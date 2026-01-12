Bạch Tuyết Hollywood "đá bay" Lisa khỏi bảng xếp hạng, là Top 1 trong lòng Vogue

Lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 83 diễn ra tại khách sạn Beverly Hilton không chỉ là nơi tôn vinh những tác phẩm điện ảnh - truyền hình xuất sắc nhất năm, mà còn là sàn diễn thực thụ của thời trang cao cấp. Dưới sự dẫn dắt của danh hài Nikki Glaser, thảm đỏ năm nay ngập tràn tinh thần Old Hollywood với những bộ cánh cầu kỳ, phom dáng quyền lực, sắc màu nổi bật và kim cương lấp lánh.

Kết thúc thảm đỏ, danh sách Best Dressed do Vogue tuyển chọn nhanh chóng thu hút sự chú ý khi quy tụ 32 ngôi sao mặc đẹp. Đáng chú ý, với sức ảnh hưởng truyền thông khổng lồ với thiết kế Jacquemus xuyên thấu, Lisa hoàn toàn "biến mất" khỏi bảng xếp hạng năm nay.

Theo giới quan sát, danh sách 32 ngôi sao được Vogue lựa chọn tập trung mạnh vào tinh thần điện ảnh cổ điển, haute couture thủ công và yếu tố di sản thời trang - những tiêu chí mà hình ảnh Lisa, dù thời thượng và viral, lại chưa hoàn toàn phù hợp.

Vogue công bố danh sách 32 ngôi sao mặc đẹp nhất Quả cầu vàng lần thứ 83.

Góc nghiêng cùng với tạo hình cổ điển của Selena Gomez viral khi không thể phủ nhận quá giống một Bạch Tuyết đời thực (Ảnh X).

Ở vị trí số 1 trong số những cái tên được Vogue ưu ái, Selena Gomez nổi lên như một biểu tượng thanh lịch bậc nhất của đêm trao giải. Nữ diễn viên - ca sĩ xuất hiện trong thiết kế Chanel custom riêng, một chiếc váy cúp ngực nhung đen kết hợp khăn choàng lông vũ trắng dài chạm sàn, gợi liên tưởng mạnh mẽ đến hình ảnh một nàng Bạch Tuyết.

“Bạch Tuyết Hollywood” - Selena Gomez chiếm trọn vị trí top đầu (Ảnh Vogue).



Chiếc váy được Chanel mất tới 323 giờ để hoàn thiện, với hơn 200 chi tiết thêu thủ công từ lông vũ, organza và chiffon. Phần lưng váy khoét chữ V sâu vừa đủ, để lộ hình xăm hoa hồng đặc trưng của Selena, tạo điểm nhấn tinh tế thay vì phô trương. Cô kết hợp cùng trang sức cao cấp của Chanel gồm khuyên tai kim cương, nhẫn bản lớn và giày mũi nhọn đen cổ điển.

Layout tóc và makeup cũng được xây dựng theo tinh thần Old Hollywood trọn vẹn, từ mái tóc bob uốn phồng kiểu minh tinh thập niên cũ cho đến đôi môi đỏ quyền lực. Selena xuất hiện bên chồng là Benny Blanco, tạo nên một trong những khung hình được chia sẻ nhiều nhất đêm trao giải.

"Matthieu Blazy đã có thêm một người hâm mộ là Selena Gomez" - Vogue khẳng định (Ảnh Getty Images).

Selena Gomez một lần nữa xuất thần trên thảm đỏ danh giá (Nguồn Getty Images).

Quả cầu vàng 2026 được Vogue đánh giá là đêm tôn vinh rõ nét nhất tinh thần slow fashion trong nhiều năm trở lại đây. Không ít thiết kế đặt may riêng cần hàng trăm giờ lao động thủ công mới hoàn thiện. Bên cạnh Chanel của Selena Gomez, Versace cũng mất khoảng 400 giờ để tạo nên chiếc váy quây cho Amanda Seyfried.

Những bộ cánh này không chỉ phô diễn kỹ thuật may đo đỉnh cao của các nhà mốt mà còn phản ánh tinh thần của mùa giải thưởng: tôn vinh giá trị bền vững, sự đầu tư nghiêm túc và chiều sâu, tương tự như những vai diễn đang được vinh danh.