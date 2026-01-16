Sang tuổi 30, Jennie tung loạt ảnh khiến cả MXH phải ồn

Jennie đang khiến cõi mạng bùng nổ với loạt hình ảnh từ photobook J2NNI5 phát hành đi kèm với triển lãm ảnh cá nhân đầu tiên kỷ niệm tuổi 30 của nữ idol. Không cần sân khấu hoành tráng hay chiến dịch quảng bá rầm rộ, chỉ riêng visual trong dự án này cũng đủ để cái tên Jennie phủ sóng khắp các nền tảng. Cuốn photobook này tập hợp những bức ảnh chưa từng công bố ghi lại Jennie ở tuổi 25, được chụp bởi các nhiếp ảnh gia danh tiếng Hàn Quốc như Hong Janghyun, Shin Sunhye và Mok Jungwook, mang đến góc nhìn chân thực, tự nhiên hơn về nữ nghệ sĩ — khác với hình ảnh được dàn dựng thường thấy. Ngôi sao hàng đầu Kpop đã tham gia trực tiếp ở mọi khâu thực hiện, từ ý tưởng đến lựa chọn hình ảnh và thiết kế cuốn sách, thể hiện sự đầu tư cá nhân sâu sắc cho dự án này.

Được phát hành dưới dạng phiên bản giới hạn (limited), J2NNI5 nhanh chóng được cộng đồng người hâm mộ săn đón cuồng nhiệt. Mức giá công bố cũng gây chú ý khi rơi vào khoảng 250 – 300 USD (chưa bao gồm phí vận chuyển), nhưng vẫn liên tục cháy hàng, cho thấy sức hút khó cưỡng của “IT girl toàn cầu”.

Jennie mang đến 2 sắc thái đối lập trong J2NNI5. (Nguồn: X)

Không đơn thuần là một ấn phẩm lưu niệm dành cho người hâm mộ, photobook J2NNI5 được xem như tuyên ngôn hình ảnh táo bạo và trưởng thành của Jennie ở một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp. Xuyên suốt hàng trăm trang sách, người xem được dẫn dắt qua nhiều “phiên bản” khác nhau của nữ thần tượng: lúc gợi cảm, sắc sảo đến nghẹt thở, lúc lại mong manh, ngọt ngào và trong trẻo như những khoảnh khắc đời thường hiếm hoi được hé lộ.

Ở những khung hình mang gam màu trầm hoặc ánh sáng mạnh, Jennie hiện lên với giao diện sexy và táo bạo, khoe trọn thần thái của một ngôi sao toàn cầu. Ánh mắt sắc lạnh, khí chất tự tin, khả năng làm chủ cơ thể và ống kính đã tạo nên một vẻ gợi cảm hiện đại, chủ động và rất “Jennie”. Loạt trang phục táo bạo, thậm chí là cả hình ảnh bán nude cực cháy giúp nữ idol khoe trọn vóc dáng khỏe khoắn, săn chắc.

Hình ảnh Jennie sexy, táo bạo và phóng khoáng được khắc họa chân thật qua những khung hình của J2NNI5. (Nguồn: X)

Trái ngược với đó, photobook cũng dành nhiều không gian cho những khoảnh khắc ngọt ngào, trong trẻo hơn. Jennie ghi điểm với vẻ đẹp tự nhiên cùng layout trang điểm tối giản, mái tóc buông lơi tự nhiên, ánh nhìn dịu dàng và có phần mơ màng. Những bức ảnh này mang cảm giác rất gần, rất đời, như thể người xem đang bắt gặp Jennie trong những phút giây riêng tư, không ánh đèn sân khấu, không hào quang. Chính sự đối lập giữa hai thái cực – quyến rũ và thuần khiết đã tạo nên chiều sâu cho những khung hình đời thường nhưng không kém phần nghệ thuật.

Visual trong trẻo, ngọt ngào của Jennie "đốn tim" người hâm mộ. (Nguồn: X)

Điểm đặc biệt của J2NNI5 nằm ở việc Jennie không bị “đóng khung” trong một hình tượng cố định. Mỗi trang ảnh là một lát cắt cảm xúc, phản ánh hành trình trưởng thành của cô ở tuổi 25: tự do hơn trong cách thể hiện bản thân, dám thử nghiệm và cũng dám để lộ những góc mềm mại, dễ tổn thương. Việc hợp tác cùng nhiều nhiếp ảnh gia khác nhau càng giúp bộ ảnh trở nên đa dạng về màu sắc, bố cục nhưng vẫn giữ được tinh thần nhất quán.

J2NNI5 mang giá trị như một cuốn nhật ký hình ảnh – nơi Jennie kể câu chuyện của chính mình bằng ánh nhìn, biểu cảm và khí chất. Một Jennie vừa sexy, táo bạo, vừa trong trẻo, dịu dàng; vừa là biểu tượng thời trang toàn cầu, vừa là một người phụ nữ đang tận hưởng và làm chủ giai đoạn rực rỡ nhất của tuổi trẻ.

Thần thái cùng khả năng "bắn ảnh" cực bén của Jennie. (Nguồn: X)



