5 kiểu áo khoác mặc với quần jeans, ai muốn sành điệu hơn nhất định phải biết

Quần jeans từ lâu đã trở thành "bạn thân" của mọi tủ đồ vì tính ứng dụng cao, dễ mặc, dễ phối và gần như không bao giờ lỗi mốt. Tuy nhiên, để diện jeans sao cho thật thời trang, không bị nhàm chán, việc lựa chọn áo khoác đi kèm đóng vai trò vô cùng quan trọng. Chỉ cần phối đúng kiểu áo khoác, set đồ jeans quen thuộc cũng có thể trở nên thanh lịch, cá tính hoặc sang trọng hơn hẳn.

Dưới đây là 5 kiểu áo khoác được xem là "chân ái" của quần jeans mà bạn nhất định nên biết nếu muốn mặc đẹp hơn mỗi ngày.

Áo blazer

Nhắc đến áo khoác hợp với quần jeans, blazer chắc chắn đứng đầu danh sách. Sự kết hợp giữa nét chỉn chu của blazer và vẻ năng động của jeans tạo nên tổng thể hài hòa, vừa thanh lịch vừa trẻ trung. Bạn có thể diện blazer dáng basic cùng áo thun trắng và quần jeans xanh để đi làm, đi gặp đối tác trong môi trường không quá cứng nhắc.

Nếu muốn trông thời thượng hơn, hãy thử blazer form rộng phối với jeans ống suông hoặc jeans ống đứng. Những gam màu trung tính như đen, be, xám hay nâu nhạt rất dễ phối và phù hợp với nhiều hoàn cảnh. Chỉ cần thêm một đôi giày loafers hoặc sneakers trắng là đã có ngay set đồ "chuẩn chỉnh" mà không tốn quá nhiều công sức.

Áo cardigan

Cardigan mang đến cảm giác nhẹ nhàng, mềm mại và đặc biệt phù hợp với những ai yêu thích phong cách nữ tính, thoải mái. Khi kết hợp với quần jeans, cardigan giúp tổng thể trang phục trở nên gần gũi nhưng vẫn đủ tinh tế.

Bạn có thể chọn cardigan dáng ngắn để phối cùng jeans cạp cao, giúp tôn dáng và tạo hiệu ứng chân dài hơn. Cardigan dáng dài lại phù hợp với jeans ống đứng hoặc jeans skinny, tạo cảm giác thướt tha, dễ chịu. Vào những ngày se lạnh, chỉ cần khoác thêm cardigan bên ngoài áo hai dây hoặc áo thun mỏng là đã đủ ấm áp và thời trang.

Áo dạ dài

Áo dạ dài là lựa chọn lý tưởng cho những ngày thời tiết lạnh hơn, đặc biệt là vào mùa đông xuân. Khi đi cùng quần jeans, áo dạ dài mang lại vẻ ngoài sang trọng, trưởng thành nhưng không hề "dừ".

Để set đồ trông gọn gàng và cao ráo, bạn nên ưu tiên jeans ống đứng hoặc ống suông vừa phải. Áo dạ dài màu trung tính như camel, be, xám hoặc đen rất dễ phối đồ và phù hợp với nhiều phong cách khác nhau. Sự kết hợp giữa áo dạ dài, jeans và boots cổ thấp hoặc cổ cao sẽ giúp bạn ghi điểm tuyệt đối về gu ăn mặc.

Áo khoác da

Nếu bạn muốn quần jeans trở nên cá tính và nổi bật hơn, áo khoác da chính là lựa chọn không thể bỏ qua. Áo khoác da mang đến vẻ ngoài mạnh mẽ, phóng khoáng và có chút "cool ngầu", đặc biệt phù hợp với những ai theo đuổi phong cách "chất".

Áo khoác da màu đen/nâu phối cùng jeans xanh hoặc jeans đen là combo kinh điển, dễ mặc và không bao giờ lỗi mốt. Bạn có thể kết hợp thêm áo thun trơn, áo croptop hoặc áo len mỏng bên trong để tạo điểm nhấn. Set đồ này rất thích hợp cho những buổi dạo phố, cà phê cùng bạn bè hay các hoạt động ngoài trời.

Áo trench coat

Trench coat là biểu tượng của sự thanh lịch và thời trang vượt thời gian. Khi kết hợp với quần jeans, trench coat giúp tổng thể trang phục trở nên tinh tế, hiện đại và hack tuổi rất hiệu quả.

Trench coat dáng dài hoặc dáng midi đều có thể phối ăn ý với jeans, đặc biệt là jeans ống đứng hoặc ống suông. Những gam màu quen thuộc như be, nâu nhạt hay kaki rất dễ tạo cảm giác sang trọng và nhã nhặn. Chỉ cần thêm một chiếc túi xách tối giản và đôi giày bệt hoặc boots là bạn đã có ngay set đồ vừa thời thượng vừa ứng dụng cao cho nhiều dịp khác nhau.

Ảnh: Instagram