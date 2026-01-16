Louis Vuitton mang di sản Monogram “phủ sóng” trung tâm TP.HCM

Kỷ niệm 130 năm ra đời họa tiết Monogram, Louis Vuitton lần đầu tiên "đặt chân" đến các vị trí đắc địa nhất TP.HCM, phủ sóng họa tiết di sản Monogram trên loạt biển billboard ngoài trời

Năm thiết kế kinh điển của nhà mốt: Speedy, Alma, Neverfull, Noé và Keepall lần lượt xuất hiện tại các tuyến đường biểu tượng.

Các thiết kế như những dấu ấn thời gian, đại diện cho các chương khác nhau trong hành trình hơn một thế kỷ của Louis Vuitton.

Mỗi thiết kế là một biểu tượng của di sản thủ công, tinh thần du hành và sự chuyển động không ngừng.

Nối dài từ lịch sử đến hiện tại và tương lai, họa tiết Monogram đã len lỏi vào cuộc sống hàng ngày qua các dòng túi kinh điển. Trong khuôn khổ kỷ niệm 130 năm Monogram, Louis Vuitton mang đến ba lát cắt khác biệt của di sản với các bộ sưu tập: Monogram Origine, VVN và Time Trunk cùng nhau phác họa hành trình Monogram không ngừng chuyển động qua các thế hệ.

Monogram Origine gợi nhắc đến nguồn cội của họa tiết Monogram 1896 thông qua bề mặt vải mềm nhẹ, được xử lý bằng kỹ thuật dệt Jacquard cùng bảng màu từ cổ điển đến trẻ trung. Với BST VVN mang đến chất liệu da bò thuộc thảo mộc tự nhiên, tôn vinh sắc độ nguyên bản và khả năng chuyển màu theo thời gian. Trong khi đó, Time Trunk mang tinh thần thử nghiệm rõ nét với kỹ thuật in trompe-l’œil (đánh lừa thị giác) và bảng màu tương phản, tái hiện những chiếc rương trên chất liệu canvas.

Cụ thể, 5 mẫu túi kinh điển Speedy, Keepall, Alma, Side Trunk, Noé, Neverfull được tái hiện qua chất liệu canvas mới, da VVN và họa tiết mới tôn vinh bí thuật chế tác rương.

Thiết kế Speedy (1930) gắn với khái niệm di chuyển cá nhân và đời sống không ngừng dịch chuyển. Trong bộ sưu tập mới, tinh thần ấy tiếp tục được làm mới khi Speedy khoác lên những chất liệu mềm mại cùng bảng màu phong phú.

Với phom dáng túi mềm, túi Keepall (1930) là hiện thân của tinh thần du hành của Louis Vuitton. Qua bao thế hệ, chiếc túi Keepall đã luôn là người bạn đồng hành bền bỉ cùng các lữ khách trên nhiều hành trình khám phá chân trời mới.

Noé (1932) khởi nguồn từ yêu cầu của đơn đặt hàng đặc biệt: Thiết kế chiếc túi đựng vừa năm chai rượu champagne. Và Louis Vuitton đã biến tấu Noé mang phom dáng túi đáy rộng cùng chi tiết dây rút ở miệng túi như kiểu túi bucket (túi hình xô).

Alma (1992) mở ra cuộc đối thoại với kiến trúc Paris: Những đường nét mạnh mẽ, giàu tính kiến trúc của Squire và Alma mang dấu ấn rõ nét của trào lưu Art Deco. Dù là phiên bản cổ điển hay được cách tân, thiết kế túi Alma là hiện thân của di sản và tinh thần không ngừng đổi mới của Louis Vuitton.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2007, mẫu túi Neverfull đã trở thành biểu tượng vượt thời gian của Louis Vuitton, luôn sẵn sàng "chứa đựng cả thế giới" cho mọi chuyến đi.