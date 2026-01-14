Son dưỡng môi nào đáng mua nhất đầu năm 2026: 8 review chi tiết sau sẽ cho bạn biết

Vào thời điểm đầu năm, khi thời tiết chuyển mùa khiến môi dễ khô nứt, nhu cầu tìm hiểu và tham khảo các loại son dưỡng môi càng được người dùng quan tâm. Trên TikTok, một video review công tâm từ creator có làn môi cực kỳ khô, nhạy cảm và dễ bị chàm đã thu hút gần 1 triệu lượt xem khi chia sẻ trải nghiệm thực tế với hàng chục loại son dưỡng nổi tiếng - từ những thương hiệu cao cấp tại Sephora cho đến các lựa chọn bình dân tại hiệu thuốc.

"Mình đã thử hết tất cả các loại son dưỡng môi nổi tiếng trên TikTok để các bạn không phải tự trải nghiệm" , cô nàng TikToker chia sẻ. Với kinh nghiệm dùng thử gần như toàn bộ son dưỡng có mặt tại Sephora, những đánh giá của cô được đánh giá cao về tính trung thực và chi tiết.

Review 8 loại son dưỡng môi của TikToker ally (Nguồn @allyyoshiyama).



Dưới đây là những nhận xét đáng chú ý về từng dòng sản phẩm:

Rhode Peptide Lip Treatment - Hype không xứng tầm (Giá: khoảng $16 - 420K)

"Nếu son dưỡng môi yêu thích của bạn là từ Rhode, thì mình thật sự không thể tin tưởng bạn được", TikToker thẳng thắn nhận xét. Dù được hype mạnh mẽ nhờ thương hiệu của Hailey Bieber, Rhode Peptide Lip Treatment lại chỉ đạt mức "trung bình" trong trải nghiệm thực tế.

Ưu điểm duy nhất mà reviewer công nhận là các phiên bản giới hạn với mùi hương và màu sắc bắt mắt. Tuy nhiên, công thức lại là điểm yếu lớn nhất. Cô liên tục gặp vấn đề với chất son - có loại bị lợn cợn, có loại lại quá đặc sệt, cho thấy sự không ổn định trong quy trình sản xuất. " Mình đã dùng son Rhode từ khi họ mới ra mắt, nhưng lúc nào cũng có gì đó không ổn với một số loại son có màu của hãng" , cô chia sẻ.

Về mặt dưỡng ẩm, Rhode không mang lại hiệu quả vượt trội so với mức giá. Sản phẩm nhìn đẹp trên môi, nhưng với rất nhiều lựa chọn tốt hơn trên thị trường, việc chi gần $18 cho một thỏi son dưỡng "chỉ ở mức ổn" là không hợp lý.

Ảnh rhode

Summer Fridays Lip Butter Balm - Đã qua thời hoàng kim (Giá: $24 - 630K)

Summer Fridays Lip Butter Balm từng là hiện tượng viral đình đám, đặc biệt là màu Guava với tông hồng nổi bật cực xinh. "Mình nhớ đợt ấy sản phẩm này cháy hàng ở mọi nơi tại Sephora" , reviewer nhớ lại thời kỳ đỉnh cao của thương hiệu này.

Sản phẩm từng là yêu thích số một của cô cho đến khi thử nhiều loại son dưỡng tốt hơn. Khi so sánh trực tiếp, Summer Fridays không còn nổi bật như trước nữa. Chất son dưỡng ẩm ở mức khá, có độ bóng nhẹ, nhưng không đủ xuất sắc để biện minh cho mức giá $24.

Điểm cộng của Summer Fridays là bảng màu đa dạng và dễ sử dụng hàng ngày. Công thức mượt mà, không quá dày cũng không quá mỏng. Tuy nhiên, với những ai có làn môi cực kỳ khô như reviewer, sản phẩm này chỉ đủ để duy trì độ ẩm chứ không thể phục hồi môi nứt nẻ. "Mình vẫn luôn yêu thích Summer Fridays, nhưng nó không còn là lựa chọn hàng đầu nữa" , cô kết luận.

Glossier Balm Dotcom - Huyền thoại 1 thời (Giá: $14 - 370K)

"Những thỏi Balm Dotcom này từng nổi đình nổi đám, nhất là các màu phiên bản giới hạn như Hot Cocoa, Banana Pudding, Cookie Butter. Thời còn học cấp 2 với mình, sở hữu một thỏi này là siêu xịn xò luôn" , TikToker chia sẻ với tông giọng hoài niệm.

Glossier Balm Dotcom mang giá trị tình cảm lớn với thế hệ Gen Z, từng là must-have item trong mọi túi xách của các cô gái trẻ. Bao bì tối giản với logo hồng đặc trưng, các mùi hương độc đáo từ ngọt ngào đến độc lạ đã tạo nên cơn sốt một thời.

Tuy nhiên, khi đánh giá khách quan về mặt dưỡng, sản phẩm này không quá xuất sắc. Nó bám môi tốt và cảm giác dễ chịu, nhưng không dưỡng ẩm sâu như kỳ vọng. Chất son khá mỏng, dễ bay màu sau vài giờ, và cần phải thoa lại thường xuyên. "Mình thích các màu của họ vì rất vui mắt và gợi nhớ lại một thời, nhưng vẫn còn nhiều sản phẩm dưỡng môi tốt hơn" , reviewer nhận định.

Với $14, Balm Dotcom phù hợp cho những ai yêu thích văn hóa Glossier và coi son dưỡng như một phụ kiện thời trang hơn là sản phẩm điều trị chuyên sâu.

Naturium Phyto Glow Lip Balm - Ngôi sao hiệu thuốc (Giá: $9 - 230K)

"Đây là một trong những loại son dưỡng môi mà mình thích nhất ở hiệu thuốc" , TikToker khẳng định. Naturium Phyto Glow Lip Balm là minh chứng cho việc sản phẩm bình dân có thể vượt trội hơn nhiều thương hiệu đắt tiền.

Điểm đặc biệt của sản phẩm này là công thức cực kỳ dày, tạo độ bóng nổi bật như đánh son bóng. "Dù nó là dạng dưỡng môi kết hợp điều trị môi, nhưng nhìn lên môi cứ như đánh son bóng luôn" , cô chia sẻ. Chất son dày giúp bám môi lâu, có thể duy trì độ ẩm trong nhiều giờ mà không cần thoa lại.

Với giá chỉ khoảng $9, đây là lựa chọn có hiệu quả xuất sắc nhất. Sản phẩm phù hợp cho những ai thích chất son dày, bóng bẩy và cần dưỡng ẩm sâu. Tuy nhiên, nếu bạn không thích cảm giác nặng môi hoặc độ bóng quá mức, nên cân nhắc các lựa chọn khác. "Đây là loại son dưỡng yêu thích ở hiệu thuốc của mình ít nhất 2 năm nay" , reviewer chia sẻ về sự trung thành lâu dài với sản phẩm này.

Ảnh naturium

Cocokind Organic Tinted Lip Balm - Vua son dưỡng hiệu thuốc (Giá: $10 - 260K)

"Có lẽ sản phẩm này còn xếp trên Neutrogena ở khoản son dưỡng môi bán ở hiệu thuốc" , TikToker đánh giá cao. Cocokind Organic Tinted Lip Balm được cô gọi là sản phẩm son dưỡng hiệu thuốc tốt nhất trên thị trường.

Chất son siêu mềm, dưỡng ẩm tốt và cực kỳ dễ chịu trên môi. Khác với Neutrogena có độ dày nặng, Cocokind mang lại cảm giác nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn đủ dưỡng ẩm. Bảng màu của dòng này rất đẹp và tự nhiên, đặc biệt là tông hồng được reviewer yêu thích nhất. "Đánh lên môi vừa đẹp vừa hoàn hảo luôn" , cô hào hứng chia sẻ.

Điểm cộng lớn cho cả Cocokind và Naturium là cả hai đều không có mùi hương - điều vô cùng quan trọng với những người nhạy cảm. Cocokind còn được thiết kế đặc biệt để không gây kích ứng cho môi dễ bị chàm, không chứa thành phần nào khiến da môi khó chịu. Với khoảng $10-12, Cocokind là lựa chọn hoàn hảo cho những ai có làn môi nhạy cảm, cần son dưỡng không mùi và mang lại hiệu quả thực sự.

Ảnh cocokind

Lanolips - Không phải ai cũng hợp (Giá: $15 - 395K )

Đây là sản phẩm duy nhất mà reviewer khuyên không nên dùng: "Những thỏi này không hợp với mình chút nào" , cô thẳng thắn chia sẻ. Mỗi lần sử dụng Lanolips, môi cô lại bị nổi mẩn đỏ rất nặng - dấu hiệu rõ ràng của phản ứng kích ứng.

Lanolips nổi tiếng với công thức chứa lanolin (dầu len cừu) - thành phần được cho là dưỡng ẩm tuyệt vời. Tuy nhiên, lanolin cũng là một trong những thành phần gây dị ứng phổ biến nhất trong mỹ phẩm. Với những người có làn môi nhạy cảm hoặc dễ bị chàm, lanolin có thể gây phản ứng nghiêm trọng.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây là trải nghiệm cá nhân với làn môi đặc biệt nhạy cảm. Lanolips vẫn nhận được nhiều đánh giá tích cực từ người dùng khác, đặc biệt là những ai không bị dị ứng với lanolin. Nếu bạn có làn môi nhạy cảm, nên test trước khi sử dụng toàn bộ.

Ảnh lanolips

EADEM Le Chouchou Lip Softening Balm - Ngôi sao mới nổi đáng chú ý (Giá: $24 - 630K)



"Hai loại cuối cùng có lẽ là những loại son dưỡng môi mình thích nhất hiện tại", TikToker giới thiệu với niềm hứng khởi rõ rệt. EADEM Le Chouchou Lip Softening Balm, đặc biệt là màu Guava, đang nhanh chóng trở thành hiện tượng mới tại Sephora.

"Mình đã liên tục tìm kiếm những loại son mới ở Sephora để thử xem có loại nào sánh được với Ole Henriksen không, nhưng loại này thật sự đang đứng ngang hàng nhau trong danh sách yêu thích của mình" , cô chia sẻ - một lời khen có cân nhắc từ người đã thử gần như toàn bộ son dưỡng cao cấp.

EADEM đáp ứng mọi tiêu chí của một thỏi son dưỡng hoàn hảo. Bao bì đẹp mắt với đầu bôi kim loại sang trọng, màu son cực kỳ xinh với sắc tố vừa phải, không quá trong cũng không quá đục. Chất son dày, dưỡng ẩm rất tốt, tạo độ bóng bẩy tự nhiên. "Lên môi cực kỳ dễ chịu, vừa giúp dưỡng vừa làm đẹp môi" , reviewer mô tả. Điểm nổi bật nhất là mùi hương tự nhiên. Khác với nhiều son dưỡng có mùi hương hóa học khó chịu, Udem sử dụng tinh dầu tự nhiên tạo hương thơm dễ chịu.

Ảnh eadem.co

Ole Henriksen Pout Preserve - Chân ái không thể thay thế (Giá: $24 - 630K)

"Và tất nhiên không thể quên cây son dưỡng Ole Henriksen huyền thoại của mình" , reviewer kết thúc với sản phẩm yêu thích tuyệt đối. Ole Henriksen Pout Preserve, đặc biệt là màu Crème Brûlée, là son dưỡng mà cô đã trung thành sử dụng suốt nhiều năm.

"Các bạn thấy đấy, nổi tiếng cũng có lý do mà", cô khẳng định. Màu Crème Brûlée vừa tạo màu nhẹ nhàng cho môi, vừa làm môi trông hồng hào và tươi tắn hơn tự nhiên. Công thức được nghiên cứu kỹ lưỡng với peptide và hyaluronic acid giúp dưỡng ẩm sâu và làm đầy môi theo thời gian.

Đây là loại son dưỡng mà reviewer luôn tìm đến khi môi nứt nẻ hoặc cực kỳ khô. Khác với nhiều son dưỡng chỉ nằm trên bề mặt môi, Ole Henriksen thực sự cấp ẩm từ sâu bên trong. Hiệu quả giữ ẩm lâu dài, không cần thoa lại liên tục. Một lưu ý nhỏ là các màu khác của Ole Henriksen có mùi hương hơi nồng, nên reviewer thường nghiêng về màu Crème Brûlée với hương vanilla nhẹ nhàng hơn. Với $24 và chất lượng vượt trội, đây là khoản đầu tư xứng đáng cho làn môi khỏe đẹp.