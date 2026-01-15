Quái nữ màn ảnh Thái biến mất 2 năm, hình ảnh cuối cùng gây hoang mang

Mới đây, trang fanpage chính thức của series đình đám Girl From Nowhere đã tung ra thông tin khiến cộng đồng fan xôn xao: phim sẽ trở lại với phần mới mang tên "The Reset". Tuy nhiên, với những manh mối được hé lộ, nhiều khả năng nữ chính Nanno huyền thoại của 2 mùa đầu sẽ không xuất hiện trở lại. Điều này càng khiến người hâm mộ tò mò về hiện tại của Kitty Chicha Amatayakul - nữ diễn viên đã biến mất khỏi màn ảnh suốt 2 năm qua.

Ảnh Netflix.

Từ quái nữ Nanno đến biểu tượng thời trang

Nhắc đến Kitty Chicha Amatayakul, không thể không nhắc đến vai diễn để đời đã đưa cô lên hàng ngũ những ngôi sao triệu view khắp châu Á. Với vẻ đẹp sắc lạnh, ánh mắt đầy quyền lực và nụ cười quỷ quyệt đặc trưng, Kitty đã hóa thân hoàn hảo vào nhân vật cô nữ sinh bí ẩn.

Trước khi trở thành Nanno, Kitty Chicha đã là một người mẫu quen thuộc trong làng thời trang Thái Lan. Tuy nhiên, chính sự thành công vang dội của Girl From Nowhere đã giúp sự nghiệp thời trang của Kitty bước sang một chương mới rực rỡ. Chân dài sinh năm 1993 liên tục xuất hiện trên các tạp chí thời trang danh tiếng, trở thành vedette cho nhiều show diễn tại Thái Lan và khu vực Đông Nam Á. Vóc dáng mảnh mai, gương mặt góc cạnh cùng đôi mắt sắc lạnh - những đặc điểm từng làm nên sức hút của Nanno giờ đây lại trở thành vũ khí lợi hại giúp Kitty chinh phục các nhà mốt cao cấp.

Ảnh Saint Laurent, ELLE.

Phong cách của Kitty vô cùng đa dạng: từ nữ tính, quyến rũ đến cá tính, nổi loạn, nhưng luôn toát lên thần thái mạnh mẽ và bí ẩn. Màu tóc bạch kim cùng body size 0 là điều đã thu hút sự chú ý của Saint Laurent - thương hiệu thời trang xa xỉ nổi tiếng với phong cách rock chic, gợi cảm và đầy sức mạnh nữ quyền. Năm 2023, Kitty chính thức được bổ nhiệm vào hàng đại sứ thương hiệu Saint Laurent tại khu vực châu Á - một cột mốc quan trọng đánh dấu sự công nhận quốc tế đối với người đẹp sinh năm 1993.

Với tư cách đại sứ Saint Laurent, Kitty đã có mặt tại nhiều sự kiện thời trang đình đám, đặc biệt là Paris Fashion Week - sân chơi thời trang được mong chờ nhất. Hình ảnh của Kitty Chicha xuất hiện bên cạnh những biểu tượng thời trang toàn cầu đã chứng minh rằng cô không còn chỉ là "quái nữ Nanno" mà đã trở thành một biểu tượng thời trang được săn đón.

Hình ảnh gầy gò gây lo lắng tại Paris Fashion Week

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Kitty tại Paris Fashion Week vào tháng 2/2024 lại để lại nhiều cảm xúc trái chiều. Dù phong cách và khí chất của cô vô cùng ăn nhập với DNA của Saint Laurent nhưng vóc dáng mỏng như lá lúa, gầy trơ xương của người đẹp sinh năm 1993 lại khiến công chúng quốc tế không khỏi lo lắng. Những hình ảnh được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội cho thấy Kitty với thân hình "xơ xác" đến đáng báo động. Xương quai xanh nhô cao, đôi chân và cánh tay gầy guộc, gương mặt hốc hác, tất cả tạo nên một hình ảnh hoàn toàn khác biệt so với Kitty mà công chúng từng biết.

Ảnh Getty Images.

Ảnh IGNV.

Nguyên nhân chính xác đằng sau sự thay đổi ngoại hình đáng lo ngại này vẫn chưa được Kitty hay phía quản lý công bố rõ ràng. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho rằng áp lực công việc đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của cô. Ngành công nghiệp thời trang, đặc biệt là high fashion, từ lâu đã bị chỉ trích vì những tiêu chuẩn cơ thể khắt khe và không lành mạnh. Việc duy trì vóc dáng siêu gầy để phù hợp với sàn diễn hay yêu cầu của các vai diễn đối với 1 diễn viên có thể đã khiến Kitty phải đối mặt với các vấn đề về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Ảnh UPI.

Hai năm im lặng đầy bí ẩn

Kể từ tháng 2/2024, trang Instagram cá nhân của Kitty bỗng nhiên "bặt vô âm tín". Một năm trôi qua mà không có bất kỳ bài đăng mới nào, khiến người hâm mộ càng thêm lo lắng về tình trạng của cô. Tròn 1 năm sau vào tháng 3/2025, cũng tại Spring/Summer fashion show của Saint Laurent, Kitty mới quay trở lại cập nhật hình ảnh mới. Tuy nhiên, vóc dáng của người đẹp vẫn không có nhiều cải thiện.

Dưới những bài đăng cuối cùng cho đến hiện tại đã ngót nghét 1 năm trôi qua, gần đây với thông tin của Girl From Nowhere mùa mới, nhiều bình luận từ người hâm mộ khắp nơi vẫn liên tục gửi đến cô cùng những lời động viên, thăm hỏi tình hình sức khỏe. Nhiều fan bày tỏ họ sẵn sàng chờ đợi, miễn là Kitty ưu tiên chăm sóc bản thân, lấy lại sức khỏe trước khi quay trở lại với sự nghiệp.

Ảnh Getty Images.

"Trở lại đi, bạn là Nanno duy nhất mình muốn", "Sức khỏe quan trọng hơn tất cả. Hãy yêu thương bản thân nhiều hơn", "Nanno, em hãy ăn uống đầy đủ và chăm sóc bản thân nhé. Chúng mình sẽ luôn ủng hộ em!"...

Dù Girl From Nowhere có thể sẽ trở lại mà không có Nanno, nhưng trong lòng người hâm mộ, Kitty Chicha Amatayakul mãi là quái nữ duy nhất, không thể thay thế. Hy vọng rằng cô sẽ sớm lấy lại phong độ, trở về khỏe mạnh và tỏa sáng theo cách riêng của mình.