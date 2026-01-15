Có hãng son cứ trời lạnh là chiếm sóng MXH: Quá nhiều màu hot trend, lên môi slay thôi rồi!

Cứ mỗi khi tiết trời chuyển lạnh, cộng đồng làm đẹp lại có chung một tín hiệu ngầm: son M.A.C bắt đầu phủ sóng dày đặc trở lại . Không ồn ào hay chạy theo trào lưu nhất thời, M.A.C quay trở lại đúng vào thời điểm mà người ta có xu hướng tìm đến những thỏi son đậm màu, tông trầm, đánh lên là thấy rõ khí chất mùa đông - một lựa chọn mang tính thói quen, gắn liền với cảm giác an toàn và quen thuộc của nhiều tín đồ makeup.

Nếu trước đây, M.A.C từng không ít lần bị gắn mác son lì, khô môi, thì vài năm trở lại đây, brand đã có cú "lột xác" rõ rệt. Các dòng son mới được nâng cấp mạnh về kết cấu, mang lại hiệu ứng mượt mà, dễ chịu hơn rất nhiều trên môi. Đặc biệt trong mùa đông hanh khô, lớp dưỡng được bổ sung giúp son không chỉ đẹp mà còn thoải mái suốt nhiều giờ liền.

(Nguồn: Xiaohongshu)

Cụ thể, công thức son mới của M.A.C có khả năng dưỡng ẩm liên tục lên đến 8 giờ, nhờ sự kết hợp của các thành phần giàu dưỡng chất như chiết xuất hoa lựu, dầu hạt trà và dầu tầm xuân. Kết cấu son lướt êm, lên màu đậm nét ngay từ lần quẹt đầu tiên, đồng thời che phủ rãnh môi khá hoàn hảo, giúp môi trông đầy đặn và sắc nét hơn hẳn. Khi môi đủ ẩm, các nếp nhăn li ti và rãnh môi cũng được làm mờ rõ rệt, tạo hiệu ứng căng mọng tự nhiên – điều mà hội môi khô luôn "khao khát" mỗi mùa lạnh về.

Và tất nhiên, mùa đông thì không thể thiếu những gam màu trầm ấm, có chiều sâu - thế mạnh vốn có của M.A.C. Dưới đây là những màu son M.A.C được đánh giá cực kỳ hợp vibe mùa lạnh, dễ dùng và không lo lỗi mốt:

1. MAC Diva

Khi nhắc đến những gam đỏ trầm làm nên tên tuổi của M.A.C, Diva luôn là cái tên được gọi đầu tiên. Ra mắt từ thập niên 90, Diva không chỉ là một trong những best-seller bền bỉ nhất của thương hiệu, mà còn trở thành biểu tượng gắn liền với hình ảnh son môi mùa lạnh. Sắc đỏ burgundy pha nâu ấm mang độ sâu rõ nét, giúp đôi môi trông sắc sảo, quyền lực nhưng vẫn giữ được vẻ quyến rũ rất cổ điển.

Màu đỏ burgundy huyền thoại của MAC siêu phù hợp để dùng mỗi mùa Thu - Đông. (Nguồn: Instagram)

Đặt trong finish Satin mịn mượt, Diva lên môi đậm màu, đều và đúng sắc, tạo hiệu ứng sang trọng rõ rệt mà không hề khô cứng. Chính độ ấm và chiều sâu ổn định của màu son – lên môi gần như trùng khớp với hình ảnh quảng bá – đã khiến Diva được nhiều tín đồ làm đẹp xem là "chân ái" mỗi mùa Thu - Đông, đặc biệt với những ai yêu thích phong cách trưởng thành, cá tính và không bao giờ lỗi mốt.

2. MAC Locked Kiss 24HR Lipstick Extra Chili



Nếu muốn tìm một sắc đỏ cay nồng đúng chất mùa lạnh nhưng vẫn đảm bảo độ bền màu vượt trội, Locked Kiss 24HR Lipstick Extra Chili là lựa chọn rất đáng chú ý. Extra Chili mang tông đỏ gạch pha cam trầm, rực rỡ vừa đủ để tạo điểm nhấn nhưng không quá chói, giúp gương mặt trông tươi tắn và có sức sống ngay cả trong những ngày trời xám lạnh.

MAC Locked Kiss 24HR Lipstick Extra Chili mang sắc đỏ gạch ánh cam ấm áp, giúp đôi môi trở thành điểm nhấn nổi bật giữa tiết trời lạnh

Thuộc dòng Locked Kiss 24HR, thỏi son này nổi bật với khả năng bám màu lâu lên đến 24 giờ, chống lem, chống trôi rõ rệt nhưng vẫn giữ được cảm giác nhẹ môi. Chất son lì mỏng, ôm môi gọn gàng, lên màu chuẩn ngay từ lần thoa đầu tiên mà không bị dày hay nặng. Extra Chili đặc biệt phù hợp với những layout makeup tối giản, nền trong veo, chỉ nhấn môi – khi bạn cần một màu son đủ nổi bật để "giữ spotlight" suốt cả ngày dài mà không phải dặm lại nhiều lần.

3. MAC Lustreglass Sheer‑Shine Lipstick 543 Posh Pit



MAC Lustreglass Sheer‑Shine Lipstick 543 Posh Pit là lựa chọn dành cho những ai yêu thích hiệu ứng môi bóng trong, căng mọng nhưng vẫn muốn giữ cảm giác ấm áp. Posh Pit mang tông hồng nâu trong trẻo, lên môi ánh bóng nhẹ nhàng, tạo hiệu ứng môi khỏe và mềm mại – rất phù hợp với makeup tối giản hoặc những ngày không muốn đánh son quá đậm.

MAC 543 Posh pit với sắc hồng nâu trong veo, bóng nhẹ và giàu dưỡng, cho đôi môi căng khỏe đúng chuẩn mùa lạnh. (Nguồn: Instagram)

Thuộc dòng Lustreglass Sheer Shine, thỏi son này gây ấn tượng bởi kết cấu sheer mỏng nhẹ, giàu dưỡng, giúp môi luôn ẩm mượt và hạn chế lộ vân môi trong thời tiết hanh khô. Màu son lên nhẹ nhàng, có thể chồng nhiều lớp để tăng sắc độ mà vẫn giữ được độ trong tự nhiên. Posh Pit đặc biệt hợp dùng hằng ngày, từ đi làm, đi học đến những buổi hẹn nhẹ, khi bạn muốn một đôi môi bóng khỏe, tinh tế và đúng tinh thần mùa đông hiện đại.

4. MAC Lustreglass Sheer‑Shine Lipstick 540 Thanks It's MAC

MAC Lustreglass Sheer‑Shine Lipstick 540 Thanks, It's MAC là gam hồng đào ánh beige nhẹ nhàng, dễ dùng và không kén phong cách. Màu son lên môi trong trẻo, tạo hiệu ứng MLBB tự nhiên, giúp gương mặt trông sáng và mềm mại hơn mà không cần makeup cầu kỳ.

Thanks It’s MAC mang sắc hồng đào ánh beige trong veo, bóng ẩm nhẹ, đánh lên là thấy gương mặt dịu dàng hẳn. (Nguồn: Instagram)

Thuộc dòng Lustreglass Sheer-Shine, thỏi son này sở hữu chất son mỏng nhẹ, bóng ẩm vừa phải, giàu dưỡng nên rất thân thiện với đôi môi khô trong thời tiết hanh lạnh. Màu son có thể đánh một lớp để giữ vẻ tự nhiên, hoặc chồng thêm để tăng sắc độ mà vẫn giữ được độ bóng trong, không nặng môi. Thanks, It's M·A·C 540 đặc biệt phù hợp cho makeup hằng ngày, khi bạn muốn một màu son nhẹ nhàng, tinh tế nhưng vẫn đủ xinh để diện suốt mùa đông.

5. MACximal Silky Matte 666 Sweet Deal

Đây là gam hồng da trung tính mang sắc độ vừa vặn, đủ tươi tắn để gương mặt trông rạng rỡ hơn nhưng vẫn giữ được cảm giác ấm áp đặc trưng của mùa lạnh. So với các gam nâu hay đỏ trầm quen thuộc, Sweet Deal tạo hiệu ứng nhẹ nhàng, trẻ trung hơn, rất phù hợp với những ai muốn đổi gió nhưng vẫn giữ tinh thần makeup Thu – Đông. Màu son này không kén da, dễ "ăn" cả làn da sáng lẫn da trung bình, thậm chí da ngăm vẫn có thể dùng đẹp nếu makeup nền gọn gàng.

Màu Sweet Deal là màu hồng da trung tính, tươi tắn, nhưng vẫn giữ được cảm giác ấm áp, dễ dùng cho nhiều tông da. (Nguồn: Instagram)

Trên nền chất son MACximal Silky Matte, Sweet Deal lên màu mịn, đều và không bị bệt. Lớp son lì mượt giúp sắc hồng da trông gọn gàng, tự nhiên, không lộ vân môi hay gây khô căng, đặc biệt quan trọng trong thời tiết hanh khô. Đây là màu son lý tưởng cho makeup hằng ngày, từ đi làm, đi học đến những buổi hẹn nhẹ nhàng, khi bạn muốn một đôi môi tươi tắn, dễ gần nhưng vẫn đủ chỉn chu cho mùa lạnh.

6. MAC Film Noir

Với tinh thần màu trầm ấm đặc trưng của mùa lạnh, Film Noir là gam nâu socola mang sắc độ sâu và đậm, thuộc finish Satin bóng nhẹ, tạo hiệu ứng môi mềm mại nhưng vẫn sắc nét. Màu son này nằm trong bộ sưu tập hợp tác giữa M.A.C x Patrick Starrr, nhanh chóng được chú ý nhờ khả năng lên màu chuẩn ngay từ lần thoa đầu tiên, màu phủ đều và giữ form môi rõ ràng.

Film Noir là một màu nâu socola, thuộc finish Satin với độ bóng nhẹ. (Nguồn: Instagram)

Điểm cộng của Film Noir là còn có chì kẻ môi đồng màu, giúp viền môi sắc nét hơn và hỗ trợ giữ màu son bền đẹp suốt nhiều giờ. Tuy nhiên, khi lên môi thực tế, Film Noir có xu hướng nghiêng về nâu nhiều hơn so với hình ảnh quảng bá, vì vậy sẽ đặc biệt phù hợp với những ai yêu thích các gam nâu trầm cá tính, makeup tone lạnh hoặc phong cách sắc sảo, trưởng thành trong mùa Thu – Đông.