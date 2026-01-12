Sách mẫu giảm cân của Hàn Quốc: Nhìn Suzy lột xác thấy tin hơn vào 4 cách này

Nhắc đến những mỹ nhân Hàn Quốc giữ phong độ nhan sắc bền bỉ theo năm tháng, Suzy luôn là cái tên khiến công chúng phải trầm trồ. Bộ phim mới Thần Đèn Ơi, Ước Đi lên sóng đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt, không chỉ vì nội dung mà còn bởi visual “không tuổi” của nữ chính. Gương mặt thanh tú, vóc dáng mảnh mai thậm chí còn được nhận xét là tinh tế hơn cả thời mới ra mắt khiến nhiều khán giả phải thốt lên: “Đây đúng là giáo trình giảm cân sống của Hàn Quốc”.

Vóc dáng hiện tại của Suzy (Ảnh IGNV).

Ít ai biết rằng phía sau danh xưng “tình đầu quốc dân” là cả một quá trình kỷ luật nghiêm ngặt. Suzy từng thẳng thắn thừa nhận bản thân thuộc nhóm cơ địa dễ tăng cân, có thời điểm cân nặng chạm ngưỡng gần 60kg. Để giữ hình ảnh trước ống kính và duy trì tỉ lệ cơ thể cân đối, cô đã áp dụng những nguyên tắc giảm cân khắt khe nhưng khoa học, đến nay vẫn được nhiều người xem là chuẩn mực.

Suzy thời chưa giảm cân (Ảnh Sport Korea).

Thực đơn 1000 calo giảm nhanh để về form

Một trong những phương pháp nổi tiếng nhất gắn liền với tên tuổi Suzy chính là thực đơn 1000 calo mỗi ngày. Trong giai đoạn cần siết cân nhanh để quay phim hay chụp quảng cáo, cô giới hạn tổng năng lượng nạp vào cơ thể ở mức rất thấp. Bữa sáng thường đơn giản với ức gà và khoai lang, bữa trưa là cơm gạo lứt ăn kèm salad, còn bữa tối chỉ xoay quanh khoai lang và kết thúc sớm. Chế độ này đòi hỏi sự kiên trì cao, không phù hợp để duy trì lâu dài nhưng lại giúp Suzy nhanh chóng lấy lại gương mặt thon gọn và vóc dáng chuẩn chỉnh trước ống kính.

Ảnh IGNV

Nguyên tắc không ăn sau 6 giờ tối

Bên cạnh việc kiểm soát lượng calo, Suzy còn cực kỳ nghiêm túc với khung giờ ăn uống. Cô duy trì thói quen không ăn sau 6 giờ tối, tạo điều kiện cho cơ thể có đủ thời gian tiêu hóa và trao đổi chất. Việc này không chỉ hạn chế tích mỡ mà còn giúp giảm tình trạng phù nề vào sáng hôm sau. Nhiều người hâm mộ nhận xét, chính nếp sinh hoạt đều đặn này đã góp phần giúp làn da của Suzy luôn trong trẻo, gương mặt nhẹ nhàng đúng chuẩn “first love”.

Ảnh IGNV

Khoai lang là món ăn quốc dân trong thực đơn của Suzy

Nếu phải chọn một loại thực phẩm gắn bó lâu dài với Suzy, đó chắc chắn là khoai lang. Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng cô có thể ăn khoai lang mỗi ngày mà không hề thấy chán. Khoai lang giàu chất xơ, tạo cảm giác no lâu, lại có vị ngọt tự nhiên giúp hạn chế thèm đồ ngọt. Trong những giai đoạn cần giữ dáng, Suzy thường dùng khoai lang để thay thế tinh bột tinh chế như cơm trắng, vừa ổn định đường huyết vừa hỗ trợ làn da mịn màng hơn. Với cô, đây là cách ăn kiêng “dễ chịu” hơn nhiều so với việc nhịn ăn khắc nghiệt.

Ảnh IGNV

Bài tập “chim cánh cụt” đơn giản mà hiệu quả bất ngờ

Không chỉ chú trọng ăn uống, Suzy còn rất để ý đến việc vận động. Một trong những bài tập làm nên thương hiệu của cô là bài tập tay được gọi vui là “chim cánh cụt”. Động tác mô phỏng chuyển động vung tay của chim cánh cụt, tập trung vào vùng bắp tay và nách, giúp làm săn chắc cánh tay và hạn chế mỡ thừa. Chỉ cần vài phút mỗi ngày, bài tập này đã giúp Suzy duy trì phần thân trên gọn gàng, lên hình không góc chết. Dù nhìn qua có phần đáng yêu, hiệu quả đốt mỡ lại khiến nhiều người phải bất ngờ.

Nguồn: TVBS