1 nam ca sĩ xứ Hàn ra tự thú hành vi sử dụng ma túy, thuốc lắc: "Tôi chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như lúc này"

Tháng 1/2024, showbiz Hàn chấn động với thông tin nam ca sĩ, rapper Kwon Min Sik (nghệ danh Sik-K) đã chủ động đến đồn cảnh sát tự thú hành vi sử dụng chất cấm. Ngay lập tức, anh được đưa vào phòng thẩm tra. Rapper này cho biết anh đã sử dụng ketamine và thuốc lắc từ ngày 1 đến ngày 9/10/2023, và sau đó là cần sa từ đầu năm 2024. Xét nghiệm máu tìm thấy methamphetamine trong cơ thể của nam nghệ sĩ, và xét nghiệm nhanh cũng cho thấy anh dương tính với ma túy.

"Tôi chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như lúc này. Là 1 nghệ sĩ nổi tiếng nhưng tôi lại sa ngã, nghiện ngập. Tôi cảm thấy dằn vặt khi có hành vi phạm pháp và đó lý do tôi quyết định đi tự thú", Kwon Min Sik bày tỏ sự hối hận. Vụ việc của Kwon Min Sik sau khi được công bố gây dậy sóng dư luận Hàn Quốc. Nam nghệ sĩ là trường hợp người nổi tiếng hiếm hoi dám thú nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình dù đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp và chưa hề bị cơ quan chức năng sờ gáy.

Xét thấy Kwon Min Sik tự nguyện khai nhận tội, chủ động hợp tác điều tra, Văn phòng Viện Kiểm sát Quận Tây Seoul (Hàn Quốc) đã quyết định truy tố nam nghệ sĩ mà không cần tạm giam vào ngày 17/6/2024. Họ đề xuất mức án 3 năm 6 tháng tù giam với sao nam.

Đến ngày 2/5/2025, Tòa án quận Seoul (Hàn Quốc) tuyên án 10 tháng tù giam, 2 năm quản chế, phải hoàn thành 40 giờ giáo dục phòng chống tái nghiện ma túy đối với Kwon Min Sik vì vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy. Thẩm phán đánh giá hành vi của nam rapper gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh nhân vật của công chúng khi sử dụng các chất gây nghiện bị cấm như cần sa, ketamine và thuốc lắc (MDMA) nhiều lần.

Sau đó, Kwon Min Sik nộp đơn kháng cáo với lý do đã đi cai nghiện được hơn 1 năm và còn tự nguyện khai báo tội danh. Trong phiên tòa chung thẩm diễn ra vào ngày 30/4 vừa qua, Kwon Min Sik được giảm án phạt xuống còn 10 tháng tù treo, được thả sau phiên tòa. Sau khi nhận bản án chung thẩm, nam nghệ sĩ cũng cam kết cai nghiện, không tái phạm thêm 1 lần nào nữa hành vi vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy.

Kwon Min Sik sinh năm 1994, ra mắt vào năm 2015 và là rapper có tiếng trong làng hip-hop Hàn Quốc. Anh từng tham gia chương trình Show Me the Money của đài Mnet, được biết đến qua các bài hát nổi bật như Eung Freestyle, Party, Skip and Kiss … Kwon Min Sik từng hợp tác với nhiều ngôi sao nổi tiếng xứ Hàn như Jay Park, Crush, thành viên Wheein (Mamamoo), Jeong Se Woon…

Nguồn: KoreaBoo, Starnews Korea