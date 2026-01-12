Loại canh nóng hổi của mùa đông, càng ăn càng giảm cân mới lạ!

Mùa đông lạnh giá, còn gì tuyệt vời hơn một bát canh nóng hổi, thơm nghi ngút khói để làm ấm cơ thể. Thế nhưng với nhiều người đang giảm cân, súp và canh lại là niềm vui đi kèm nỗi lo: ăn thì sợ béo, không ăn lại thèm. Tin vui là, nếu biết uống đúng cách, món tưởng chừng “vỗ béo” này lại có thể trở thành trợ thủ giảm cân đắc lực. Thậm chí, càng ăn càng gọn người - đó chính là bí quyết giảm cân bằng cách uống canh đang được nhiều sao châu Á và bác sĩ dinh dưỡng khuyến khích áp dụng vào mùa đông.

Ảnh: chounaikankyou (trái), Shutterstock ( phải).

Bác sĩ giảm cân nổi tiếng Nhật Bản Kudo Takafumi từng chia sẻ rằng, việc duy trì thói quen mỗi sáng uống một bát canh thanh nhẹ từ kombu và cá bào có tác dụng rõ rệt trong việc thúc đẩy đốt mỡ và kiểm soát cảm giác thèm ăn. Nhiều người tham gia thử nghiệm cho biết chỉ sau khoảng hai tuần, cân nặng và tình trạng tích mỡ đã cải thiện đáng kể.

Không chỉ ở Nhật Bản, tại phương Tây, chế độ GM Diet - kế hoạch giảm mỡ trong 7 ngày cũng lấy canh rau củ làm trung tâm. Trong suốt quá trình ăn kiêng, món canh rau gần như là “phao cứu sinh” mỗi khi đói, cho phép ăn thoải mái mà không phá vỡ kế hoạch giảm cân.

Canh rau trong GM Diet thường được nấu từ các loại rau ít calo nhưng giàu chất xơ như bắp cải, cần tây, cà rốt, hành tây, cà chua… Tùy theo mùa và khẩu vị, nguyên liệu có thể linh hoạt thay đổi. Nhờ hàm lượng chất xơ cao, loại canh này giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ tiêu hóa và giảm tích nước – nguyên nhân khiến cơ thể dễ tăng cân vào mùa lạnh. Chính vì hiệu quả rõ rệt này mà món canh rau còn được nhiều người gọi vui là “canh kỳ tích”.

Ảnh homemadehooplah

Ăn canh vào thời điểm này, hiệu quả giảm cân tăng gấp đôi

Nghe đến chế độ ăn kiêng 7 ngày có thể khiến nhiều người chùn bước, nhưng thực tế không cần áp dụng quá cực đoan. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chỉ cần ăn một bát canh rau trước bữa trưa hoặc bữa tối cũng đã mang lại lợi ích rõ rệt. Việc bổ sung canh trước bữa chính giúp cơ thể nạp vitamin và khoáng chất, đồng thời làm giảm lượng thức ăn tiêu thụ sau đó một cách tự nhiên, từ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng và xây dựng cơ địa dễ gầy.

Nhiều nghệ sĩ cũng duy trì thói quen này trong thời gian dài. Có người chia sẻ rằng bữa tối của họ gần như chỉ xoay quanh các món canh thanh đạm, hạn chế tinh bột để giữ dáng ổn định, đặc biệt là vào mùa đông, thời điểm cơ thể dễ tích mỡ nhất.

Ảnh IU.

Dân văn phòng, người hay ăn ngoài vẫn có thể uống canh để giảm cân

Không phải ai cũng có thời gian tự nấu canh rau mỗi ngày. Tuy nhiên, ngay cả khi thường xuyên ăn ngoài, bạn vẫn có thể tận dụng lợi ích của canh nếu chọn đúng loại. Nguyên tắc quan trọng cần nhớ là ưu tiên canh trong thay vì canh đặc, canh rau thay vì canh thịt. Những món như canh đậu hũ, canh củ cải hay canh rong biển thường có lượng calo thấp hơn nhiều so với súp kem bắp hay canh bò hầm.

Nguồn: TVBS