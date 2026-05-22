Toàn cảnh scandal "chôn vùi" Kim Soo Hyun: Kim Sae Ron qua đời, 1 năm đấu tố như phim và cú "plot twist" không ngờ

Năm 2025, showbiz Hàn Quốc rúng động với vụ việc Kim Soo Hyun bị Viện Garo Sero cùng gia đình Kim Sae Ron cáo buộc từng có mối quan hệ tình cảm với nữ diễn viên khi cô chưa đủ tuổi vị thành niên, cũng như có hành vi đòi nợ dồn ép Kim Sae Ron vào bước đường cùng khiến cô qua đời. Bê bối tình - tiền này đẩy tài tử Queen Of Tears vào làn sóng chỉ trích dữ dội từ công chúng. Anh từ ngôi sao hạng S và nam diễn viên có thu nhập cao bậc nhất showbiz Hàn Quốc trở thành "kẻ tội đồ" bị tẩy chay trên diện rộng, phải tạm dừng hoạt động nghệ thuật hoàn toàn hơn 1 năm qua.

Đến hiện tại, vụ đấu tố giữa Kim Soo Hyun với Viện Garo Sero và gia đình Kim Sae Ron vẫn liên tiếp xuất hiện nhiều diễn biến nóng, khiến công chúng "đu không kịp thở".

Và mới nhất vào sáng 21/5, SPOTV NEWS đưa tin Văn phòng Công tố Quận Trung tâm Seoul vừa nộp đơn yêu cầu lệnh bắt tạm giam đối với Kim Se Ui - người đứng đầu kênh YouTube Viện Garo Sero - với cáo buộc phát tán thông tin sai sự thật về Kim Soo Hyun thông qua các buổi phát sóng trên YouTube, bao gồm thông tin Kim Soo Hyun từng hẹn hò với Kim Sae Ron khi cô còn là trẻ vị thành niên và thông tin Kim Sae Ron qua đời do bị phía Kim Soo Hyun ráo riết đòi nợ.

Thông báo này của cảnh sát Hàn Quốc được xem là diễn biến có lợi cho Kim Soo Hyun trong cuộc chiến pháp lý với Viện Garo Sero và gia đình nhằm bác bỏ tất cả cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến Kim Sae Ron để bảo vệ danh dự, khôi phục hình ảnh của nam diễn viên.

Sau hơn 1 năm, cùng nhìn lại toàn cảnh vụ đấu tố khiến Kim Soo Hyun "ngã ngựa" rúng động châu Á.

Tháng 3/2024: Kim Sae Ron leak ảnh thân mật với Kim Soo Hyun

Rạng sáng 24/3/2024, Kim Sae Ron gây chấn động toàn cõi mạng khi bất ngờ đăng lên trang cá nhân bức ảnh má kề má đầy tình tứ bên Kim Soo Hyun. Sao nhí 1 thời xóa ngay bức hình chỉ sau ít phút đăng lên, nhưng tấm ảnh đã được lan truyền nhanh chóng, đồng thời làm thổi bùng lên nghi vấn tình ái giữa 2 nghệ sĩ họ Kim. Ngay sau đó, phía tài tử Queen Of Tears đã nhanh chóng lên tiếng bác bỏ tin đồn hẹn hò.

Sau đó, cựu phóng viên giải trí Lee Jin Ho cho biết mình đã có cuộc trò chuyện với người quen của Kim Sae Ron. Theo lời cựu phóng viên, bạn bè Kim Sae Ron tiết lộ nữ nghệ sĩ trẻ đăng bức ảnh chụp cùng Kim Soo Hyun nhằm khoe với công chúng rằng mình từng rất nổi tiếng và thân thiết với cả tài tử hàng đầu xứ Hàn. Nguồn tin cho biết thêm, nữ diễn viên rất hối hận về hành động bốc đồng khiến tin đồn hẹn hò với đàn anh hơn 12 tuổi lan rộng.

Ngay lập tức, Kim Sae Ron bị dư luận chỉ trích chiêu trò khi sẵn sàng tạo thị phi bằng cách gắn tên mình vào ngôi sao nổi tiếng để tạo ra những đồn đoán, tranh luận trái chiều miễn sao được công chúng nhắc tới, cho dù có bị hàng trăm nghìn người mắng chửi. Trước đó, sự nghiệp và danh tiếng của Kim Sae Ron đã tiêu tan vì bê bối say rượu lái xe gây tai nạn rồi bỏ trốn.

Ngày 16/2/2025: Kim Sae Ron qua đời ngay sinh nhật của Kim Soo Hyun

Tối 16/2/2025, dư luận Hàn Quốc bàng hoàng khi cảnh sát xác nhận Kim Sae Ron đã qua đời ở tuổi 25. Sự việc càng gây bàn tán khi dân tình phát hiện Kim Sae Ron ra đi ngay ngày sinh nhật của Kim Soo Hyun.

Theo đồn cảnh sát Seongdong ở Seoul (Hàn Quốc), nữ diễn viên được phát hiện tử vong ở nhà riêng vào 16h54 phút. Một người bạn của Kim Sae Ron đã phát hiện vụ việc và trình báo với cảnh sát. Người bạn này vốn có hẹn trước với sao nhí đình đám xứ Hàn. Khám nghiệm hiện trường bước đầu cho thấy không có dấu vết tội phạm như dấu hiệu xâm nhập bất hợp pháp, xô xát tại hiện trường Kim Sae Ron tử vong. Do đó, cảnh sát kết luận Kim Sae Ron tự tử. Trước khi mất, cô đã lộ nhiều dấu hiệu bất ổn tâm lý.

Ngày 10/3/2025: Viện Garo Sero "khai chiến", cáo buộc Kim Soo Hyun hẹn hò trẻ vị thành niên, dồn ép Kim Sae Ron đến lựa chọn cực đoan

1 tháng sau khi Kim Sae Ron qua đời, kênh YouTube Viện Garo Sero gây dậy sóng khi livestream tiết lộ Kim Soo Hyun và cố diễn viên từng hẹn hò bí mật suốt 6 năm. Tình tiết sốc nhất là sự xuất hiện của 1 người phụ nữ tự xưng là dì của Kim Sae Ron. Người này đã cáo buộc Kim Soo Hyun qua lại với Kim Sae Ron khi cháu gái mình mới 15 tuổi và công ty Gold Medalist của nam diễn viên đã gửi giấy nợ 700 triệu won (12,3 tỷ đồng), thư luật sư đe dọa nhằm bức ép Kim Sae Ron trả nợ. Do tinh thần suy sụp, áp lực nợ nần bủa vây, dư luận tẩy chay, Kim Sae Ron đã có hành động cực đoan rồi qua đời.

Sau đó, gia đình Kim Sae Ron cũng khẳng định con gái họ đã hẹn hò với Kim Soo Hyun từ ngày 19/11/2015 đến tháng 7/2021 thì chia tay. Ở thời điểm mới qua lại, cố diễn viên đang học lớp 9. Trả lời phỏng vấn của Viện Garo Sero, mẹ Kim Sae Ron cho biết bà muốn vạch trần mọi chuyện chỉ để khôi phục danh dự cho con gái. Trước khi mất, Kim Sae Ron bị nhiều tiếng xấu và liên tục bị netizen khủng bố. Mẹ Kim Sae Ron cho rằng vì Kim Soo Hyun phủ nhận hẹn hò mà Kim Sae Ron phải chịu tiếng oan trong thời gian dài.

Viện Garo Sero yêu cầu Kim Soo Hyun phải xin lỗi gia đình Kim Sae Ron ngay lập tức, nếu không sẽ tung ảnh nóng của anh. Ngay lập tức, phía Kim Soo Hyun phủ nhận mọi cáo buộc và dọa kiện. Đáp trả, Viện Garo Sero đe dọa sẽ có đơn kiện Kim Soo Hyun tội quan hệ với trẻ vị thành niên.

11-15/3/2024: Viện Garo Sero tung loạt ảnh thân mật, tin nhắn riêng cầu cứu, van xin Kim Soo Hyun của Kim Sae Ron

Do Kim Soo Hyun im hơi lặng tiếng, quyết không thừa nhận mối quan hệ với Kim Sae Ron, Viện Garo Sero đã phát tán vô số ảnh thân mật của cặp đôi trong 6 năm hẹn hò. Hình ảnh này chính thức vạch trần màn nói dối của tài tử hạng S về mối quan hệ của anh và Kim Sae Ron. Trước đó, vào năm 2024, tài tử đã lên tiếng phủ nhận bản thân từng hẹn hò với sao nhí đình đám Kbiz.

Đồng thời, kênh YouTube này cũng đăng tải đoạn tin nhắn Kim Sae Ron cầu cứu, van xin Kim Soo Hyun trong sự thống khổ sau khi bị công ty Gold Medalist đòi khoản nợ 700 triệu won (12 tỷ đồng). Phía Dispatch cũng nhanh chóng vào cuộc và xác nhận Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron từng yêu đương nhưng không thể công khai vì vấn đề tuổi tác.

Đến lúc này, Kim Soo Hyun mới thừa nhận hẹn hò Kim Sae Ron nhưng là khi cô đã trưởng thành, học đại học. Trước diễn biến phức tạp của vụ việc, 15 thương hiệu lớn đã quay lưng, chấm dứt hợp tác với tài tử Queen Of Tears.

16-17/3/2025: Gia đình Kim Sae Ron kiện YouTuber Lee Jin Ho, tổ chức họp báo khẩn

Trong buổi họp báo, gia đình Kim Sae Ron muốn Kim Soo Hyun thừa nhận chuyện hẹn hò để làm căn cứ kiện YouTuber Lee Jin Ho đưa tin sai sự thật. Theo người thân cố diễn viên, tuyên bố sai lệch, chối bỏ mối quan hệ tình cảm từ phía Kim Soo Hyun đã khiến gia đình nạn nhân càng đau khổ hơn.

Trước Sở Cảnh sát Seoul, luật sư đại diện gia đình Kim Sae Ron cũng cho biết cố diễn viên có 1 cuốn nhật ký, ghi lại rõ ràng 6 năm hẹn hò với Kim Soo Hyun từ năm 2015.

18-20/3/2025: Phía Kim Soo Hyun "phản công", đâm đơn kiện

Trước cơn khủng hoảng đang dần mất kiểm soát, bất lợi với Kim Soo Hyun, Gold Medalist đã đưa ra 12 trang văn bản phủ nhận tài tử hạng S hẹn hò trẻ vị thành niên và ép nợ Kim Sae Ron. Gold Medalist tố cáo gia đình Kim Sae Ron bịa chuyện, yêu cầu họ ngừng lan truyền tin tức sai sự thật.

Công ty quản lý Kim Soo Hyun cũng đệ đơn kiện Kim Se Ui - người điều hành kênh YouTube Viện Garo Sero, gia đình Kim Sae Ron cũng như nhân vật "dì của Kim Sae Ron". Những nhân vật này bị cáo buộc vi phạm Đạo luật đặc biệt về việc xử lý tội phạm xâm hại tình dục (tội phạm sử dụng máy ảnh để quay, phát tán hình ảnh khiêu dâm). Không lâu sau, Gold Medalist bổ sung đơn kiện chống lại kênh YouTube Viện Garo Sero vì hành vi đe dọa.

21-25/3/2025: Đời tư của Kim Sae Ron bị đào xới, gia đình lại mở họp báo

Giữa drama đấu tố, thông tin Kim Sae Ron kết hôn ở Mỹ, bị chồng cũ đánh đập, ép phá thai bỗng lan truyền khắp nơi. Gia đình cố diễn viên lập tức mời gần trăm phóng viên đến từ các kênh truyền thông và đài truyền hình đến tham dự buổi họp báo khẩn. Tại đây, luật sư công bố các tin nhắn tình tứ của Kim Sae Ron - Kim Soo Hyun vào năm 2016. Thời điểm này, Kim Sae Ron 16 tuổi.

Phía Kim Soo Hyun giữ im lặng và các đài truyền hình đã xóa bỏ hình ảnh nam diễn viên khỏi show giải trí. Truyền thông Hàn Quốc và cộng đồng fan đồng loạt yêu cầu anh "mở miệng".

Ngày 31/3/2025: Kim Soo Hyun tổ chức họp báo đẫm nước mắt

Kim Soo Hyun quyết định tổ chức họp báo nhưng không nhận câu hỏi từ phóng viên. Tại sự kiện, anh khóc như mưa trong hơn 30 phút, tự nhận mình là "kẻ hèn", phủ nhận chuyện hẹn hò khi Kim Sae Ron còn là trẻ vị thành niên. Đồng thời, Kim Soo Hyun tuyên bố kiện Viện Garo Sero, gia đình Kim Sae Ron và người tự xưng là dì, yêu cầu bồi thường 12 tỷ won (216 tỷ đồng).

1/4/2025: Gia đình Kim Sae Ron đệ trình "Luật phòng chống Kim Soo Hyun"

Gia đình Kim Sae Ron kiến nghị yêu cầu nâng mức tuổi áp dụng trong Đạo luật trừng phạt hành vi giao cấu trẻ vị thành niên "từ 13 đến dưới 16 tuổi" lên thành "từ 13 đến dưới 19 tuổi", đồng thời yêu cầu tăng mức phạt từ 3 năm tù giam lên 6 năm. Hiện tại, bản kiến nghị đã đạt đủ số chữ ký ủng hộ để chuyển đến tiểu ban của Quốc hội.

Kênh YouTube Viện Garo Sero cũng video Kim Soo Hyun hẹn hò với Kim Sae Ron tại nhà riêng từ năm 2018. Điều này để bác bỏ thông tin Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron hẹn hò từ 2019-2020, khi nữ diễn viên đã trưởng thành, như phía Gold Medalist đưa ra.

19/5/2025: Cảnh sát thông báo về vụ Kim Soo Hyun bị điều tra vì nghi hẹn hò trẻ vị thành niên

Cảnh sát Seoul (Hàn Quốc) cho biết đang điều tra tổng cộng 10 vụ án pháp lý phát sinh từ những xung đột đã và đang diễn ra từ 2 phía. Có 7 cáo buộc do phía Kim Soo Hyun đệ trình, 3 cáo buộc còn lại thuộc về gia đình Kim Sae Ron. Trong đó, gia đình Kim Sae Ron đã nộp đơn khiếu nại hình sự, cáo buộc Kim Soo Hyun vi phạm Đạo luật phúc lợi trẻ em, có quan hệ tình cảm với cố diễn viên họ Kim khi cô còn vị thành niên vào ngày 7/5/2025. Vụ việc này được xử lý bởi Đơn vị tội phạm phụ nữ và vị thành niên thuộc Đồn cảnh sát Gangnam (Seoul, Hàn Quốc)

Ngoài ra, cảnh sát còn nhận được 1 đơn khiếu nại tố giác liên quan đến luật sư, cố vấn pháp lý của gia đình Kim Sae Ron. Vụ việc cũng đã được chuyển sang cho đồn cảnh sát Gangnam điều tra làm rõ.

Tháng 6/2025: Tòa ra lệnh cấm quấy rối và theo dõi Kim Soo Hyun, c ơ quan Pháp y Quốc gia Hàn Quốc vào cuộc điều tra bê bối

Vào ngày 10/6/2025, Tòa án Trung tâm Seoul (Hàn Quốc) ban hành lệnh cấm tạm thời Viện Garo Sero theo dõi, bám đuôi và quấy rối Kim Soo Hyun vì cho rằng những thành viên của kênh "bóc phốt" này vi phạm Luật xử phạt hành vi Theo dõi (Stalking). Viện Garo Sero không đồng ý và đã cố gắng chống lại lệnh cấm bằng cách nộp đơn kháng cáo, nhưng cuối cùng cũng bị bác bỏ.

Ngoài ra, Tòa án Trung tâm Seoul còn ra lệnh tạm thời kê biên 2 căn hộ cao cấp đứng tên Kim Se Ui (48 tuổi) - người đứng đầu kênh YouTube Viện Garo Sero Institute. Hai bất động sản này nằm ở quận Seocho và Gangnam (Seoul, Hàn Quốc), với tổng trị giá ước tính lên tới 11,3 tỷ won (khoảng 215 tỷ đồng). Đáng chú ý, chủ nợ trong vụ phong tỏa tài sản này chính là Gold Medalist - công ty quản lý của nam diễn viên Kim Soo Hyun.

Bất chấp lệnh cấm của tòa án, kênh YouTube Viện Garo Sero vẫn tiếp tục phát sóng nội dung liên quan đến Kim Soo Hyun. Điều này khiến cảnh sát phải vào cuộc trấn áp vào tối 13/6/2026.

Đến ngày 14/6/2025, hồ sơ vụ bê bối liên quan đến Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron chuyển đến Cơ quan Pháp y Quốc gia Hàn Quốc (NFS), để điều tra xác minh chứng cứ cáo buộc mà 2 bên đưa ra suốt thời gian qua.

Luật sư của nam diễn viên cho biết họ tán đồng với sự vào cuộc điều tra của Cơ quan Pháp y Quốc gia Hàn Quốc, bởi những cáo buộc tiêu cực đang gây ra hệ lụy danh dự và thiệt hại kinh tế nặng nề cho Kim Soo Hyun. Đại diện Kim Soo Hyun kêu gọi Cơ quan Pháp y Quốc gia Hàn Quốc tiến hành đánh giá pháp y minh bạch, rõ ràng để xác minh tính xác thực của các bản ghi âm, tin nhắn trò chuyện, hình ảnh mà Viện Garo Sero lẫn gia đình Kim Sae Ron xem như bằng chứng cáo buộc ngôi sao sinh năm 1998 hẹn hò trẻ vị thành niên.

Tháng 9/2025: Phía Kim Soo Hyun tung chứng cứ minh oan

Sau giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng bị hàng loạt nhãn hàng khởi kiện, tịch thu nhà cửa và biến mất không rõ tung tích hơn 6 tháng, thông qua luật sư Kim Soo Hyn đã đăng nhật ký quân ngũ, 150 lá thư gửi cho bạn gái bí mật trong lúc nhập ngũ. Cô gái này không phải là Kim Sae Ron. Việc gửi thư này kéo dài từ tháng 10/2017 cho đến tháng 7/2019. Vào thời điểm đó, Kim Soo Hyun cũng gửi thư cho nhiều người quen để duy trì sự kết nối với thế giới bên ngoài và Kim Sae Ron chỉ là 1 trong số những người quen này.

Kim Soo Hyun cũng khẳng định anh "chưa từng yêu Kim Sae Ron khi cô vị thành niên dù chỉ 1 ngày". Theo luật sư Ko Sang Rok, những bức ảnh mà gia đình Kim Sae Ron và Viện Garo Sero tung ra như bằng chứng hẹn hò của Kim Soo Hyun và nữ diễn viên quá cố đều được chụp sau năm 2019, tức là khi Kim Sae Ron vào đại học năm nhất và đã trưởng thành. Về bức ảnh Kim Sae Ron từng đến nhà Kim Soo Hyun do Viện Garo Sero công bố, luật sư giải thích căn nhà đó thực chất là nơi anh trai Kim Soo Hyun, đồng thời là giám đốc công ty quản lý của nam diễn viên sống. Kim Sae Ron vốn quen biết với anh trai của Kim Soo Hyun thông qua những mối quan hệ chung. Mỗi lần cô ấy ghé thăm nhà, anh trai của Kim Soo Hyun luôn có mặt cùng nam diễn viên.

Tháng 12/2025: Gia đình Kim Sae Ron tung đòn đáp trả Kim Soo Hyun

Ngày 4/12/2025, gia đình Kim Sae Ron công bố kết quả giám định kỹ thuật số những tin nhắn tình cảm của cố diễn viên và Kim Soo Hyun. Kết quả cho thấy đoạn hội thoại các ngày 2, 8, 12/4/2018 hoàn toàn là sự thật, không phải là tin nhắn cắt ghép như phía Kim Soo Hyun tuyên bố. Nội dung đoạn chat có những câu như: "Anh muốn gặp em ngay bây giờ", "Anh yêu em", "Soo Hyun, anh chỉ biết uống rượu thôi", "Anh chỉ muốn uống với em thôi"...

Gia đình Kim Sae Ron tuyên bố theo lập luận của luật sư Go Sang Rok rằng dạng tin nhắn này chỉ xuất hiện giữa các cặp đôi, thì chính ông đã thừa nhận rằng Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron có quan hệ tình cảm khi cô vẫn còn là trẻ vị thành niên.

Ngày 21/5/2026: Vụ việc có bước đột phá lớn, cảnh sát xin bắt giữ kẻ ngụy tạo bằng chứng, dư luận dần "quay xe"

Văn phòng Công tố Quận Trung tâm Seoul đã nộp đơn yêu cầu lệnh bắt tạm giam đối với Kim Se Ui - người đứng đầu kênh YouTube Viện Garo Sero. Trước đó, cảnh sát cũng đã xin lệnh bắt người này với các cáo buộc vi phạm Đạo luật đặc biệt về Trừng phạt tội phạm tình dục (phát tán hình ảnh video quay bằng camera...) và tội phỉ báng.

Trong đơn xin lệnh bắt giữ, Kim Se Ui bị cáo buộc phát tán thông tin sai sự thật về Kim Soo Hyun thông qua các buổi phát sóng trên YouTube, bao gồm thông tin Kim Soo Hyun từng hẹn hò với Kim Sae Ron khi cô còn là trẻ vị thành niên và thông tin Kim Sae Ron qua đời do bị phía Kim Soo Hyun ráo riết đòi nợ. Chưa dừng lại ở đó, Kim Se Ui cũng bị cáo buộc bôi nhọ danh dự Kim Soo Hyun bằng cách nhờ AI tạo ra các đoạn băng ghi âm giọng nói của Kim Sae Ron. Trong những file ghi âm này có chứa nhiều thông tin được cho là bịa đặt như “Kim Sae Ron và Kim Soo Hyun đã quan hệ lần đầu tiên vào kỳ nghỉ đông năm 2 trung học của nữ diễn viên” hay “Kim Soo Hyun đồng ý trả 4 tỷ won (70 tỷ đồng) để mua lại tập tài liệu từ người cung cấp thông tin”. Cuối cùng, Kim Se Ui bị tố đã chỉnh sửa ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa Kim Sae Ron và tài khoản “không rõ danh tính” thành cuộc trò chuyện giữa Kim Sae Ron - Kim Soo Hyun.

Ngoài ra, việc bố Kim Sae Ron từ chối giao nộp chiếc điện thoại di động nữ diễn viên sử dụng lần cuối trước khi qua đời cũng trở thành 1 trong những căn cứ để yêu cầu bắt giữ Kim Se Ui. Theo cảnh sát, hành động của bố Kim Sae Ron dễ dẫn đến khả năng Kim Se Ui tiêu hủy, thao túng bằng chứng.

Sau tuyên bố của cảnh sát, phía Kim Soo Hyun cũng lên tiếng tố cáo luật sư phía Kim Sae Ron là đồng phạm, tiếp tay cho Kim Se Ui trong việc hủy hoại danh tiếng nam diễn viên.

Với việc thế lực "bóc phốt" Kim Soo Hyun sắp bị bắt giữ vì hành vi làm giả bằng chứng, dư luận dần không còn tin vào lời tố cáo của họ. Truyền thông Hàn Quốc cho biết công chúng dần "quay xe", nghiêng sự ủng hộ về phía Kim Soo Hyun trong cuộc chiến pháp lý sống còn giữa nam diễn viên với Viện Garo Sero và cha mẹ Kim Sae Ron.

Không ít người kêu gọi Disney hãy lên kế hoạch phát sóng Knock Off như 1 cách thể hiện sự ủng hộ ngôi sao này trong cuộc chiến pháp lý với nhà Kim Sae Ron và Viện Garo Sero. Theo cư dân mạng, nếu như Kim Soo Hyun không làm gì sai, nam diễn viên có quyền được quay lại showbiz. Và Knock Off sẽ là dự án mở đường cho sự tái xuất khi tranh cãi đời tư của anh được làm sáng tỏ.

Nguồn: KoreaBoo, Nate