tóc đen thẳng, rẽ ngôi gọn gàng càng làm nổi bật đường nét gương mặt sắc sảo. Điểm nhấn đắt giá nằm ở bộ trang sức đá ruby ánh đỏ, vừa ton-sur-ton với váy, vừa tạo hiệu ứng cao cấp, quyền lực nhưng không hề lấn át trang phục. Tổng thể là một Jennie "slay" đúng nghĩa: gợi cảm, thời thượng và cực kỳ kiểm soát hình ảnh.

Jennie nổi bật với chiếc váy đỏ của Maison Margiela. (Nguồn: X)

Jennie diện mẫu váy của Maison Margiela, thuộc BST Fall Couture 2025. (Nguồn: X)

Điều đáng nói, trước Jennie, chính Kim Kardashian từng khiến thiết kế này trở thành tâm điểm tranh cãi. Tại Academy Museum Gala 2025 , diễn ra ngày 18/10/2025 ở Academy Museum of Motion Pictures (Los Angeles, Mỹ), Kim Kardashian đã diện cùng mẫu váy của Maison Margiela nhưng với gam màu nude. Nữ tỷ phú 45 tuổi còn kết hợp thêm mặt nạ che kín đầu và gương mặt, cùng vòng cổ kim cương xếp chồng dày đặc.



Thay vì tạo hiệu ứng thời trang như mong muốn, diện mạo của Kim Kardashian lại vấp phải làn sóng chê bai dữ dội. Nhiều khán giả cho rằng tạo hình này mang cảm giác đáng sợ, phù hợp với Halloween hơn là một sự kiện trang trọng như Academy Museum Gala. Phần trang sức quá nặng nề khiến tổng thể trở nên gò bó, thậm chí gây cảm giác "khó thở". Đặc biệt, đường chỉ may chữ V ở eo như vô tình làm phần bụng bị "phòi" ra, khiến cơ thể Kim trông như bị biến dạng, phô ra nhược điểm vóc dáng.

Kim Kardashian đã diện cùng mẫu váy của Maison Margiela nhưng với gam màu nude nhưng cơ thể cô như biến dạng với phần chữ V ở eo. (Nguồn: Instagram)

So sánh hai lần xuất hiện, có thể thấy sự khác biệt lớn nằm ở cách xử lý trang phục. Stylist của Jennie được cho là đã tinh chỉnh khéo léo đường may chữ V – chi tiết "gây họa" trong tạo hình của Kim Kardashian. Nhờ đó, khi Jennie diện thiết kế này, phần eo chữ V không còn bị "phòi" hay tạo cảm giác cứng nhắc, mà trở nên mềm mại, thanh thoát và tôn dáng hơn hẳn. Sự tiết chế trong phụ kiện và makeup cũng góp phần giúp tổng thể của Jennie đạt độ cân bằng lý tưởng.



Rõ ràng Jennie trông slay và chinh phục được thiết kế khó nhằn này của Maison Margiela. (Nguồn: Instagram)

Từ một thiết kế từng bị xếp vào danh sách "mặc xấu", Jennie đã chứng minh rằng: thời trang không chỉ nằm ở chiếc váy, mà còn ở cách mặc, cách chọn màu sắc, styling và thần thái người diện. Một lần nữa, Jennie không chỉ "cân đẹp" thảm đỏ Golden Disc Awards 2026, mà còn gián tiếp lật ngược số phận của một thiết kế couture đầy tranh cãi.