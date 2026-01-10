Túi Hermès da cá sấu của người phụ nữ giàu nhất châu Á gắn vật thể lạ

Trong lần xuất hiện gần đây, chiếc Hermès Birkin da cá sấu quý hiếm của bà Nita Ambani - vợ của tỷ phú giàu nhất châu Á Mukesh Ambani lại nhanh chóng trở thành tâm điểm, khiến giới mộ điệu trầm trồ. Lý do không chỉ vì đây là dòng Himalaya crocodile vốn đã thuộc hàng hiếm nhất thế giới, mà còn bởi bộ chữ cái bằng kim cương được gắn trên túi. Theo tiết lộ từ giới kim hoàn, bốn chữ cái A.K.V.P là viết tắt tên của bốn người cháu của bà, được đặt làm riêng như một món trang sức mang ý nghĩa gia đình sâu sắc.

Ảnh Mumbai Indians.

Bộ chữ kim cương này do nhà thiết kế trang sức Ashna Mehta, đồng thời là người thân trong gia đình thực hiện. Mỗi chữ được chế tác từ vàng trắng 18K, đính kim cương tự nhiên với nhiều kiểu cắt khác nhau, bao quanh là đá Paraiba tourmaline hiếm từ Brazil. Tổng giá trị ước tính lên tới xấp xỉ 20 tỷ đồng, biến chiếc Birkin không chỉ là túi xách mà giống như cả một gia tài di động.

Điểm đặc biệt của bộ chữ kim cương này nằm ở thiết kế có thể tháo rời và thay đổi linh hoạt giữa nhiều chiếc túi khác nhau. Nhờ đó, bà Nita Ambani có thể tùy biến phụ kiện theo từng trang phục và sự kiện, mỗi lần xuất hiện lại mang đến một điểm nhấn mới.

Ảnh @ohmygashna.

Phong cách cá nhân hóa túi xách bằng trang sức không còn xa lạ trong giới thượng lưu. Kylie Jenner từng đặt riêng bộ chữ kim cương KING KYLIE để gắn lên túi, biến món phụ kiện thành dấu ấn cá nhân. Điều này cho thấy, ở đẳng cấp xa xỉ cao nhất, giá trị không chỉ nằm ở độ hiếm mà còn ở câu chuyện và ý nghĩa gắn liền với người sở hữu.

Ảnh @ohmygashna, kyliejenner.

Nhắc đến Nita Ambani, giới thời trang không thể quên chiếc Hermès Sac Bijou Birkin từng gây chấn động toàn cầu. Mẫu túi do Pierre Hardy - giám đốc sáng tạo mảng trang sức cao cấp của Hermès thiết kế, được chế tác hoàn toàn từ vàng trắng 18K và đính hơn 3.000 viên kim cương, từ thân túi cho đến quai cầm. Giá trị ước tính vượt mốc 54 tỷ đồng, khiến nó không còn đơn thuần là một chiếc túi, mà là một tác phẩm nghệ thuật mang tính sưu tầm.

Ảnh Varinder Chawla, Indiaforums.

Dù kim cương luôn xuất hiện cùng bộ sưu tập những chiếc Birkin huyền thoại của người phụ nữ này, nhưng giới quan sát lại lại cho rằng đam mê thật sự của bà Nita Ambani chính là bộ ngọc lục bảo với một bộ sưu tập khổng lồ làm cộng đồng sành đá quý thực sự nể phục. Trong các sự kiện cưới hỏi của con trai út Anant Ambani, bà nhiều lần diện những bộ trang sức ngọc lục bảo có kích thước và chất lượng được ví như bảo vật thường thấy trong viện bảo tàng.

Ảnh guruji.jewellery, manishmalhotra05.

Ngọc lục bảo tượng trưng cho quyền lực, địa vị và sự thịnh vượng, đặc biệt là những viên đá đến từ Colombia hay Brazil với sắc xanh đậm, độ tinh khiết cao. Với Nita Ambani, trang sức không chỉ để phô trương sự giàu có, mà còn là biểu tượng của di sản, truyền thống và vị thế không thể thay thế trong thế giới xa xỉ.