Triệu Lộ Tư giảm 20kg chỉ còn da bọc xương, nỗ lực lấy lại phong độ khiến ai cũng xót

Triệu Lộ Tư là một trong những gương mặt nổi bật nhất của làng giải trí Hoa ngữ hiện nay, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo cùng sức hút phủ sóng mạnh mẽ trên mạng xã hội. Mỹ nhân sinh năm 1998 ghi dấu ấn nhiều tác phẩm phim ảnh cùng nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào. Tuy nhiên, để có được hào quang như hiện tại, Triệu Lộ Tư từng trải qua giai đoạn đầy áp lực về ngoại hình. Nữ diễn viên bị miệt thị vóc dáng, phải ép cân theo chuẩn “mình hạc xương mai”, gầy đến mức đáng báo động khiến sức khỏe suy kiệt nghiêm trọng.

Thậm chí, Triệu Lộ Tư còn từng bị đột quỵ do thể trạng không đảm bảo, khiến cả làng giải trí Hoa Ngữ chấn động. Sau quãng thời gian đó, nữ diễn viên đã dành thời gian nghỉ ngơi, chú trọng hơn đến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Hiện tại, nữ minh tinh Cbiz được nhận xét đã lấy lại phong độ nhan sắc, thần thái rạng rỡ, tràn đầy năng lượng.

Triệu Lộ Tư là một trong những mỹ nhân Cbiz hàng đầu hiện nay. (Nguồn: Weibo)

Bị miệt thị ngoại hình, từng có giai đoạn nặng chưa đến 40kg

Triệu Lộ Tư vốn sở hữu visual ngọt ngào, dễ tạo thiện cảm và tràn đầy năng lượng của Cbiz. Gương mặt sáng, đường nét hài hòa cùng đôi mắt to tròn giúp người đẹp ghi điểm với vẻ tươi tắn, trong trẻo và đầy sức sống. Dù vậy, ở thời điểm mới bước chân vào làng giải trí, Triệu Lộ Tư từng phải đối mặt với không ít lời miệt thị ngoại hình. Gương mặt đầy đặn, bầu bĩnh của nàng "tiểu hoa" từng bị cho là không phù hợp với tiêu chuẩn siêu gầy khắt khe của Cbiz, khiến nữ diễn viên chịu nhiều áp lực vô hình.

Triệu Lộ Tư từng nhận nhiều ý kiến trái chiều với gương mặt bầu bĩnh. Nữ diễn viên cũng từng chia sẻ bản thân thuộc cơ địa dể tăng cân. (Nguồn: Weibo)

Từ đó, Triệu Lộ Tư bước vào hành trình giảm cân kéo dài suốt 3 năm với cường độ được cho là khá khắc nghiệt. Từ mức cân nặng khoảng 56 kg, nữ diễn viên liên tục siết cân và cho đến khi bị đột quỵ, cân nặng của cô chỉ còn 38 kg, tức đã giảm gần 20 kg so với ban đầu. Không thể phủ nhận rằng việc giảm cân giúp Triệu Lộ Tư thay đổi rõ rệt về ngoại hình, gương mặt trở nên sắc nét, vóc dáng mảnh mai hơn. Thực tế, thời điểm được xem là đỉnh cao nhan sắc của nữ diễn viên lại rơi vào giai đoạn gương mặt vẫn cân đối, có da có thịt, toát lên vẻ tươi tắn và tràn đầy năng lượng.

Giai đoạn được xem là đỉnh cao nhan sắc của Triệu Lộ Tư. Vóc dáng nữ diễn viên mảnh mai, gương mặt thon hơn nhưng vẫn cân đối, không quá gầy. (Nguồn: Weibo)

Việc giảm cân quá mức đã khiến Triệu Lộ Tư nhiều lần rơi vào tình trạng khiến công chúng không khỏi lo lắng. Thân hình của minh tinh Cbiz trở nên mảnh khảnh đến mức báo động, những đường cong mềm mại gần như biến mất, ba vòng không còn rõ nét. Trong nhiều khoảnh khắc xuất hiện trước ống kính, cô lộ rõ vẻ mệt mỏi, tiều tụy, thần thái kém rạng rỡ so với trước. Đáng chú ý, khi nhìn xuống vóc dáng tổng thể, phần cổ và thềm ngực nữ diễn viên gầy trơ xương, hình ảnh ai nhìn cũng phải xót xa.

Vóc dáng mỏng như tờ giấy của Triệu Lộ Tư từng khiến cõi mạng xôn xao. (Nguồn: Weibo)

Hình ảnh đột quỵ của mỹ nhân sinh năm 1998 từng gây chấn động truyền thông với vóc dáng teo tóp, sức khỏe suy sụp. Cân nặng lúc này của nữ diễn viên theo nhiều nguồn tin chỉ khoảng 37kg. (Nguồn: Weibo)

Trở lại ngoạn mục, xinh đẹp và rạng rỡ hơn

Nhìn vào tình trạng sức khỏe của Triệu Lộ Tư ở thời điểm đó, ít ai có thể nghĩ rằng nữ diễn viên lại hồi phục nhanh đến vậy. Trong những ngày đầu bước vào quá trình vật lý trị liệu, cô chỉ có thể đi được vài bước loạng choạng, phải tập cầm thìa, đũa và thậm chí tập lại những sinh hoạt cá nhân cơ bản như một đứa trẻ mới bắt đầu học mọi thứ.

Vậy mà chỉ sau khoảng một tháng, Triệu Lộ Tư đã gây bất ngờ khi xuất hiện tại buổi gặp gỡ 100 người hâm mộ ở quê nhà Thành Đô. Dù cơ thể chưa hoàn toàn linh hoạt như trước, cô đã có thể tự đi lại, trò chuyện và tương tác với fan. Đáng chú ý, diện mạo của nữ diễn viên đã trở nên xinh đẹp, tươi tắn, tinh thần thoải mái, vui vẻ hơn hẳn. Theo chia sẻ từ bạn bè thân thiết, trong một tháng dưỡng bệnh, Triệu Lộ Tư đã tăng khoảng 4 kg, từ 36,9 kg lên 41 kg, cho thấy dấu hiệu phục hồi tích cực cả về thể chất lẫn tinh thần.

Diện mạo Triệu Lộ Tư trong 1 tháng dưỡng bệnh khiến nhiều người phải nể phục. (Nguồn: Weibo)

Ở thời điểm hiện tại, Triệu Lộ Tư được nhận xét là đã ổn định cả về sức khỏe lẫn trạng thái tinh thần. Nữ diễn viên không còn xuất hiện với vóc dáng mảnh khảnh đến đáng lo như trước, thay vào đó là hình ảnh có da có thịt hơn, gương mặt đầy đặn và tươi tắn. Làn da hồng hào, ánh mắt có thần cùng nụ cười rạng rỡ giúp cô toát lên nguồn năng lượng tích cực, tràn đầy sức sống.

Việc tăng cân một cách hợp lý không chỉ giúp Triệu Lộ Tư cải thiện thể trạng mà còn khiến nhan sắc thăng hạng rõ rệt, các đường nét gương mặt trở nên mềm mại, cân đối hơn. Dễ thấy, khi sức khỏe được đặt đúng vị trí, thần thái của nữ diễn viên cũng quay trở lại đúng phong độ vốn có, vừa tươi tắn, vừa giữ trọn nét ngọt ngào đặc trưng.