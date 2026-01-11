5 cách mặc quần jeans tới công sở trẻ trung và chuẩn thanh lịch

Quần jeans từ lâu không còn là món đồ chỉ dành cho những buổi dạo phố hay cuối tuần. Với sự linh hoạt trong thiết kế và cách phối đồ ngày càng tinh tế, jeans hoàn toàn có thể xuất hiện nơi công sở mà vẫn giữ được vẻ lịch sự, chuyên nghiệp. Quan trọng nằm ở việc lựa chọn kiểu dáng phù hợp và kết hợp cùng những item "đúng chất" văn phòng.

Dưới đây là 5 gợi ý phối quần jeans đơn giản nhưng hiệu quả, giúp bạn làm mới phong cách công sở mỗi ngày mà không quá cứng nhắc.

Áo cardigan trung tính và quần jeans

Cardigan luôn mang đến cảm giác nhẹ nhàng, chững chạc vừa đủ cho môi trường làm việc. Khi kết hợp với quần jeans, đặc biệt là jeans ống đứng hoặc ống suông, tổng thể sẽ trở nên hài hòa và dễ ứng dụng. Những gam màu trung tính như be, xám, nâu nhạt hay xanh navy giúp bộ trang phục trông gọn gàng và chuyên nghiệp hơn.

Bên trong cardigan, bạn có thể mặc áo sơ mi trắng hoặc áo thun trơn để tăng thêm sự chỉn chu. Một đôi giày loafer hoặc giày mũi nhọn sẽ hoàn thiện set đồ, phù hợp cho cả những ngày làm việc bình thường lẫn các buổi họp không quá trang trọng.

Áo len tăm và quần jeans

Áo len tăm là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích sự tối giản nhưng vẫn muốn tạo điểm nhấn. Chất liệu len tăm ôm nhẹ cơ thể, giúp tổng thể trông gọn gàng và thanh lịch hơn khi đi cùng quần jeans. Để phù hợp với công sở, nên ưu tiên các kiểu áo cổ tròn hoặc cổ cao vừa phải, màu sắc nhã nhặn như đen, kem, ghi hoặc nâu.

Quần jeans cạp cao sẽ giúp tôn dáng và tạo cảm giác chuyên nghiệp hơn so với jeans rách hay wash quá đậm. Cách phối này đặc biệt phù hợp vào những ngày thời tiết se lạnh, vừa thoải mái vừa giữ được hình ảnh chỉn chu.

Áo len trắng và quần jeans xanh

Sự kết hợp giữa áo len trắng và quần jeans xanh mang lại cảm giác tươi sáng, trẻ trung nhưng không hề kém phần lịch sự. Màu trắng của áo len giúp tổng thể trở nên sạch sẽ, gọn gàng, trong khi quần jeans xanh tạo điểm cân bằng, tránh cảm giác quá đơn điệu.

Để phù hợp với môi trường công sở, bạn nên chọn áo len có thiết kế tối giản, không quá nhiều họa tiết. Jeans xanh dáng suông hoặc ống đứng sẽ dễ ghi điểm hơn so với jeans skinny quá bó. Set đồ này rất phù hợp cho những ngày bạn muốn "đổi gió" phong cách mà vẫn giữ được sự an toàn cần thiết.

Áo blazer và quần jeans

Blazer gần như là "bảo bối" giúp quần jeans trở nên công sở hơn ngay lập tức. Chỉ cần khoác thêm một chiếc blazer form chuẩn, bộ trang phục của bạn đã trở nên nghiêm túc và chuyên nghiệp hơn rất nhiều.

Bạn có thể kết hợp blazer với áo thun trơn, áo sơ mi hoặc áo hai dây đơn giản bên trong, đi cùng quần jeans tối màu để tạo cảm giác lịch sự. Blazer dáng oversized mang đến vẻ hiện đại, trong khi blazer dáng ôm lại phù hợp với phong cách cổ điển. Đây là công thức phối đồ an toàn cho những buổi họp, gặp đối tác hoặc ngày cần sự chỉn chu hơn thường lệ.

Áo thun dài tay và quần jeans

Áo thun dài tay tưởng chừng quá casual nhưng nếu biết cách chọn lựa, đây lại là item rất dễ ứng dụng nơi công sở. Ưu tiên những chiếc áo thun chất liệu dày dặn, form đứng và màu sắc trung tính để tạo cảm giác gọn gàng.

Khi kết hợp với quần jeans cạp cao, ống suông, set đồ sẽ trở nên cân đối và phù hợp hơn với môi trường làm việc. Bạn có thể sơ vin nhẹ để tăng độ chỉn chu hoặc khoác thêm một chiếc thắt lưng bản nhỏ làm điểm nhấn. Cách phối này phù hợp với những ngày làm việc thoải mái, không yêu cầu quá khắt khe về trang phục nhưng vẫn cần sự lịch sự nhất định.

