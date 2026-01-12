Màn trùng váy chấn động showbiz: Jennie lần này cũng khó thắng!

Màn xuất hiện của Jennie tại Golden Disc Awards 2026 vẫn đang là đề tài được cõi mạng nhắc lại không ngớt, với loạt tạo hình ấn tượng, mãn nhãn. Trên thảm đỏ, thành viên BLACKPINK khiến mạng xã hội “dậy sóng” với chiếc váy Haute Couture của Maison Margiela – thiết kế từng đẩy Kim Kardashian vào tranh cãi trước đó.

Chưa kịp hạ nhiệt, Jennie lại khiến cộng đồng fan Kpop rôm rả khi "đụng" váy với Ningning (aespa), làm netizen không ngừng so sánh và tranh luận. 2 mỹ nhân Kpop đều diện thiết kế nằm trong BST Fall/Winter 2025 của Dilara Findikoglu. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng khó có thể chọn ra ai là người mặc đẹp hơn trên bàn cân so sánh này.

Jennie và Ningning diện cùng mẫu váy của thương hiệu Dilara Findikoglu. (Nguồn: Insagram)

Thiết kế gây ấn tượng mạnh ngay từ cái nhìn đầu tiên nhờ phom dáng ngắn ôm sát, tôn trọn đường cong cơ thể cùng đôi chân người diện. Với việc sử dụng chất liệu nhung ánh đỏ rượu vang, vừa gợi cảm vừa sang trọng, mẫu váy này tạo hiệu ứng bắt sáng rõ rệt dưới ánh đèn sân khấu hay ngay cả khi qua ống kính máy ảnh. Phần thân trên là thiết kế corset được xử lý khéo léo với những đường cắt tinh tế, giúp tổng thể không quá nặng nề dù mang sắc đỏ nổi bật. Điểm nhấn đắt giá nằm ở phần gấu váy đính tua rua ánh kim lấp lánh, chuyển động theo từng bước chân, khiến váy trông hết sức sống động, đồng thời cũng gợi cảm nhưng vẫn giữ được nét tinh xảo.

Cận cảnh thiết kế của Dilara Findikoglu. (Nguồn: Instagram)

Jennie nổi bật trên sân khấu với bộ váy của Dilara Findikoglu, kết hợp cùng kiểu tóc xoăn rẽ ngôi giữa càng làm nổi bật thần thái sang trọng, cổ điển. Lối trang điểm của nữ idol thiên về sự tinh giản: lớp nền mịn, đôi mắt kẻ eyeliner gọn gàng, hàng mi cong vừa đủ và đôi môi đỏ căng mọng. Tổng thể mang đến cảm giác sang chảnh nhưng không kém phần ngọt ngào và đúng chất “Jennie effect”.

Visual cuốn hút của Jennie khiến người xem khó có thể rời mắt. (Nguồn: Instagram)

Với Ningning, nữ idol lựa chọn kiểu tóc được tạo kiểu uốn sóng lớn, đánh phồng và rẽ ngôi lệch, mang hơi hướng cổ điển tôn trọn đường nét sắc sảo. Vì chụp tạp chí nên makeup của mỹ nhân sinh năm 2002 cũng đậm hơn, tạo khối rõ, mắt khói quyến rũ cùng hàng mi dày, sắc nét. Màu son nude pha hồng giúp cân bằng tổng thể, không làm lu mờ trang phục.

Shoot hình trên tạp chí WKorea của Ningning từng được giới mộ điệu đánh giá cao, với thần thái cùng pose dáng rất high fashion. (Nguồn: Instagram)

Cả Jennie và Ningning đều ghi điểm với cộng đồng mạng trong thiết kế này.

Thời điểm mới debut, Ningning từng nhiều lần được khán giả ví như “bản sao Jennie” khi sở hữu shape gương mặt tương đồng cùng thần thái sang chảnh, cuốn hút giống với thành viên BLACKPINK. Không chỉ dừng lại ở ngoại hình, nữ thần nhà SM còn nhanh chóng ghi dấu ấn nhờ gout thời trang hiện đại, đẹp mắt, dễ dàng thu hút lượng lớn người hâm mộ. Bên cạnh đó, khả năng "bắn ảnh" và "cân đồ" của Ningning cũng nhiều lần được công chúng công nhận, trở thành 1 trong những gương mặt idol Gen 4 tiềm năng ở mảng thời trang.

Ningning tường được ví như bản sao Jennie với shape mặt có độ tương đồng cao. (Ảnh: X)