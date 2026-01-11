Hermès tiếp tục tạo cơn sốt với phiên bản nâng cấp từ 1 chiếc túi huyền thoại

Trong bộ sưu tập Xuân Hè 2026, Hermès tiếp tục chứng minh đẳng cấp của một nhà mốt xa xỉ bậc thầy khi khéo léo "đánh thức" những biểu tượng cũ bằng ngôn ngữ thiết kế mới. Giữa loạt phụ kiện mang đậm tinh thần của môn thể thao cưỡi ngựa đặc trưng, chiếc So Kelly Hobo Bag SS26 nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của giới mộ điệu, không quá cầu kỳ và ồn ào nhưng lại cực kì gây thương nhớ.

Chiếc túi So Kelly Hobo SS26 thuộc bộ sưu tập Xuân - Hè 2026 của thương hiệu xa xỉ Hermès. (Nguồn: bagaholicboy)



So Kelly Hobo vốn không phải cái tên xa lạ với những người yêu Hermès. Ra đời năm 2008, So Kelly từng được xem là phiên bản "giải phóng" của Kelly cổ điển: bỏ đi phom dáng cứng nhắc, thay bằng chất da mềm rủ, không khóa kim loại cầu kỳ và hướng đến sự linh hoạt trong đời sống thường nhật. Phiên bản cũ mang tinh thần understated luxury rõ nét, sang trọng một cách kín đáo, dành cho những ai thực sự hiểu và yêu di sản Hermès.

Chiếc túi So Kelly huyền thoại của nhà Hermès. (Nguồn: Instagram)

Tuy nhiên, sau một thời gian khá lặng tiếng, So Kelly dần trở thành món đồ được săn tìm trong giới sưu tầm hơn là cái tên xuất hiện thường xuyên trên sàn diễn. Và đến SS26, Hermès chính thức đưa tinh thần ấy trở lại, nhưng với một diện mạo mềm mại và thời trang hơn bao giờ hết.

Phiên bản mới vẫn kế thừa trọn vẹn tinh thần phóng khoáng, thoải mái của So Kelly nguyên bản, nhưng được Hermès tinh chỉnh khéo léo để khoác lên diện mạo hiện đại và sắc nét hơn. Các vòng kim loại hình chữ D quen thuộc đã được lược bỏ, thay thế bằng phần quai da mảnh, liền mạch từ thân túi, giúp tổng thể trở nên thanh thoát và gọn gàng hơn. Sự thay đổi này không chỉ làm thiết kế thêm tinh giản mà còn tạo nên những đường may chạy dọc hai bên thân túi – điểm nhấn đắt giá, mang đến cảm giác cấu trúc rõ ràng cho phom dáng mềm mại vốn có. Tương tự So Kelly bản gốc, chiếc túi vẫn được cố định bằng khóa cài ngang nhỏ gọn kết hợp chi tiết kim loại đặc trưng, đủ tinh tế để giữ trọn DNA của Hermès.

So Kelly đã được Hermès mang trở lại. (Nguồn: lolitamas)



Trên sàn diễn Xuân Hè 2026 và tại buổi Re-See, Hermès hé lộ So Kelly Hobo với nhiều kích cỡ khác nhau, từ phiên bản mini nhỏ nhắn đến size So Kelly 26 quen thuộc. Bảng màu cũng là điểm cộng lớn, khi mẫu túi xuất hiện trong những gam sắc nổi bật như tím rực rỡ, đỏ tươi đầy cá tính, song song với lựa chọn đen cổ điển – bảo chứng cho vẻ đẹp vượt thời gian của thiết kế này.

Phiên bản So Kelly đã lược bỏ đi vòng kim loại hình chữ D, phần quai da mảnh, liền mạch từ thân túi. (Nguồn: Instagram)

Khác với Kelly truyền thống mang vẻ đẹp trang trọng, So Kelly Hobo SS26 toát lên tinh thần phóng khoáng, gần gũi với nhịp sống hiện đại. Chiếc túi có thể được đeo vai hoặc khoác hờ trên cánh tay, dễ dàng kết hợp cùng những set đồ tối giản, trang phục resort hay phong cách city chic đặc trưng của mùa hè.

Hermès vẫn trung thành với thế mạnh lớn nhất của mình: chất liệu và kỹ nghệ thủ công. So Kelly Hobo SS26 được chế tác từ da cao cấp, xử lý mềm để giữ được độ rủ tự nhiên nhưng vẫn đảm bảo phom túi không bị nhão. Bề mặt da mịn, ít chi tiết trang trí, gần như không có logo phô trương - tất cả nhằm hướng ánh nhìn vào chính đường nét và chất lượng hoàn thiện.

Chiếc túi có thể dễ dàng kết hợp cùng những set đồ tối giản. (Nguồn: Instagram)

Về giá bán, Hermès vẫn giữ nguyên "luật ngầm" quen thuộc: So Kelly Hobo Bags SS26 không được công khai mức giá trên website hay truyền thông. Thay vào đó, thông tin giá chỉ được chia sẻ trực tiếp khi khách hàng đến boutique.

Có thể nói, trong bối cảnh những thiết kế logo lớn dần hạ nhiệt, sự trở lại của So Kelly Hobo SS26 được xem như lời khẳng định cho sức hút bền bỉ của "xa xỉ thầm lặng". Chiếc túi không cần quá nổi bật trên mạng xã hội, nhưng chắc chắn sẽ trở thành món phụ kiện được giới fashionista và người sành thời trang âm thầm săn đón.