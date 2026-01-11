Món ăn chơi màu tím càng ăn càng gầy, từ Cortis đến loạt idol Hàn đang mê mẩn

Nếu là người quan tâm tới các món ăn healthy thì lướt TikTok một hồi là đủ để bạn bắt gặp rất nhiều video về những bát sinh tố tím sánh mịn, phủ đầy trái cây, granola và hạt - tất cả đều gắn chung một hashtag: #AcaiBowl . Không còn đơn thuần là món ăn "sống ảo", Acai đang thực sự tạo nên một làn sóng làm đẹp toàn cầu, từ bàn ăn sáng của các beauty influencer cho đến danh sách món "must-have" trong chế độ giữ dáng của loạt idol Hàn Quốc.

Acai bowl đang trở thành món ăn vặt healthy được nhiều người lựa chọn. (Nguồn: TikTok)

Đặc biệt món ăn vặt giữ dáng này càng trở lên viral hơn bao giờ hết khi được các chàng trai nhóm Cortis ưa thích. (Nguồn: Cortis)

Nhiều KOL, beauty blogger cũng mê mệt món ăn healthy giữ dáng, càng ăn càng ốm này. (Nguồn: TikTok)

Những bát Acai bowl màu tím bắt mắt, không chỉ đẹp mà còn rất tốt cho sức khoẻ. (Nguồn: Instagram)

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành "ngôi sao" của giới làm đẹp hiện đại, Acai đã gắn bó với đời sống của người dân bản địa suốt hàng trăm năm. Xuất phát từ sâu trong rừng Amazon rainforest, loại quả nhỏ bé này được ví như "vàng tím của rừng xanh" – nguồn năng lượng giúp nuôi sống con người và duy trì sức bền trong điều kiện khắc nghiệt. Ngày nay, khoa học hiện đại đã góp phần giải mã sức hút ấy khi chỉ ra rằng Acai sở hữu hàm lượng polyphenol rất cao cùng khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ trong các nghiên cứu trong ống nghiệm.

Acai tên tiếng Việt còn được biết tới là quả cơm cháy. (Nguồn: Internet)

Bí mật thực sự nằm ở sắc tím đặc trưng của Acai. Màu tím này đến từ anthocyanin – hợp chất nổi tiếng với khả năng trung hòa các gốc tự do, yếu tố thúc đẩy quá trình lão hóa da. Không dừng lại ở đó, Acai còn chứa Omega-3, 6, 9 giúp duy trì độ ẩm và hàng rào bảo vệ da, vitamin A, C, E hỗ trợ làn da tươi sáng, cùng kẽm và nhiều khoáng chất góp phần tăng độ đàn hồi, săn chắc.

Làm Acai bowl cực kỳ đơn giản với những nguyên liệu quen thuộc. (Nguồn: Instagram)

Chính tổ hợp dưỡng chất "đẹp từ gốc" này đã khiến Acai được ưu ái gọi tên là "thần dược chống lão hóa tự nhiên" – loại thực phẩm không chỉ giúp giữ dáng, no lâu mà còn nuôi dưỡng làn da rạng rỡ từ bên trong. Không quá khó hiểu khi Acai nhanh chóng trở thành món ăn vặt ruột của loạt idol Hàn Quốc, các ngôi sao trẻ và thế hệ Gen Z từ châu Âu đến châu Á: vừa gọn nhẹ, dễ ăn, lại vừa mang đến cảm giác "ăn để đẹp".

Các bạn trẻ đặc biệt ưa thích món ăn này. (Nguồn: Instagram)

Trong thế giới làm đẹp hiện đại, nơi khái niệm skincare đã vượt xa những lọ kem và serum - Acai chính là minh chứng rõ ràng cho xu hướng làm đẹp từ những điều đơn giản nhất. Một bát Acai Bowl buổi sáng không chỉ là lựa chọn lành mạnh cho vóc dáng, mà còn là khoản đầu tư dài hạn cho làn da.