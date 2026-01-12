Bí quyết giảm cân của Trần Nghiên Hy cho người dễ tích nước

Bộ phim Hoa ngữ gây sốt cuối năm 2025 Xạ Kích Hồ Điệp có lẽ là cái tên không thể bỏ qua với khán giả yêu phim tình cảm. Khởi đầu khá lặng lẽ nhưng càng về sau càng “lội ngược dòng” nhờ kịch bản cuốn hút, phim nhanh chóng được gọi tên là “hắc mã” màn ảnh nhỏ. Sự kết hợp của Trần Nghiên Hy và Châu Kha Vũ – dù chênh lệch nhau tới 19 tuổi – lại tạo nên phản ứng hóa học bất ngờ, khiến khán giả vừa xem vừa xuýt xoa vì quá hợp.

Ảnh Weibo

Cùng với độ hot của bộ phim, Trần Nghiên Hy một lần nữa trở lại tâm điểm bàn luận. Ở tuổi 42, nữ diễn viên vẫn giữ được gương mặt trẻ trung, vóc dáng thon gọn khiến nhiều người phải thốt lên “quá phi logic”. Từ phong cách trang điểm, chăm sóc da cho tới cách quản lý hình thể đều được cư dân mạng soi kỹ. Chính Trần Nghiên Hy từng chia sẻ, cô thuộc tuýp cơ thể rất dễ bị tích nước, vì vậy mọi chế độ ăn uống và sinh hoạt đều xoay quanh ba yếu tố: đào thải nước dư, thúc đẩy trao đổi chất và cải thiện tuần hoàn.

Bắt đầu buổi sáng bằng nước chanh ấm để “đánh thức” cơ thể



Một trong những thói quen Trần Nghiên Hy duy trì nhiều năm là uống một cốc nước chanh ấm ngay sau khi thức dậy. Nhiệt độ ấm giúp hệ tiêu hóa khởi động nhẹ nhàng, hỗ trợ quá trình trao đổi chất mà không gây kích ứng. Với những người có cơ địa nặng ẩm, dễ phù nề, cô cho biết có thể thay thế bằng nước đậu đỏ – ý dĩ hoặc nước râu ngô. Đây đều là những loại nước quen thuộc trong Đông y, giúp đào thải ẩm thấp, cải thiện tình trạng sưng phù và mang lại cảm giác cơ thể nhẹ nhõm hơn vào buổi sáng.

Ảnh Weibo

“Nước táo bí đao” – công thức giải cứu sau những bữa ăn mặn

Những ngày lỡ ăn mặn hoặc nhiều dầu mỡ, Trần Nghiên Hy sẽ nấu một nồi nước táo – bí đao để giúp cơ thể xả nước dư. Cách làm khá đơn giản: bí đao để nguyên vỏ cắt lát, thêm một quả táo cắt miếng cùng vài lát gừng, đun khoảng 20 phút là có thể uống.

Ảnh Weibo

Theo quan niệm Đông y, bí đao có tính mát, giúp thanh nhiệt, lợi tiểu và giảm sưng, đặc biệt phần vỏ chứa nhiều vitamin và khoáng chất nên giữ nguyên sẽ càng có lợi. Táo giúp vị nước dễ uống hơn, trong khi gừng có tác dụng trung hòa tính hàn, tránh gây lạnh bụng. Đây là thức uống được cô áp dụng thường xuyên để cơ thể nhanh chóng trở lại trạng thái cân bằng.

Massage huyệt để giảm sưng mặt và cải thiện đường nét

Đối với tình trạng sưng mặt, Trần Nghiên Hy chú trọng massage huyệt đạo mỗi ngày. Cô tập trung vào các vùng liên quan đến đường viền hàm, tuần hoàn máu và dẫn lưu bạch huyết ở phần thân trên. Mỗi huyệt được ấn giữ khoảng 10 giây, lặp lại 2–3 lần mỗi ngày. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, nếu kiên trì thực hiện, gương mặt sẽ gọn gàng hơn rõ rệt, đặc biệt là vùng cằm và má – nơi dễ tích nước nhất.

Ảnh Weibo

Áp dụng chế độ ăn “xoay vòng tinh bột” để giảm cân không bị chững

Trong giai đoạn cần kiểm soát cân nặng, Trần Nghiên Hy từng áp dụng phương pháp ăn xoay vòng tinh bột – một chế độ được nhiều nghệ sĩ và người tập luyện ưa chuộng. Nguyên tắc chính là điều chỉnh lượng tinh bột nạp vào tùy theo mức độ vận động từng ngày, thay vì ngày nào cũng ăn giống nhau. Nhờ đó, cơ thể không rơi vào trạng thái “bị đói kéo dài”, hạn chế nguy cơ giảm trao đổi chất.

Cô cũng chia sẻ rằng thực đơn của mình không hề cầu kỳ. Ngày ăn nhiều tinh bột có thể là bánh mì tròn, trái cây kết hợp tập gym; còn ngày ít tinh bột sẽ chuyển sang sữa đậu nành không đường, salad ức gà hoặc rau luộc. Điều quan trọng không phải ăn thật ít, mà là ăn đúng lúc và phù hợp với trạng thái cơ thể.

Vận động đều đặn để hạn chế tích nước do stress

Bên cạnh ăn uống, Trần Nghiên Hy duy trì thói quen vận động đều đặn dù lịch trình bận rộn. Cô xen kẽ yoga, tập gym, bơi lội và các hoạt động ngoài trời như leo núi hoặc đi bộ nhanh. Với nữ diễn viên, tập luyện không chỉ để giảm cân mà còn giúp cơ thể săn chắc, tinh thần thoải mái và hạn chế tình trạng tích nước do căng thẳng kéo dài.

Ảnh Weibo

Chính sự kết hợp hài hòa giữa ăn uống thông minh, thói quen sinh hoạt ổn định và vận động đều đặn đã giúp Trần Nghiên Hy duy trì vóc dáng gọn gàng, gương mặt trẻ trung suốt nhiều năm. Với những ai có cơ địa dễ tích nước, đây là những bí quyết hoàn toàn có thể áp dụng lâu dài thay vì chạy theo các phương pháp giảm cân cấp tốc.

Nguồn TVBS