Động thái nóng của Hoa hậu Kỳ Duyên

Sáng 22/5, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên bất ngờ bị réo gọi tên trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Giữa lúc bất ngờ nhận được sự quan tâm, người đẹp sinh năm 1996 đã có động thái mới ở trên trang cá nhân.

Đến trưa cùng ngày, Kỳ Duyên đăng tải loạt khoảnh khắc trong chuyến du lịch Đà Lạt cùng Đoàn Thiên Ân. Cả hai diện áo đôi, thoải mái check-in và tương tác thân thiết bên nhau. Đi kèm loạt ảnh, nàng hậu hài hước viết: “Đồng phục du lịch của chúng em”.

Dưới phần bình luận, khi bị trêu đùa về chuyện bỗng nhiên trở thành cái tên hot trên MXH, Kỳ Duyên cũng hài hước đáp lại: "Tui đang gội đầu trên Đà Lạt lạnh muốn xỉu chứ đâu có hot".

Hoa hậu Kỳ Duyên lộ diện bên Đoàn Thiên Ân giữa lúc bị réo tên trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Người đẹp 9x còn lên tiếng cho biết hiện tại đang du lịch ở Đà Lạt. Ảnh: FBNV

Mối quan hệ giữa Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân suốt thời gian qua luôn là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng. Tin đồn hẹn hò của cả hai bắt đầu rộ lên từ giữa năm 2024, khi mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh được cho là ghi lại khoảnh khắc hai nàng hậu xuất hiện cùng nhau tại một quán bar ở TP.HCM với phong cách ăn mặc gợi cảm và nhiều cử chỉ thân thiết.

Kể từ đó, netizen liên tục phát hiện hàng loạt "hint" đáng chú ý như check-in cùng địa điểm, đồng hành trong các chuyến du lịch hay sử dụng đồ đôi. Không chỉ thường xuyên xuất hiện cạnh nhau tại các sự kiện, Kỳ Duyên và Thiên Ân còn duy trì tương tác thân mật trên mạng xã hội. Mỗi khi một người đăng ảnh hoặc chia sẻ trạng thái mới, người còn lại thường nhanh chóng để lại bình luận hoặc thả tương tác đầy ẩn ý, càng khiến cộng đồng mạng tích cực "đẩy thuyền" cho cặp đôi.

Kỳ Duyên và Thiên Ân được cho là đang trong mối quan hệ tình cảm. Ảnh: FBNV

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996, quê Nam Định, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi đang là sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội. Sau chiến thắng này, người đẹp trở thành một trong những nàng hậu nhận được nhiều sự chú ý của showbiz Việt.

Năm 2024, sau tròn 10 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Kỳ Duyên tiếp tục gây bất ngờ khi ghi danh tại cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024 và giành ngôi vị cao nhất. Người đẹp cho biết quyết định trở lại đường đua nhan sắc xuất phát từ mong muốn hoàn thành giấc mơ còn dang dở là đại diện Việt Nam chinh chiến tại đấu trường quốc tế.

Sau đó, Kỳ Duyên trở thành đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2024 tổ chức tại Mexico và dừng chân ở Top 30 chung cuộc. Thành tích này tiếp tục giúp cô khẳng định sức hút sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí.