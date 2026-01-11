Áo len và quần ống rộng: Cặp bài trùng hoàn hảo có 5 cách mix nhân đôi sự trẻ trung

Áo len và quần ống rộng là bộ đôi quen thuộc mỗi khi thời tiết lạnh. Không chỉ mang lại cảm giác thoải mái, ấm áp, cách phối này còn rất linh hoạt, dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, từ đi làm, dạo phố cho đến những buổi hẹn cuối tuần. Chỉ cần thay đổi kiểu quần, màu sắc hoặc họa tiết áo len, bạn đã có thể tạo nên những phong cách rất khác nhau.

Dưới đây là 5 cách mặc áo len và quần ống rộng đơn giản nhưng luôn hiệu quả:

Áo len kẻ và quần ống suông

Áo len kẻ mang đến cảm giác trẻ trung, năng động và có chút cổ điển. Khi kết hợp với quần ống suông, tổng thể trang phục trở nên hài hòa, dễ mặc mà không hề nhàm chán. Những đường kẻ trên áo len giúp tạo điểm nhấn thị giác, trong khi quần ống suông giữ vai trò cân bằng, giúp dáng người trông gọn gàng hơn.

Với kiểu phối này, bạn có thể chọn áo len dáng vừa hoặc hơi rộng, sơ vin nhẹ phía trước để tạo độ phồng tự nhiên. Quần ống suông chất liệu vải đứng form hoặc kaki mềm đều phù hợp. Một đôi giày sneaker trắng hoặc giày loafers sẽ hoàn thiện set đồ theo hướng casual, rất thích hợp cho những buổi dạo phố hay đi cà phê cùng bạn bè.

Áo len và quần âu

Sự kết hợp giữa áo len và quần âu mang đến vẻ ngoài thanh lịch nhưng vẫn mềm mại, không quá cứng nhắc như suit truyền thống. Đây là lựa chọn lý tưởng cho môi trường công sở hoặc những dịp cần ăn mặc chỉn chu nhưng vẫn thoải mái.

Áo len trơn màu trung tính như be, xám, nâu hoặc xanh navy khi đi cùng quần âu ống rộng sẽ tạo cảm giác sang trọng và trưởng thành. Bạn có thể chọn áo len cổ tròn hoặc cổ chữ V, phối thêm áo sơ mi bên trong để tăng chiều sâu cho trang phục. Một chiếc thắt lưng da đơn giản và giày da mũi tròn sẽ giúp tổng thể trông gọn gàng, tinh tế hơn rất nhiều.

Áo len và quần denim đen

Quần denim đen là món đồ dễ mặc và có khả năng "nâng tầm" phong cách một cách tự nhiên. Khi kết hợp với áo len, đặc biệt là áo len dáng rộng hoặc len dệt thô, set đồ sẽ mang hơi hướng hiện đại, cá tính nhưng vẫn đủ ấm áp cho những ngày lạnh.

Áo len màu sáng như trắng ngà, xám nhạt hoặc pastel sẽ tạo độ tương phản đẹp mắt với quần denim đen. Ngược lại, nếu yêu thích phong cách tối giản, bạn có thể chọn cả áo và quần đều mang gam màu tối, tạo nên vẻ ngoài cool ngầu, mạnh mẽ. Kiểu phối này rất hợp để đi dạo buổi tối, xem phim hoặc tham gia các hoạt động thường ngày.

Áo len và quần jeans suông

Quần jeans suông là item không bao giờ lỗi mốt và cực kỳ dễ phối. Khi đi cùng áo len, bộ trang phục mang lại cảm giác gần gũi, năng động và phù hợp với nhiều độ tuổi. Đây là công thức an toàn nhưng luôn hiệu quả cho những ngày bạn không biết mặc gì.

Bạn có thể chọn áo len dáng croptop để tạo tỷ lệ cơ thể cân đối hơn, hoặc áo len oversized cho phong cách thoải mái, phóng khoáng. Quần jeans suông màu xanh truyền thống, xanh nhạt hoặc xanh đậm đều dễ kết hợp. Chỉ cần thêm một đôi boots cổ thấp hoặc sneaker là đã có ngay outfit hoàn chỉnh để xuống phố.

Áo len và quần trắng

Quần trắng mang lại cảm giác sạch sẽ, tinh khôi và rất "ăn ảnh". Khi phối cùng áo len, đặc biệt là áo len màu đậm hoặc có chất liệu dày dặn, tổng thể trang phục sẽ trở nên nổi bật mà vẫn giữ được sự tinh tế.

Áo len màu nâu, xanh rêu, đỏ rượu vang hay xám đậm kết hợp với quần trắng ống rộng tạo nên sự tương phản nhẹ nhàng, sang trọng. Kiểu phối này phù hợp cho cả ban ngày lẫn buổi tối, nhất là trong những dịp cần vẻ ngoài chỉn chu nhưng không quá cầu kỳ. Một chiếc túi xách tối màu và phụ kiện tối giản sẽ giúp set đồ trông hài hòa hơn, tránh cảm giác quá "lạnh" khi mặc quần trắng.

