Vợ NS Công Lý bức xúc: "Tôi có chồng hợp pháp, không phải kiểu phụ nữ lẳng lơ"

Sau nhiều lần âm thầm chịu đựng những lời bàn tán kém duyên về đời tư, Ngọc Hà – vợ của NSND Công Lý mới đây đã chính thức lên tiếng đầy gay gắt trên mạng xã hội. Cô khẳng định bản thân có cuộc hôn nhân hợp pháp, sống đàng hoàng và không chấp nhận những lời đùa cợt mang tính xúc phạm.

Theo Ngọc Hà chia sẻ, điều khiến cô khó chịu nhất là những câu hỏi mang tính suy diễn từ người quen, bạn bè như: "Hà có quen ai không?" hay "Sao không quen ai đó để được hỗ trợ kinh tế cho đỡ vất vả?". Không chỉ vậy, cô còn cho biết bản thân thường xuyên nghe những lời trêu chọc như: "Nhà anh/bạn đó giàu lắm, nhiều đất lắm kìa!".

Ngọc Hà thẳng thắn cho rằng dù chỉ là nói đùa, những phát ngôn như vậy vẫn thể hiện sự vô duyên và lệch lạc trong suy nghĩ. "Người như vậy cũng thể hiện nhân cách của họ", cô viết. Đặc biệt, vợ NS Công Lý nhấn mạnh bản thân có cuộc sống riêng, có gia đình và hoàn toàn tự chủ về kinh tế. Cô khẳng định mình không phải kiểu phụ nữ sống dựa dẫm hay tìm kiếm chỗ dựa từ người khác.

"Cuộc đời của mình, mình tự lo. Mình còn có gia đình, có bố mẹ, chứ không phải một người không nơi nương tựa để phải bấu víu vào bất kỳ ai", Ngọc Hà chia sẻ.

Ngọc Hà đăng tải bài viết dài bày tỏ sự bức xúc khi liên tục nghe những lời bông đùa, giễu cợt mang tính xúc phạm.

Bên cạnh đó, cô cũng nhắc đến mối quan hệ hôn nhân với NS Công Lý. Dù nam nghệ sĩ hiện không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi như trước, sau biến cố sức khỏe, Ngọc Hà khẳng định cả hai vẫn là vợ chồng hợp pháp, đồng hành và sống hạnh phúc bên nhau.

"Thứ hai, mình có chồng hợp pháp. Dù hiện tại chồng mình có còn làm ra nhiều tiền hay không thì đó vẫn là chồng mình. Chúng mình cưới hỏi đàng hoàng, có hôn thú hợp pháp và vẫn sống bên nhau vui vẻ", cô nhấn mạnh.

Không dừng lại ở đó, Ngọc Hà còn bày tỏ quan điểm về giá trị bản thân. Cô cho biết mình có trí tuệ, sức khỏe và khả năng lao động để tự kiếm tiền, làm chủ cuộc sống. Về mặt tình cảm, cô cảm thấy đủ đầy khi có gia đình, có chồng và những người bạn chân thành xung quanh.

"Tôi có chồng hợp pháp, không phải kiểu phụ nữ lẳng lơ", dòng chia sẻ đầy thẳng thắn của Ngọc Hà nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Nhiều khán giả bày tỏ sự đồng cảm với bà xã NS Công Lý, cho rằng những lời đùa cợt quá đà về đời tư, hôn nhân là thiếu tinh tế và dễ gây tổn thương cho người trong cuộc.

Sau nhiều năm gắn bó, Ngọc Hà luôn đồng hành cùng NS Công Lý trong giai đoạn nam nghệ sĩ điều trị sức khỏe. Cô nhiều lần được công chúng nhắc đến bởi sự tận tâm chăm sóc chồng, đồng thời vẫn cố gắng làm việc để vun vén kinh tế gia đình.

Ngọc Hà khẳng định cả hai vẫn là vợ chồng hợp pháp, đồng hành và sống hạnh phúc bên nhau.

NSND Công Lý và bà xã Ngọc Hà có 5 năm gắn bó trước khi chính thức về chung một nhà vào đầu năm 2021. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau hôn lễ, nam nghệ sĩ bất ngờ gặp biến cố sức khỏe khi bị ngã tại nhà riêng vào tháng 7/2021 và phải trải qua thời gian dài điều trị tại bệnh viện.

Trong giai đoạn khó khăn ấy, Ngọc Hà đã tạm gác công việc văn phòng để toàn tâm chăm sóc chồng, luôn ở bên động viên tinh thần và đồng hành cùng anh trong hành trình hồi phục. Không chỉ hỗ trợ về sức khỏe, cô còn tiếp thêm động lực để NSND Công Lý dần lấy lại sự tự tin, trở lại với niềm đam mê diễn xuất dù chỉ đảm nhận những vai diễn nhỏ.

Hiện tại, sức khỏe của NSND Công Lý đã cải thiện đáng kể. Nam nghệ sĩ cũng dần tái xuất màn ảnh với một số vai khách mời trong các bộ phim như Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ, Dưới bóng cây hạnh phúc hay Trạm cứu hộ trái tim.

NSND Công Lý và bà xã Ngọc Hà có 5 năm gắn bó trước khi chính thức về chung một nhà vào đầu năm 2021.

Sau hơn 5 năm đồng hành cùng chồng vượt qua nhiều biến cố, Ngọc Hà cho biết điều cô trân quý nhất không nằm ở những ràng buộc hình thức, mà chính là sự thấu hiểu, cảm thông và lựa chọn cùng nhau đi tiếp qua mọi giai đoạn của cuộc sống. Với cô, NSND Công Lý không chỉ là người bạn đời mà còn là người giúp cô nhận ra ý nghĩa của sức khỏe, tình yêu thương và sự sẻ chia.

Chia sẻ về chồng, Ngọc Hà bộc bạch: "Anh Lý với Hà không chỉ là người bạn đời, mà còn là bài học lớn của cuộc sống. Để Hà hiểu rằng phải biết yêu thương và chăm sóc sức khỏe của chính mình, đừng để đến khi mọi thứ trở nên muộn màng rồi mới hối hận".

Ở thời điểm hiện tại, Ngọc Hà lựa chọn theo đuổi cuộc sống nhẹ nhàng, đề cao sự bình yên trong tâm hồn. Cô cho biết bản thân không còn muốn sống theo những cảm xúc bốc đồng của tuổi trẻ, mà ưu tiên sự cân bằng giữa công việc, sức khỏe và đời sống cá nhân.