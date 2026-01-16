Nữ diễn viên đang từ 105kg giảm xuống chỉ còn 55kg: Nhìn món khô gà tự làm là hiểu vấn đề

Từ mốc cân nặng từng chạm ngưỡng 105kg xuống còn 55kg và duy trì vóc dáng ổn định suốt nhiều năm không tái tăng cân, hành trình giảm cân của nữ diễn viên, MC Tiểu Trinh (Xiao Zhen) luôn là chủ đề được công chúng quan tâm. Điều đáng nói là cô không lựa chọn con đường nhịn ăn khắc nghiệt, mà kiên trì xây dựng lối sống lành mạnh với nhiều phương pháp khác nhau. Trong đó, gần đây nhất, món khô gà giàu đạm do chính tay cô làm bất ngờ gây sốt mạng xã hội và được xem như "bí kíp mới" được cô chia sẻ công khai.

Từ 105kg xuống 55kg: hành trình dài hơi chứ không phải phép màu

Tiểu Trinh từng nhiều lần thẳng thắn thừa nhận, để giảm được hơn 50kg và không rơi vào vòng luẩn quẩn tăng - giảm cân, cô đã trải qua nhiều giai đoạn ăn kiêng, điều chỉnh khẩu phần, tập luyện và thay đổi thói quen sinh hoạt . Việc giảm cân của cô không diễn ra trong thời gian ngắn mà là cả một quá trình kéo dài, đòi hỏi sự kỷ luật cao.

Trong những năm gần đây, khi cân nặng đã ổn định, nữ diễn viên tập trung nhiều hơn vào việc ăn đúng và ăn bền vững , thay vì ép cân. Và cũng chính trong giai đoạn này, cô mới chia sẻ thêm về món khô gà giàu protein như một cách hỗ trợ chế độ ăn hiện tại, chứ không phải phương pháp duy nhất giúp cô giảm từ 105kg xuống 55kg.

Khô gà tự làm - món ăn vặt "cứu cánh" khi giảm cân

Theo chia sẻ của Tiểu Trinh, món khô gà cô sử dụng không phải loại bán sẵn ngoài thị trường mà là khô gà tự làm tại nhà . Cô chọn ức gà, thái lát mỏng rồi cho vào máy sấy, sấy ở nhiệt độ thấp khoảng 70 độ C trong 8 tiếng.

Cách làm này giúp giữ được hàm lượng protein, đồng thời loại bỏ phần lớn nước, khiến protein trở nên cô đặc hơn và dễ hấp thụ. Đặc biệt, khô gà tự làm không bị mặn gắt, không chứa đường hay phụ gia như các loại snack chế biến sẵn, vừa tiện lợi vừa giúp thỏa cảm giác thèm ăn vặt trong giai đoạn kiểm soát cân nặng.

Vì sao khô gà lại được giới dinh dưỡng đánh giá cao?

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, khô gà có ưu điểm lớn là giàu protein, ít chất béo và rất thấp tinh bột , phù hợp với người đang trong giai đoạn giảm mỡ. Protein giúp kéo dài cảm giác no, ổn định đường huyết, hạn chế ăn quá đà và đồng thời bảo toàn khối cơ - yếu tố quan trọng để tránh tình trạng giảm cân nhưng cơ thể chảy xệ.

So với bánh kẹo, trà sữa hay đồ ngọt, việc chọn khô gà tự làm làm món ăn vặt giúp việc kiểm soát calo trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, đặc biệt với những người hay ăn vặt vì buồn chán hoặc căng thẳng.

Ăn nhiều đạm nhưng không cực đoan

Dù áp dụng chế độ ăn giàu protein, Tiểu Trinh không loại bỏ hoàn toàn tinh bột. Cô từng chia sẻ rằng bữa trưa vẫn ăn cơm trắng với lượng vừa phải để tránh tình trạng trao đổi chất chậm lại một lỗi mà rất nhiều người giảm cân thường mắc phải.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo, protein nên được phân bổ đều trong ngày, kết hợp với nguồn tinh bột lành mạnh và rau xanh. Việc ăn quá nhiều đạm hoặc phụ thuộc vào thực phẩm chế biến sẵn có thể phản tác dụng nếu không kiểm soát tốt.

Không chạy theo trào lưu, quan trọng là duy trì được lâu dài

Chế độ ăn giàu protein đặc biệt phù hợp với người dễ đói, hay thèm ăn vặt, người có thói quen tập luyện hoặc lo ngại việc giảm cân sẽ khiến cơ thể mất cơ, kém săn chắc. Tuy nhiên, với những người có bệnh lý nền như vấn đề về thận, việc áp dụng cần có sự tư vấn từ bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.

Điểm mấu chốt trong hành trình của Tiểu Trinh không nằm ở một món ăn cụ thể, mà ở việc biến chế độ ăn lành mạnh thành thói quen sống hằng ngày . Khô gà chỉ là một mảnh ghép mới được cô chia sẻ, nhưng chính sự kiên trì suốt nhiều năm mới là lý do giúp nữ diễn viên giữ được vóc dáng gọn gàng, khỏe mạnh mà không rơi vào cảnh "giảm rồi lại tăng".

